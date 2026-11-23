En la conferencia matutina de este lunes, realizada en Palacio Nacional, el funcionario presentó un balance del operativo y explicó que la cooperación con Estados Unidos se llevó a cabo sin contravenir ningún precepto legal y en apego a los principios que rigen la relación bilateral entre ambos países: reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

El diario estadounidense The New York Times reportó que drones de Estados Unidos presuntamente realizaron labores de vigilancia en territorio mexicano para ubicar a "El Chapo Isidro", quien fue detenido el pasado 20 de noviembre en Sinaloa.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta captura demuestra las capacidades de las fuerzas de seguridad mexicanas.

"En este caso se demuestra las capacidades de las Fuerzas Armadas. Hace menos de un año se hablaba de que no había capacidades del Estado Mexicano para hacer detenciones relevantes y hay todas las capacidades", indicó.





La mandataria aclaró que Estados Unidos no realiza operaciones en México y que el apoyo de ese país consiste en proporcionar información de inteligencia, únicamente cuando las autoridades mexicanas lo solicitan.

"Ellos no operan en México, ellos no realizan las actividades ni planeación. Las actividades de planeación, ejecución, operación, la realizan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y tenemos apoyo en inteligencia.

"En algunos casos se piden equipos, como este caso, de plataformas que ayudan a tener información de determinados objetivos, pero es a petición de México. Nunca es una invasión a nuestra soberanía, sino es a petición de México", aclaró.