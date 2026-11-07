¿Ya sacaste la chamarra? El frente frío 4 dejará heladas y temperaturas de hasta -5 grados

Las temperaturas más bajas se esperan durante las primeras horas del día en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría descender hasta los -5 grados.

El pronóstico también contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además del descenso térmico, el organismo advirtió sobre la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.



¿En qué estados hará más frío este 7 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las temperaturas mínimas previstas para este sábado son:

- De -5 a 0 grados: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

- De 0 a 5 grados: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estas condiciones contrastarán con las temperaturas cálidas que prevalecerán durante la tarde en entidades del Pacífico y el sureste mexicano.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se pronostica para la tarde, ambiente cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con intervalos de chubascos dispersos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

En la capital del país se esperan temperaturas mínimas de 10 a 12 grados Celsius y máximas de 23 a 25 grados.