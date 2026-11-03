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México

Temporada de frío en CDMX: comienza la entrega de cobijas, ropa y cenas calientes

El gobierno de Clara Brugada informó que habrá entrega diaria de alimentos, café, pan, ropa abrigadora y cobijas, además de vacunación contra influenza, covid y neumococo.
mar 03 noviembre 2026 01:53 PM
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Personal del Gobierno de CDMX entrega una cena caliente a un hombre en situación de calle durante la temporada de frío.
El Gobierno de la Ciudad de México adelantó el operativo de invierno para atender a personas en situación de calle y habitantes de zonas altas, con la entrega de cobijas, alimentos calientes y ropa abrigadora. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA.)

El Gobierno de la Ciudad de México adelantó el inicio del operativo de atención por la temporada invernal 2026-2027 , con el que busca proteger a las personas en situación de calle y a quienes habitan las zonas más altas de la capital, donde las bajas temperaturas representan un mayor riesgo.

A través del programa "En temporada de frío, la ciudad te cuida y te cobija", el gobierno de Clara Brugada anunció que ofrecerá cenas calientes, pan, café, ropa adecuada para el invierno y cobijas. También habilitará jornadas de vacunación contra influenza, covid y neumococo .

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De acuerdo con la jefa de Gobierno, la atención comenzará con las personas en situación de calle, mediante recorridos diarios en los puntos donde se concentra esta población. Posteriormente, las brigadas acudirán a las z onas altas de la capital para entregar cobijas y otros apoyos.

"Todos los días vamos a tener cenas calientes, pan, café, también muy temprano y sobre todo vamos a entregar cobijas a las personas en situación de calle", señaló Brugada en redes al anunciar el arranque de la estrategia.

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La mandataria también llamó a la población a vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias durante los meses de frío y pidió a los habitantes de la capital mostrar empatía con quienes enfrentan la temporada invernal sin condiciones adecuadas de resguardo.

"Queremos que el calor de la ciudad solidaria pueda más que el frío del invierno", expresó.

¿Qué apoyos dará el Gobierno de CDMX durante la temporada de frío?

El programa contempla una primera etapa enfocada en las personas que viven en situación de calle. Los servicios se ofrecerán mediante recorridos diarios en distintos puntos de la ciudad.

Durante el arranque del operativo, realizado en la Plaza de la Conchita, en el Centro Histórico, las autoridades ofrecieron los siguientes apoyos:

- Cenas calientes: distribución diaria de alimentos para personas en situación de calle.

- Pan y café: entrega de alimentos y bebidas calientes, también durante las primeras horas del día.

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- Cobijas: distribución de artículos para protegerse de las bajas temperaturas.
- Kits de ropa de invierno: entrega de prendas adecuadas para enfrentar el frío.
- Vacunación gratuita: aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo.

El Gobierno capitalino informó que las brigadas acudirán diariamente a los puntos donde se localiza la población en situación de calle. Después, los recorridos se extenderán a las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas suelen descender más durante las noches y madrugadas.

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¿Dónde vacunarse gratis contra influenza, COVID-19 y neumococo en CDMX?

La vacunación es otro de los componentes del operativo invernal. Durante el arranque en la Plaza de la Conchita se ofreció la aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo por parte de la Secretaría de Salud capitalina.

Cabe recordar que la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 comenzó el 12 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

Las vacunas están dirigidas principalmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por enfermedades respiratorias:

- Niñas y niños menores de cinco años.
- Personas de 60 años y más.
- Personas con enfermedades crónicas o condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones.
- Personal de salud.
- Mujeres embarazadas, de acuerdo con las indicaciones para cada vacuna.

La campaña nacional también contempla la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

Las personas pueden consultar los módulos disponibles y localizar su unidad de salud más cercana en el portal oficial:

https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

También pueden solicitar orientación a través del número 079.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en México durante 2026-2027?

La temporada invernal representa un desafío para las autoridades de protección civil y salud, debido a la llegada de sistemas frontales y masas de aire frío que pueden provocar descensos importantes de temperatura.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada 2026-2027 se esperan 56 frentes fríos. Hasta el 1 de noviembre se habían observado tres.

En la Ciudad de México, las zonas de mayor altitud son particularmente vulnerables a las bajas temperaturas, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las noches y madrugadas.

Además de utilizar ropa abrigadora, Protección Civil recomienda evitar el uso de anafres, braseros y otros dispositivos de combustión dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

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