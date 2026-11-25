El programa abarcó disciplinas como defensa personal; beisbol y softbol; boxeo; minibaloncesto y, como actividad final del circuito, la carrera en toda la República Mexicana.

Asimismo, Delgado explicó que, en concordancia con el llamado de la campaña “Ponte Pila”, la activación física representa una alternativa para prevenir las adicciones y alejar a las nuevas generaciones de conductas que ponen en riesgo su salud y su desarrollo.

Por su parte, Rommel Pacheco, director general de la Conade, afirmó que el deporte transforma vidas y reconoció el entusiasmo de quienes se sumaron a la convocatoria.

“Hoy estamos aquí reunidos en algo tan noble, tan bonito como esta carrera; que lo disfruten, que de aquí sigamos corriendo, animándonos y haciendo deporte”, expresó el titular de la Conade.

Los ganadores que se pusieron pila

Así terminó el podio por rama de las tres categorías en la Ciudad de México:

Libre femenil

Primer lugar: Brenda Miranda

Segundo lugar: Mónica Mendoza

Tercer lugar: Nancy Aguilar



Libre varonil

Primer lugar: Fernando Arroyo

Segundo lugar: Ángel Hernández

Tercer lugar: Fernando Chávez



Juvenil femenil

Primer lugar: Danae González

Segundo lugar: Ingrid Torres



Juvenil varonil

Primer lugar: Santiago Escobedo

Segundo lugar: Sebastián Hernández

Tercer lugar: Gerardo Sosa

Máster femenil

Primer lugar: Graciela Pérez

Segundo lugar: María del Rocío



Máster varonil

Primer lugar: Ricardo López

Segundo lugar: Ricardo Guarneros

Tercer lugar: José Gracia

Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes Martha Leticia Yáñez Domínguez, coronel de Educación Física y Deportes, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, asistió Blanca Estela Flores, titular de la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Meyali Sánchez, directora de Ponte Pila Ciudad de México, y Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

A través de acciones como esta, el Gobierno de México refrenda su compromiso con una educación integral que articula la formación académica, la actividad física y el cuidado de la salud para construir una sociedad más sana.