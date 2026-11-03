De acuerdo con la jefa de Gobierno, la atención comenzará con las personas en situación de calle, mediante recorridos diarios en los puntos donde se concentra esta población. Posteriormente, las brigadas acudirán a las z onas altas de la capital para entregar cobijas y otros apoyos.

"Todos los días vamos a tener cenas calientes, pan, café, también muy temprano y sobre todo vamos a entregar cobijas a las personas en situación de calle", señaló Brugada en redes al anunciar el arranque de la estrategia.

La mandataria también llamó a la población a vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias durante los meses de frío y pidió a los habitantes de la capital mostrar empatía con quienes enfrentan la temporada invernal sin condiciones adecuadas de resguardo.

"Queremos que el calor de la ciudad solidaria pueda más que el frío del invierno", expresó.

¿Qué apoyos dará el Gobierno de CDMX durante la temporada de frío?

El programa contempla una primera etapa enfocada en las personas que viven en situación de calle. Los servicios se ofrecerán mediante recorridos diarios en distintos puntos de la ciudad.

Durante el arranque del operativo, realizado en la Plaza de la Conchita, en el Centro Histórico, las autoridades ofrecieron los siguientes apoyos:

- Cenas calientes: distribución diaria de alimentos para personas en situación de calle.



- Pan y café: entrega de alimentos y bebidas calientes, también durante las primeras horas del día.