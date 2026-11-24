“A mucha honra soy exdirigente de Morena. La verdad prefiero que hablemos de Educación, porque si hablo como exdirigente político, particularmente a su partido (el PRI) le recuerdo que no le fue nada bien. Por lo menos le ganamos muchas gubernaturas, y de haber durado un poco más talvez ya no tendría su registro”, dijo el ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta respuesta debió después de que la senadora priista Cristina Ruiz Sandoval le preguntó si ¿venía al Senado como secretario o como operador electoral de Morena?

Mientras, la priista Carolina Viggiano sostuvo que “es inapropiado” que un secretario de Estado hable de Morena, pues mencionó que la comparecencia es para revisar lo que hizo la Secretaria de Educación Pública y o que está al pendiente por realizar.

“Cuenta con nosotros, pero le quiero pedir un favor: no politicemos, no consignas. Esto es algo sagrado: la educación de los niños y niñas, y nadie está en contra de las becas (…) lo importante es que las becas se reflejen en más resultados y que no las politicemos, que no diga que las manda la presidenta (Claudia Sheinbaum)”, exigió Viggiano.

📷 El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, comparece ante la Comisión de Educación como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno. https://t.co/juQJqidTbA — Senado de México (@senadomexicano) November 24, 2026



Mientras, Delgado refutó que no acudió al Senado a hablar de política, sino como secretario de Educación y que únicamente respondió a las preguntas de la senadora Cristina Ruiz Sandoval.

“Si se ha introducido aquí la política es porque algunos de ustedes lo han planteado, pero no politizamos la política educativa del gobierno de México”, declaró.