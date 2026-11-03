- Cobijas: distribución de artículos para protegerse de las bajas temperaturas.
- Kits de ropa de invierno: entrega de prendas adecuadas para enfrentar el frío.
- Vacunación gratuita: aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo.
El Gobierno capitalino informó que las brigadas acudirán diariamente a los puntos donde se localiza la población en situación de calle. Después, los recorridos se extenderán a las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas suelen descender más durante las noches y madrugadas.
¿Dónde vacunarse gratis contra influenza, COVID-19 y neumococo en CDMX?
La vacunación es otro de los componentes del operativo invernal. Durante el arranque en la Plaza de la Conchita se ofreció la aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo por parte de la Secretaría de Salud capitalina.
Cabe recordar que la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 comenzó el 12 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.
Las vacunas están dirigidas principalmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por enfermedades respiratorias:
- Niñas y niños menores de cinco años.
- Personas de 60 años y más.
- Personas con enfermedades crónicas o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.
- Personal de salud.
- Mujeres embarazadas, de acuerdo con las indicaciones para cada vacuna.
La campaña nacional también contempla la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.
Las personas pueden consultar los módulos disponibles y localizar su unidad de salud más cercana en el portal oficial:
https://dondemevacuno.salud.gob.mx/
También pueden solicitar orientación a través del número 079.
¿Cuántos frentes fríos se esperan en México durante 2026-2027?
La temporada invernal representa un desafío para las autoridades de protección civil y salud, debido a la llegada de sistemas frontales y masas de aire frío que pueden provocar descensos importantes de temperatura.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada 2026-2027 se esperan 56 frentes fríos. Hasta el 1 de noviembre se habían observado tres.
En la Ciudad de México, las zonas de mayor altitud son particularmente vulnerables a las bajas temperaturas, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las noches y madrugadas.
Además de utilizar ropa abrigadora, Protección Civil recomienda evitar el uso de anafres, braseros y otros dispositivos de combustión dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.