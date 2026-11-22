El dispositivo, denominado “Estadio Seguro”, cuenta con 213 unidades policiales, vigilancia mediante drones, sobrevuelos de un helicóptero y personal médico para atender cualquier emergencia.

Las acciones están distribuidas en el inmueble deportivo y sus alrededores, donde se espera la concentración de miles de seguidores del futbol americano.

La estrategia no se limitará a la presencia de uniformados. También contempla labores de prevención, supervisión de vialidades y atención a los asistentes durante el desarrollo del encuentro.

Así vigilarán el Estadio Banorte durante el partido de la NFL

Para cubrir el evento, la SSC cuenta con elementos de la Policía Auxiliar, Policía Preventiva, Policía Turística, Subsecretaría de Control de Tránsito y personal de Inteligencia.

Uno de los recursos que forman parte del operativo será el uso de drones, con los que se reforzarán las tareas de vigilancia y supervisión para proteger a los aficionados.

Además, un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos en la zona. De acuerdo con la dependencia, estas acciones tienen como finalidad disuadir posibles conductas delictivas y contribuir a mantener el orden durante la jornada.

Habrá ambulancias y motoambulancias para atender emergencias

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) participa con 10 unidades médicas y tres motoambulancias, que están disponibles para responder ante cualquier eventualidad.

La SSC pidió a los aficionados mantenerse atentos a las indicaciones de los elementos de seguridad y acercarse al oficial más próximo si necesitan asistencia.