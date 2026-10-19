El frente frío número 2 y Trudy ocasionarán lluvias torrenciales en estos 4 estados

¿Cuál será el clima este 19 de octubre?

Además, se prevé evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en regiones de Veracruz y Oaxaca

Para este día se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Veracruz , Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero) y Campeche.

Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Sinaloa y San Luis Potosí.

“Dichas precipitaciones serán ocasionadas por el frente número 2 que se extenderá con características de estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, el ciclón tropical Trudy frente a la costa del Pacífico central mexicano, así como por un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental”, informa el SMN en un comunicado.

¿Habrá calor hoy en México?

Sí, en el más reciente pronóstico del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que por la tarde habrá temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sonora y Sinaloa, y de 30 a 35 grados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.



Por el frente número 2, se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #Veracruz, #Tabasco, #Chiapas y #Oaxaca. https://t.co/PFrcCP3L46 https://t.co/zLmViAqrGt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

Del mismo modo, se prevé evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en Veracruz y Oaxaca, disminuyendo durante la noche, y de 40 a 60 km/h en Tabasco, disminuyendo durante la noche.