Autoridades también lo vinculan con hechos de violencia en Culiacán. Entre ellos el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, ''El Tata'', y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N. La @SSPCMexico ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. Hoy fueron detenidos nuevamente. Los otros tres detenidos son Juan de Dios N , Manuel N y Brayan Alexis N . Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios. Se vincula al grupo con laboratorios clandestinos en Chiapas. Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de 19 personas en La Concordia y, en Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, «El Tata», y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025. En otra investigación el «El Chendo» y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro. Esta acción forma parte del trabajo diario de el @GabSeguridadMX @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_ @FGRMexico para el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2026





¿Quién fue detenido junto a “El Pagador”?

La detención ocurrió en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López.

Junto con Irving “N” también fue detenido Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, identificado como jefe operativo y logístico de la organización, además de otras cuatro personas. Durante el operativo fueron aseguradas armas y drogas.

El Gabinete de Seguridad informó que Jesús Miguel “N” e Irving “N” ya habían sido detenidos por la SSPC el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Ambos fueron vinculados a proceso, pero posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional, por lo que fueron detenidos nuevamente.

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales y debilitar a los grupos delictivos que operan en Sinaloa.

Los seis detenidos, junto con el armamento y la droga asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.