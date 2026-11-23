Fausto Isidro era uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )





EU brindó información

Ante las versiones de que drones de Estados Unidos ayudaron a la captura de Fausto Isidro Meza Flores , el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aclaró que la operación fue ejecutada solo por elementos mexicanos y que las autoridades estadounidenses solo brindaron información.

"La operación la realizó exclusivamente personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La participación del Gobierno de los Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar", afirmó.

En la conferencia matutina de este lunes, realizada en Palacio Nacional, el funcionario presentó un balance del operativo y explicó que la cooperación con Estados Unidos se llevó a cabo sin contravenir ningún precepto legal y en apego a los principios que rigen la relación bilateral entre ambos países: reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta captura demuestra las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas.

La mandataria aclaró que Estados Unidos no realiza operaciones en México y que el apoyo de ese país consiste en proporcionar información de inteligencia, únicamente cuando las autoridades mexicanas lo solicitan.