Además, expuso que la proyección para 2027 es que se incorporen otros dos millones de motocicletas al parque vehicular nacional.
La campaña también busca cambiar la forma en que se utiliza la motocicleta y evitar que las vialidades se conviertan en espacios de competencia o de conducción a alta velocidad.
Nicole Zanco, piloto y embajadora de la iniciativa, explicó que existen diferencias importantes entre conducir en un circuito profesional y hacerlo en las calles.
En las pistas hay condiciones controladas, personal de seguridad, señalización, reglas específicas y equipo especializado para reducir los riesgos de una caída o un impacto. Estas condiciones no existen en la circulación cotidiana.
Por ello, consideró necesario que los pilotos profesionales compartan sus conocimientos con quienes utilizan motocicletas para transportarse o trabajar, mediante cursos y clínicas de conducción.
Abraham García, también piloto y embajador de la campaña, coincidió en que la velocidad no debe ser el principal objetivo al conducir en las calles.
"Yo pienso que el mejor piloto es aquel que tiene la conciencia, la mentalidad, la prudencia y sabe cuándo no arriesgar", expresó.
El piloto, quien practica motociclismo desde los cuatro años, recordó que siempre ha utilizado casco y equipo de protección, y llamó a los trabajadores que dependen de una motocicleta a no poner en riesgo su vida por cumplir más viajes o llegar unos minutos antes.
"No importa si es un minuto tarde, un viaje más, no vale más que su vida", señaló.
También recordó que, a diferencia de un automóvil, en una motocicleta el conductor no cuenta con una carrocería que lo proteja ante un impacto.
"El volante y el manubrio no se combinan con el alcohol": el llamado de FISAC
Jessica Paredes explicó que el alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central, por lo que afecta la coordinación, el juicio y la capacidad de reacción, habilidades indispensables para conducir una motocicleta.
Entre los riesgos mencionó la dificultad para responder ante situaciones imprevistas, como la apertura repentina de la puerta de un automóvil o el cruce de un peatón.
La recomendación de FISAC es no consumir bebidas alcohólicas si se va a conducir. Si una persona decide beber, debe dejar su automóvil o motocicleta y buscar otra alternativa de transporte.
Además de la conducción sobria, la campaña promueve el uso de casco certificado, de la talla correcta y debidamente abrochado; botas, chamarra y equipo de protección, así como el respeto a los límites de velocidad y a los demás usuarios de las vialidades.
La primera etapa de "Te lo pedimos todos" se presentó en 2023 y estuvo enfocada en automovilistas. Entre ese año y 2025 generó 467 millones de impresiones digitales, 33 millones de reproducciones de video, 22.5 millones de impactos en publicidad exterior y 160 notas en medios de comunicación. Para esta segunda ola, la iniciativa incorpora a los motociclistas y reúne a Pilotos por la Seguridad Vial, FIA México, Fundación Carlos Slim, Cruz Roja Mexicana, AMIS, CESVI México, Escudería Telmex y FISAC.