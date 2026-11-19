Grand Theft Auto (GTA) , serie de videojuegos de acción creada por Rockstar Games, ha incluido durante su historia referencias a los cárteles mexicanos y a bandas lideradas por personajes de origen mexicano.
La franquicia estrenó este noviembre su sexta parte y se ha vuelto tendencia en redes sociales. Aunque nunca ha hecho una referencia explícita a algún líder criminal real de México, sí ha explorado el mundo de los cárteles de la droga, los cuales fueron designados por el Gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas.