Entre las restricciones se encuentra donar, distribuir, vender o utilizar animales vivos con fines de propaganda política o comercial, en obras benéficas, ferias, festividades escolares o como premios en sorteos, juegos, concursos, rifas y actividades similares. La excepción será cuando el evento tenga como objeto principal la venta de animales y cuente con autorización expresa de la autoridad competente.

También prohíbe utilizar animales en protestas, marchas, plantones y manifestaciones, excepto cuando sean empleados por autoridades para tareas de seguridad, búsqueda, rescate, detección, control o vigilancia.

El dictamen establece además la prohibición y sanción del uso de ejemplares de fauna silvestre en circos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre.

Centros públicos ofrecerán servicios veterinarios

La nueva ley contempla la creación de Centros Integrales de Salud, Atención, Protección y Bienestar Animal, que serán instalaciones públicas autorizadas que podrán resguardar temporalmente animales y ofrecer servicios veterinarios de primer nivel.

Entre los servicios previstos están la vacunación, desparasitación, esterilización y profilaxis dental, además de orientación a la ciudadanía.

Estos centros también podrán aplicar eutanasia a animales de compañía, siempre bajo las condiciones y procedimientos establecidos en la legislación.

La ley precisa que la eutanasia únicamente se justifica cuando un animal presente dolor o sufrimiento por lesiones, enfermedades graves, incurables o terminales, incapacidad física o alguna patología conductual que comprometa su bienestar.

La valoración, indicación y realización del procedimiento deberá estar a cargo de una persona médica veterinaria, conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo, el personal que intervenga en la matanza o eutanasia de animales deberá contar con capacitación en bienestar, cuidado y protección animal, así como en las técnicas y procedimientos correspondientes.

Nuevas reglas para animales de producción y fauna silvestre

La legislación también establece disposiciones para los animales destinados al autoconsumo, abasto y comercialización, incluidos aquellos criados en núcleos familiares.

Y es que su matanza deberá realizarse conforme a la nueva ley, la Ley Federal de Sanidad Animal y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de bienestar y protección animal.

Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberán establecer los métodos y procedimientos correspondientes mediante normas oficiales y otras disposiciones jurídicas.

En materia de fauna silvestre, las reformas incorporan expresamente el bienestar animal como un elemento de regulación. El aprovechamiento, traslado, exhibición, entrenamiento, comercialización, matanza y eutanasia de estas especies deberán sujetarse a las disposiciones de la nueva legislación.

También se incorporan reglas para procurar el bienestar de los animales durante los procesos de reintroducción de especies.

Por otra parte, la reforma a la Ley General de Protección Civil incluye expresamente a los animales dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil, para considerar su protección ante riesgos y peligros provocados por fenómenos naturales o antropogénicos.

En el ámbito audiovisual, se establece que quienes participen en la realización de obras cinematográficas y audiovisuales deberán observar la normativa en materia de bienestar, cuidado y protección animal.

Impulsan estrategia nacional y programas estatales de bienestar animal

La legislación incorpora también distintos instrumentos de política pública para coordinar las acciones de protección animal en el país. Entre ellos se encuentran la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, el Programa Especial de Bienestar Animal, los programas estatales, un Subsistema de Información, el Registro Nacional de Animales de Compañía, estándares, criterios, Normas Oficiales Mexicanas e instrumentos económicos.

También contempla un Programa de Estabilización Poblacional Ético de Animales de Compañía, dirigido a aquellos que no tengan una persona tutora y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Este programa incluirá acciones de captura, rescate, esterilización, educación, rehabilitación, retorno y, cuando corresponda, adopción.

Los gobiernos estatales deberán elaborar programas de protección y bienestar animal al inicio de cada administración, con estrategias y políticas dirigidas principalmente a los animales de compañía.