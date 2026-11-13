El Gobierno cuenta menos homicidios, pero Inegi tiene otros datos: le faltan 5,000

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que su gobierno revisa la diferencia entre los homicidios registrados por el Inegi y los reportados por el Secretariado Ejecutivo, luego de que ambos organismos presentaron cifras distintas sobre las muertes violentas en México registradas en 2025.

¿De dónde obtienen sus cifras el Secretariado y el Inegi?

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, explicó que la diferencia se origina en las fuentes que utilizan ambas instituciones para contabilizar los homicidios.

El especialista detalló que el Secretariado Ejecutivo obtiene sus cifras de las carpetas de investigación que abren las fiscalías, mientras que el Inegi construye sus estadísticas a partir de certificados y actas de defunción.

Aunque se trata de fuentes distintas, Hernández Bringas consideró que los resultados deberían ser similares, pues una muerte certificada por un médico legista como homicidio debería implicar necesariamente la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, señaló que esto no ocurre en todos los casos.

Miles marchan cada año en México para exigir paz. (Foto: JESUS VERDUGO/AFP)





Las diferencias en las cifras de homicidios

El investigador advirtió que la distancia entre ambos registros requiere una explicación, particularmente porque en 2019 la diferencia entre las estadísticas era de apenas 2.6%, mientras que en 2025 se amplió considerablemente.

De acuerdo con los datos que expuso, el Secretariado Ejecutivo reportó una reducción de 23% en los homicidios respecto a 2024, mientras que el Inegi registró una disminución de 12%.

La diferencia también se observa en el promedio diario: con los datos del Inegi, los 29,488 homicidios equivalen a 80.8 defunciones al día, mientras que los 24,348 casos del Secretariado representan alrededor de 66.7 víctimas diarias.

Hernández Bringas también identificó diferencias importantes entre las estadísticas estatales. Según su análisis, Zacatecas presenta una discrepancia de 45%, seguido de Quintana Roo, con 44%; San Luis Potosí, con 42%, y Estado de México, con 40%.

Para el investigador, la principal pregunta es por qué existen actas de defunción que certifican que una persona fue asesinada y que no tienen una carpeta de investigación correspondiente.