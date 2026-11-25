El programa abarcó disciplinas como defensa personal; beisbol y softbol; boxeo; minibaloncesto y, como actividad final del circuito, la carrera en toda la República Mexicana.
Asimismo, Delgado explicó que, en concordancia con el llamado de la campaña “Ponte Pila”, la activación física representa una alternativa para prevenir las adicciones y alejar a las nuevas generaciones de conductas que ponen en riesgo su salud y su desarrollo.
Por su parte, Rommel Pacheco, director general de la Conade, afirmó que el deporte transforma vidas y reconoció el entusiasmo de quienes se sumaron a la convocatoria.
“Hoy estamos aquí reunidos en algo tan noble, tan bonito como esta carrera; que lo disfruten, que de aquí sigamos corriendo, animándonos y haciendo deporte”, expresó el titular de la Conade.
Los ganadores que se pusieron pila
Así terminó el podio por rama de las tres categorías en la Ciudad de México:
Libre femenil
Primer lugar: Brenda Miranda
Segundo lugar: Mónica Mendoza
Tercer lugar: Nancy Aguilar
Libre varonil
Primer lugar: Fernando Arroyo
Segundo lugar: Ángel Hernández
Tercer lugar: Fernando Chávez
Juvenil femenil
Primer lugar: Danae González
Segundo lugar: Ingrid Torres
Juvenil varonil
Primer lugar: Santiago Escobedo
Segundo lugar: Sebastián Hernández
Tercer lugar: Gerardo Sosa
Máster femenil
Primer lugar: Graciela Pérez
Segundo lugar: María del Rocío
Máster varonil
Primer lugar: Ricardo López
Segundo lugar: Ricardo Guarneros
Tercer lugar: José Gracia
Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes Martha Leticia Yáñez Domínguez, coronel de Educación Física y Deportes, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además, asistió Blanca Estela Flores, titular de la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Meyali Sánchez, directora de Ponte Pila Ciudad de México, y Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
A través de acciones como esta, el Gobierno de México refrenda su compromiso con una educación integral que articula la formación académica, la actividad física y el cuidado de la salud para construir una sociedad más sana.