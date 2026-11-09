MC es el único partido que puede ganarle a Morena en 2027, dice Alejandra Barrales

La senadora Alejandra Barrales aseguró que Movimiento Ciudadano (MC) es el único partido político que está creciendo en el país y que tiene posibilidades de arrebatarle triunfos a Morena en las elecciones de 2027. Además, adelantó que su partido buscará gobernar la Ciudad de México en 2030.
Durante su informe de actividades legislativas, Barrales sostuvo que las mediciones electorales colocan a Movimiento Ciudadano como una alternativa frente a Morena y anticipó posibles triunfos en Zacatecas y Sonora.
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“Somos los únicos que le podemos ganar en el 27 a Morena y lo vamos a hacer. Vamos a trabajar para ganar”, dijo.
La legisladora también mencionó a Campeche, Michoacán, Jalisco y Nuevo León como entidades donde, aseguró, MC se mantiene como una de las mejores opciones electorales.
En su mensaje, Barrales dirigió buena parte de sus críticas a Morena, al que responsabilizó de los problemas que enfrenta el país en materia de salud, educación, seguridad y funcionamiento de las instituciones.
Afirmó que, pese a haber concentrado durante ocho años el control de la Presidencia de la República, el gobierno federal, la Jefatura de Gobierno capitalina y mayorías legislativas, Morena no ha tenido voluntad de gobernar pensando en la ciudadanía.
Como ejemplo, señaló las protestas de trabajadores del sector salud por salarios e insumos, la violencia contra las mujeres, el abandono escolar y el riesgo de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. También cuestionó la reforma judicial y las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Críticas al gobierno de la CDMX
Al referirse a la capital del país, Barrales aseguró que la ciudad ha perdido el orgullo de sus habitantes debido a los problemas que enfrentan cotidianamente.
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Señaló particularmente las deficiencias en el transporte público y afirmó que el Metro traslada actualmente a 22% menos personas que hace ocho años. A su juicio, la pérdida de usuarios no responde a que los capitalinos necesiten desplazarse menos, sino a que el servicio dejó de ser confiable.
“Esta ciudad no funciona. Lo hemos dicho una y otra vez. Y no es por mala suerte, no es por la lluvia, no es por el pasado, es por esa forma equivocada de gobernar”, sostuvo.
Ante este panorama, afirmó que Movimiento Ciudadano continuará trabajando para recuperar la capital y reiteró que el objetivo es ganar el gobierno de la Ciudad de México en 2030.
Las iniciativas que presentó en el Senado
En el balance de su trabajo legislativo, Barrales destacó que sus propuestas han tenido como prioridad los derechos de niñas, niños y mujeres.
Entre las iniciativas que mencionó está castigar el embarazo infantil, eliminar del Código Civil el llamado derecho de corrección, que durante años justificó golpes y humillaciones contra menores, y suprimir el requisito de solicitar permiso al hombre para que una mujer pueda recibir una herencia.
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También planteó eliminar el periodo de espera obligatorio que se exige a las mujeres divorciadas antes de volver a casarse y eliminar el registro obligatorio de teléfonos celulares, al considerar que representa una invasión a la privacidad.
Además, informó que recientemente anunció la presentación de amparos relacionados con la Modalidad 40 del IMSS, con el propósito de que los trabajadores puedan recuperar su derecho a una pensión digna.
Al concluir su mensaje, Barrales llamó a los integrantes de Movimiento Ciudadano a evitar la arrogancia, el sectarismo y la autocomplacencia, y a colocar el proyecto político por encima de las ambiciones personales.
“El futuro se construye, el futuro se defiende. Lo que sigue todavía no está escrito, lo estamos escribiendo”, afirmó.