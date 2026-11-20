Definitivamente, desde la Revolución, (AMLO) es uno de los cuatro presidentes que más ha cambiado el rumbo del país y no solo el rumbo, también la experiencia de los mexicanos, la vida cotidiana de los mexicanos” Andrew Paxman, escritor.



El también periodista publicó recientemente su libro del expresidente en donde reconstruye la trayectoria del político desde su infancia en Tepetitán, Tabasco; su juventud en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde conoció a su mentor: Carlos Pellicer.

Paxman también repasa los momentos que marcaron el ascenso del exmandatario: su primera campaña política para la gubernatura de Tabasco; el megaplantón en 2006 en Paseo de la Reforma, la fundación de Morena y su llegada a Palacio Nacional.

Además, aborda pasajes personales y polémicas, como la muerte de su hermano José Ramón, el fallecimiento de su primera esposa Rocío Beltrán y fracturas en su gabinete, como su desecuentro son el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzua.

Según el autor, este libro no es para alabarlo ni condenarlo, sino para entender al personaje.

Sale hoy mi biografía de AMLO: “Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios”. No para alabarlo. No para condenarlo. Para entenderlo. 1/2 https://t.co/IvWpbqB8qF — Andrew Paxman (@AWPaxman) October 13, 2026









AMLO toma métodos del PRI en Morena

Tras redactar este libro y conocer la historia de López Obrador, el escritor considera que el tabasqueño conservó métodos del PRI y los aplicó en Morena.

Paxman menciona que entre los aspectos que mantuvo López Obrador es tratar a Morena como “Broad Church”, que en español es “iglesia amplia”, ya que explica que esto significa que en la Iglesia Anglicana está integrada por evangélicos, conservadores, anglo católicos.