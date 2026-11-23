“Las fuerzas de seguridad mexicanas han capturado a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI. Su captura es un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas y una señal de compromiso político para combatir a los cárteles. Merece reconocimiento”, escribió en redes sociales.

Mexican security forces have captured Fausto Isidro Meza Flores, known as “El Chapo Isidro,” one of the FBI’s most wanted drug traffickers. 🇲🇽 🇺🇸



His capture is a major success for Mexican security forces and a sign of political commitment to tackling the cartels. It deserves… — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 22, 2026



El mensaje se dio unos días después de que afirmara que los cárteles gobiernan México y que incluso se lo planteó a la presidenta Sheinbaum durante su encuentro en China.





El abatimiento de “El Mencho”

En febrero de este año, Trump también reconoció al gobierno de Sheinbaum por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que han señalado de introducir drogas como el fentanilo a territorio estadounidense.

“El aumento de la cooperación en materia de seguridad entre nuestros países ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho”, aseguró Trump.



El 25 de ese mes, Trump sostuvo una llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum para conversar sobre la situación en México luego que la detención de Oseguera desató una ola de bloqueos en el país.

Por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.





El gobierno de EU ofrecía una recompensa de millones de dólares por Nemesio Oseguera. (DEA)





Decomisos de drogas

En su batalla contra las drogas, el presidente Donald Trump reconoció en septiembre pasado los decomisos que ha realizado la administración a cargo de Sheinbaum.

“Reconocemos a la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, indicó en el informe anual enviado al Congreso de su país.