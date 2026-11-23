Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y por el que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, la agencia de Estados Unidos ajustó su lista de los 10 más buscados y por los que se ofrecen distintas cantidades de recompensa; destaca que ya no hay mexicanos en el top.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA) sí mantiene entre sus listas a originarios de México y que ubica dentro de organizaciones criminales, por lo que se mantienen las fichas de búsqueda y recompensa.
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¿Quiénes son los mexicanos dentro de la lista del FBI?
El FBI mantiene una sección específica de crimen organizado con 64 registros. Entre los perfiles mexicanos relacionados con delitos de drogas están los siguientes:
Lo cataloga como un presunto narcotraficante mexicano históricamente vinculado con los cárteles de Guadalajara, Juárez y Sinaloa. Su trayectoria habría comenzado después de trabajar como detective policial, antes de incorporarse al Cártel de Guadalajara y posteriormente relacionarse con el Cártel de Juárez. Con el tiempo se convirtió en una figura importante asociada al Cártel de Sinaloa, destacándose más como negociador y mediador entre organizaciones criminales que como una figura pública.
El FBI lo busca por conspiración para importar sustancias controladas, conspiración para poseerlas con intención de distribuirlas e importación de sustancias controladas.
Salomé Flores Apodaca
Se le acusa de conspiración relacionada con cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana destinadas a su importación a Estados Unidos, además de que el FBI sostiene que Flores Apodaca está presuntamente relacionado con la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, con base en Sinaloa y señalada por introducir y distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos.
La recompensa que se ofrece por su información que ofrezca datos sobre su ubicación es de 35,000 dóares.
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Los Chapitos, dentro de los 10 más buscados por la DEA
El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso en Estados Unidos, Iván Archivaldo Guzmán, “El Chapito”, está dentro de la lista de los más buscados por la DEA en su lista de los 10 más buscados.
Iván se sumó a su hermano Jesús Alfredo Guzmána a la lista. Por cada uno se ofrecen hasta 10 millones de dólares como recompensa por datos que ayuden a su captura para ser juzgados en Estados Unidos. Las acusaciones que pesan sobre él son conspiración de posesión de drogas para distribuirlas, intento de conspiración para importar sustancias controladas y exportación de sustancias controladas con la intención de distribuirlas.
En tanto, a "Alfredillo", otro de los hijos de "El Chapo" se le acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; intento y/o conspiración para importar/exportar sustancias controladas con intención de distribuirlas.
Alfonso Limón-Sánchez, "Poncho Limón" o "El Chubas", es un presunto narcotraficante mexicano originario de Badiraguato, Sinaloa, está dentro de la lista de los 10 más buscado por la DEA por el delito de por conspiración para distribuir sustancias controladas.
Aunque por este presunto delincuente no se ofrece una recompensa, sí se destaca como un operador de alto rango vinculado al Cártel de Sinaloa, colaborador cercano de Ismael "El Mayo" Zambada y ligado a la facción de La Mayiza.