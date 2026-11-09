MC es el único partido que puede ganarle a Morena en 2027, dice Alejandra Barrales

“Somos los únicos que le podemos ganar en el 27 a Morena y lo vamos a hacer. Vamos a trabajar para ganar”, dijo.

La legisladora también mencionó a Campeche, Michoacán, Jalisco y Nuevo León como entidades donde, aseguró, MC se mantiene como una de las mejores opciones electorales.

En su mensaje, Barrales dirigió buena parte de sus críticas a Morena, al que responsabilizó de los problemas que enfrenta el país en materia de salud, educación, seguridad y funcionamiento de las instituciones.

Alejandra Barrales es senadora de Movimiento Ciudadano. (Foto: Especial )



Afirmó que, pese a haber concentrado durante ocho años el control de la Presidencia de la República, el gobierno federal, la Jefatura de Gobierno capitalina y mayorías legislativas, Morena no ha tenido voluntad de gobernar pensando en la ciudadanía.

Como ejemplo, señaló las protestas de trabajadores del sector salud por salarios e insumos, la violencia contra las mujeres, el abandono escolar y el riesgo de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. También cuestionó la reforma judicial y las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Críticas al gobierno de la CDMX

Al referirse a la capital del país, Barrales aseguró que la ciudad ha perdido el orgullo de sus habitantes debido a los problemas que enfrentan cotidianamente.