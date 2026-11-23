La plataforma, basada en cifras oficiales, datos de organizaciones civiles y registros periodísticos, analiza aquellos indicadores y esto permite integrar aspectos de la violencia que los homicidios dolosos dejan fuera.

"El que haya menos homicidios es una noticia muy importante, pero no bajó igual para todas las víctimas ni para todas las entidades", declaró Carolina Jasso, investigadora que desarrolló el sistema.





Sinaloa, el estado más letal en 2026

En 2026, con cifras preliminares hasta el 31 de agosto, el índice de violencia letal a nivel nacional se ubicó en 28.1 puntos de 100 posibles. Una disminución de 4.7 puntos respecto a 2025.

Además, la violencia letal disminuyó en 28 entidades federativas, pero aumentó en cuatro: Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Coahuila.

Sinaloa encabeza la lista de los estados con violencia letal extrema, al alcanzar un índice de 61.9 puntos. Este estado del norte de México atraviesa una grave crisis de inseguridad desde el año 2024, debido al enfrentamiento entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y Los Mayitos.

En ese periodo, Sinaloa aumentó los feminicidios, los homicidios dolosos de mujeres y la desaparición de personas.

Cuando se miden todos esos indicadores, más allá de los homicidios dolosos, la magnitud de la violencia se mantiene.

"El caso más grave es Sinaloa. Sinaloa es un caso de análisis propio por el contexto actual, pero también porque ha cambiado la composición de la violencia de manera significativa", señaló Jasso.

Otros estados con un nivel extremo de violencia letal son Guerrero, Morelos, Guanajuato y Michoacán.