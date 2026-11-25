Francisco Aguirre deja de encabezar Radio Centro

Francisco Aguirre se casó con la madre de Ximena Santaolalla cuando ella tenía cinco años de edad. Desde el primer momento comenzaron los abusos, los cuales se extendieron durante casi una década por el silencio cómplice de la familia.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez (...) Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, contó Ximena a El País.

La escritora esperó durante 38 años para revelar el caso.

Francisco Aguirre Gómez dirigió a Radio Centro durante 27 años. (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro )



“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. No estoy cargándole la responsabilidad a las víctimas, pero yo sí me siento responsable y me siento mal de seguir callada porque pienso que estamos todos haciendo lo mismo: protegiéndolo a él. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños”, expuso.

Francisco Aguirre tiene 85 años de edad. Hasta el jueves 19 de noviembre se mantuvo al frente de Grupo Radio Centro. Actualmente su hijo ocupa el cargo de presidente del Consejo de Administración. De acuerdo con El País, Grupo Radio Centro lo relevó cuando la escritora les compartió que haría pública la denuncia.

“Se lo he contado por lo menos a 50 personas en toda mi vida”, contó Ximena a El País.