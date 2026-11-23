El Operativo Centella
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, detalló cómo se desarrolló el Operativo Centella, mediante el cual se logró la detención de "El Chapo Isidro". En el despliegue participaron 361 elementos de seguridad y 14 aeronaves.
El funcionario explicó que, desde hace tres meses, se intensificó el intercambio de información con Estados Unidos para identificar la ubicación de "El Chapo".
La operación se desarrolló en tres fases: el despliegue de los elementos de seguridad, la captura del objetivo y su posterior evacuación.
De acuerdo con el reporte, a las 19:50 horas del pasado viernes arribaron los elementos encargados de ejecutar la captura. Durante el operativo, integrantes del crimen organizado intentaron rescatar al presunto delincuente y realizaron diversos bloqueos.
Posteriormente, a las 23:20 horas, se llevó a cabo la evacuación terrestre de "El Chapo Isidro". A las 02:50 horas del sábado fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y, a las 05:20 horas, arribó a la capital para ser puesto a disposición de las autoridades en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como resultado del Operativo Centella, fueron detenidos 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos Germán “N” Meza, “Serafín”, José Luis “N” y Pánfilo “N”.
Asimismo, 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida durante las acciones. Entre lo asegurado se contabilizaron 28 armas de fuego, 17 vehículos y 205,300 pesos.