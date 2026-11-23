¿Quiénes son los mexicanos dentro de la lista del FBI?

El FBI mantiene una sección específica de crimen organizado con 64 registros. Entre los perfiles mexicanos relacionados con delitos de drogas están los siguientes:

Pese a que existen versiones no confirmadas de que Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, murió en 2024, aún existe una ficha de búsqueda activa por parte del FBI en la que se ofrece una recompensa por hasta 5 millones de dólares.

A pesar de que existen rumores sobre la muerte de El Azul, el FBI mantiene una ficha de búsqueda activa de este presunto narcotraficante mexicano. (Foto: FBI)



Lo cataloga como un presunto narcotraficante mexicano históricamente vinculado con los cárteles de Guadalajara, Juárez y Sinaloa. Su trayectoria habría comenzado después de trabajar como detective policial, antes de incorporarse al Cártel de Guadalajara y posteriormente relacionarse con el Cártel de Juárez. Con el tiempo se convirtió en una figura importante asociada al Cártel de Sinaloa, destacándose más como negociador y mediador entre organizaciones criminales que como una figura pública.

El FBI lo busca por conspiración para importar sustancias controladas, conspiración para poseerlas con intención de distribuirlas e importación de sustancias controladas.

Salomé Flores Apodaca

Se le acusa de conspiración relacionada con cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana destinadas a su importación a Estados Unidos, además de que el FBI sostiene que Flores Apodaca está presuntamente relacionado con la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, con base en Sinaloa y señalada por introducir y distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos.

También lo identifica como tío de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como líder de esa organización y quien fue capturado tras un operativo hecho por elementos de Estado mexicano en Guasave, Sinaloa, el viernes 20 de noviembre y en el que también participó EU .

La recompensa que se ofrece por su información que ofrezca datos sobre su ubicación es de 35,000 dóares.