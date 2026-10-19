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El frente frío número 2 y Trudy ocasionarán lluvias torrenciales en estos 4 estados

La interacción de diversos fenómenos meteorológicos provoca lluvias de diferentes intensidades y altas temperaturas al norte del país, de acuerdo con el SMN.
lun 19 octubre 2026 08:15 AM
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Mapa satelital de México en color gris con líneas rojas y azules que marcan fenómenos meteorológicos.jpg
En el mapa que comparte la Conagua se aprecia cómo hay diversos fenómenos rodeando al país lo que ocasiona lluvias de diferentes intensidades, así como altas temperaturas al norte. (Foto: @conagua_clima )

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su más reciente reporte que debido a la interacción de diversos fenómenos como el frente frío número 2, el ciclón tropical Trudy que se ubica frente a la costas del Pacífico, así como por un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, ocasionarán lluvias torrenciales en cuatro entidades de la República, y de diversas intensidades en la mayor parte del país.

Ante ello, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendó a la población mantenerse atenta a través de los diversos canales oficiales de las autoridades.

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¿Cuál será el clima este 19 de octubre?

Además, se prevé evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en regiones de Veracruz y Oaxaca

Para este día se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Veracruz , Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero) y Campeche.

Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Sinaloa y San Luis Potosí.

“Dichas precipitaciones serán ocasionadas por el frente número 2 que se extenderá con características de estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, el ciclón tropical Trudy frente a la costa del Pacífico central mexicano, así como por un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental”, informa el SMN en un comunicado.

¿Habrá calor hoy en México?

Sí, en el más reciente pronóstico del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que por la tarde habrá temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sonora y Sinaloa, y de 30 a 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Del mismo modo, se prevé evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz y Oaxaca, disminuyendo durante la noche, y de 40 a 60 km/h en Tabasco, disminuyendo durante la noche.

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Además, se pronostica viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Chiapas, y de 30 a 50 km/h en la costa de Jalisco; así como en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil”, recomienda el SMN.

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Mapa satelital de México en color gris y líneas de color amarillas, verdes y naranjas que señalan fenómenos.jpg
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La tormenta tropical Trudy se fortalece frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

¿Trudy sigue siendo huracán?

No, de acuerdo con el reporte, a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se debilitó a una tormenta tropical en el océano Pacífico. Actualmente, su centro se localiza a 270 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.

Debido a que este sistema continúa alejándose de las costas mexicanas y debilitándose, se prevé que sus efectos en el territorio nacional disminuyan gradualmente.

A pesar de que Trudy ya se degradó a tormenta tropical, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:

  • Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras, muelles y zonas donde se registre oleaje elevado.

  • No cruzar ríos, arroyos, vados, caminos inundados ni corrientes de agua.
  • Alejarse de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras que puedan caer.
  • Si se habita en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro cuando se indique.
  • Respetar las restricciones portuarias y las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
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Se solicita a la población mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conagua y del SMN.

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Florence Clima

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