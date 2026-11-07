¿Ya sacaste la chamarra? El frente frío 4 dejará heladas y temperaturas de hasta -5 grados

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): este de Sonora, norte de Sinaloa, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, suroeste de Oaxaca y costa y este de Guerrero.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Durango, Zacatecas y Guanajuato.
Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
¿Dónde seguirá haciendo calor?
Aunque el frío se intensificará en las zonas serranas del norte y centro del país, en otras entidades las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius.
El SMN prevé estas condiciones en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el oeste y la costa de Chiapas.
También se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en Morelos, suroeste de Puebla, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.