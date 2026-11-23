La amenaza de imponer aranceles, no es lo único que Donald Trump ha destacado cuando habla de México, pues en estos casi dos años de gobierno, el político republicano también ha elogiado a la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en concretro por detenciones como la de Fausto Isidro Meza, "El Chapo Isidro” , el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, y por decomisos históricos de drogas.
Este 22 de noviembre, el político republicano aseguró que la detención de “El Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva de Los Beltrán Leyva y aliado de la facción Los Mayitos, es muestra del compromiso para combatir a los cárteles.
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“Las fuerzas de seguridad mexicanas han capturado a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI. Su captura es un gran éxito para las fuerzas de seguridad mexicanas y una señal de compromiso político para combatir a los cárteles. Merece reconocimiento”, escribió en redes sociales.
Mexican security forces have captured Fausto Isidro Meza Flores, known as “El Chapo Isidro,” one of the FBI’s most wanted drug traffickers. 🇲🇽 🇺🇸
His capture is a major success for Mexican security forces and a sign of political commitment to tackling the cartels. It deserves…
El mensaje se dio unos días después de que afirmara que los cárteles gobiernan México y que incluso se lo planteó a la presidenta Sheinbaum durante su encuentro en China.
El abatimiento de “El Mencho”
En febrero de este año, Trump también reconoció al gobierno de Sheinbaum por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que han señalado de introducir drogas como el fentanilo a territorio estadounidense.
“El aumento de la cooperación en materia de seguridad entre nuestros países ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho”, aseguró Trump.
El 25 de ese mes, Trump sostuvo una llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum para conversar sobre la situación en México luego que la detención de Oseguera desató una ola de bloqueos en el país.
Por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.
Decomisos de drogas
En su batalla contra las drogas, el presidente Donald Trump reconoció en septiembre pasado los decomisos que ha realizado la administración a cargo de Sheinbaum.
“Reconocemos a la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, indicó en el informe anual enviado al Congreso de su país.
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Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump intensificó su lucha contra las drogas por lo que tomó medidas como declarar como Organizaciones Terroristas Extranjeras a ocho cárteles mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cárteles Unidos, Cártel de Juárez y Los Viagras.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado la disminución de drogas. En marzo pasado aseguró que los decomisos de fentanilo en Estados Unidos se redujeron en 68%, pues en octubre de 2024 fueron incautados 863 kilos, mientras que en marzo 274.
“Un 68% de disminución, vean qué resultados, ¿eso qué es? Lo que Estados Unidos incauta en Estados Unidos. Si nosotros no estuviéramos haciendo la parte que nos toca para que no lleguen drogas a Estados Unidos, porque nadie quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos ni tampoco en México”, indicó.
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Envío de capos a EU
Aunque no fue en voz de Donald Trump, funcionarios de su gobierno reconocieron el envío que el gobierno de México hizo de 92 capos a Estados Unidos para que enfrentaran cargos ante la justicia estadounidense.
“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump de destruir a los carteles”, afirmó la entonces fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado del Departamento de Justicia.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cedió al envío de presuntos criminales como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, líderes de “Los Zetas”, Servando Gómez Martínez ("La Tuta"), líder de Los Caballeros Templarios, y Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez, entre otros.