Las finanzas de Grupo Radio Centro
La caída de la inversión publicitaria y la dificultad para reducir sus gastos al mismo ritmo que pierde ingresos mantienen bajo presión las finanzas de Grupo Radio Centro.
La empresa de radiodifusión cerró el tercer trimestre de 2026 con una pérdida neta de 82.2 millones de pesos, 30.2% mayor a la registrada un año antes, pese a que logró disminuir los intereses que paga por sus deudas tras una reestructura financiera, según datos de su último reporte financiero.
El principal problema está en su negocio de radio. Entre julio y septiembre, los ingresos por transmisión, que provienen principalmente de la venta de espacios publicitarios, sumaron 101.4 millones de pesos, una caída de 31.7% frente a los 148.5 millones del mismo trimestre de 2025.
La empresa atribuyó este retroceso a una menor inversión publicitaria de sus clientes.
Aunque redujo 4% sus gastos de transmisión, hasta 105.3 millones de pesos, estos terminaron por superar los ingresos. El resultado fue que su actividad principal pasó de generar una utilidad de 38.9 millones de pesos a registrar una pérdida de 3.9 millones.
La presión sobre el negocio también se trasladó a sus resultados operativos. Grupo Radio Centro reportó una pérdida de operación de 43.3 millones de pesos en el tercer trimestre, frente a los 16 millones del mismo periodo del año anterior.
Esto significa que los ingresos de la compañía no alcanzaron para cubrir los gastos relacionados con su actividad, incluso después de los recortes aplicados por la administración.
El balance de los primeros nueve meses del año confirma que las dificultades no se limitan a un trimestre.
Entre enero y septiembre, los ingresos por transmisión cayeron 9.6%, a 373.7 millones de pesos, mientras que los gastos para mantener la operación prácticamente no cambiaron y sumaron 333.6 millones.
Esta diferencia redujo 49.5% la utilidad que obtiene de su actividad principal, que pasó de 79.4 a 40.1 millones de pesos.