"No debemos normalizar que esté bien tomarse unas cuantas copas y subirse a la moto. Eso no es de valientes. Valientes es tomar decisiones para cuidar a los demás, a uno mismo y a su salud", advierte Jessica Paredes, directora general de FISAC, en entrevista para Expansión Política.

La campaña busca reducir los siniestros viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y promover hábitos de conducción responsable, considerando además que las motocicletas han ganado terreno como medio de transporte y herramienta de trabajo.

Al cierre de 2025, México tenía 10.5 millones de motocicletas registradas en circulación, casi una de cada seis unidades del parque vehicular nacional, según FISAC.

En entrevista, Paredes señaló que el parque de motocicletas aumentó más de 300% en una década. También indicó que seis de cada 10 ingresos hospitalarios por siniestros viales involucran motocicletas y que los incidentes en los que se confirmó aliento alcohólico aumentaron más de 156%, de acuerdo con los datos compartidos por la fundación.







Motociclistas, entre los principales usuarios atendidos por Cruz Roja

El crecimiento de las motocicletas también representa un desafío para los servicios de emergencia y el sistema de salud.

Durante la presentación de la campaña, Pitichi Rivadeneyra, representante de Cruz Roja señaló que más de 60% de los accidentes que atiende la institución en hospitales de la Ciudad de México involucran motocicletas.