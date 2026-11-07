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México

¿Ya sacaste la chamarra? El frente frío 4 dejará heladas y temperaturas de hasta -5 grados

El descenso de temperaturas se sentirá principalmente en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En CDMX por la tarde se espera ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado.
sáb 07 noviembre 2026 11:43 AM
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Mujer camina abrigada con chamarra y guantes ante las bajas temperaturas.
El frente frío número 4 reforzado provocará este sábado 7 de noviembre lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

El frío comenzará a hacerse sentir en distintas regiones de México por los efectos del frente frío número 4 , que este sábado 7 de noviembre mantendrá temperaturas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de tres estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal, que se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país, estará reforzado por una masa de aire frío que favorecerá un ambiente más fresco, principalmente en el norte y noreste del territorio nacional.

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Las temperaturas más bajas se esperan durante las primeras horas del día en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría descender hasta los -5 grados.

El pronóstico también contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además del descenso térmico, el organismo advirtió sobre la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

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De acuerdo con el pronóstico del SMN, las temperaturas mínimas previstas para este sábado son:

- De -5 a 0 grados: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 grados: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas condiciones contrastarán con las temperaturas cálidas que prevalecerán durante la tarde en entidades del Pacífico y el sureste mexicano.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se pronostica para la tarde, ambiente cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con intervalos de chubascos dispersos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

En la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 10 a 12 grados Celsius y máximas de 23 a 25 grados.

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En Toluca, Estado de México, el termómetro oscilará entre 3 y 5 grados como mínima, y entre 20 y 22 grados como máxima.

El viento será de componente norte, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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Frente frío 4 también provocará lluvias intensas

El descenso de temperaturas no será el único efecto del sistema frontal. Su interacción con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical favorecerá lluvias en diferentes regiones del país.

El SMN pronostica:

- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): centro y noreste de Chihuahua, así como el este de Chiapas.

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- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): este de Sonora, norte de Sinaloa, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, suroeste de Oaxaca y costa y este de Guerrero.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde seguirá haciendo calor?

Aunque el frío se intensificará en las zonas serranas del norte y centro del país, en otras entidades las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius.

El SMN prevé estas condiciones en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el oeste y la costa de Chiapas.

También se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en Morelos, suroeste de Puebla, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Clima Alertas meteorológicas Lluvias

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