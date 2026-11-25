¿Se resolvió el crimen de Valentín Elizalde?

En tres episodios, la serie documental recupera la carrera musical de Elizalde, sus últimas horas de vida y las consecuencias de su asesinato. Además, desliza una teoría sobre el móvil del crimen.

De acuerdo con la información presentada en Valentín: la muerte del Gallo de Oro, el crimen pudo haber sido cometido por parte de integrantes de Los Zetas, un grupo criminal que llegó a ser el más sanguinario en México, cuyos integrantes salieron de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Valentín Elizalde fue asesinado hace 20 años en Reynosa. (Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro )



En el documental se muestra que durante el ataque armado contra Valetín, ocurrido tras el show en Reynosa, murieron también dos integrantes de su equipo de trabajo: Mario Mendoza y Reynaldo Ballesteros.

En el vehículo en el que ocurrió el crimen también viajaba Fausto ''Tano'' Castro Elizalde, primo de Valentín y único sobreviviente. Según él, su posición en la camioneta en el momento en que comenzó la agresión armada impidió que lo mataran.

A 20 años del crimen, sigue sin resolverse. Aunque en el documental se plantea que pudo tratarse de una venganza por parte de Los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, esa teoría nunca fue confirmada por parte de autoridades.

¿Alguien fue sentenciado por el homicidio de Valentín Elizalde?

Hoy no hay sentenciados por el homicidio de Elizalde y sus acompañantes. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene el expediente bajo reserva.

En el documental se destaca que desde 2006, cuando inició la guerra, en México han sido asesinado más de 50 artistas del regional mexicano.

Valentín Elizalde, nacido en sonora en 1979, se mantiene como una de las leyendas de la música regional mexicana. Canciones como “Vete ya”, “A mis enemigos” y “Lobo domesticado” siguen sonando en la radio y en redes sociales.