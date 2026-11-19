¿Aparecen cárteles mexicanos en la saga de GTA?

En la quinta parte de la franquicia apareció el Cártel Madrazo, dirigido por el capo mexicano Martín Madrazo (personaje de ficción). Los criminales interactuaban con los personajes principales de videojuego.

- (HENRY NICHOLLS/AFP)



En GTA San Andreas y GTA V aparecen pandillas mexicoamericanas, específicamente las nombradas Los Santos Vagos y Varrios Los Aztecas (ambas de ficción). En sus apariciones muestran sus raíces culturales mexicanas.

En el mismo GTA San Andreas aparece San Fierro Rifa y el Loco Syndicate, grupo de ficción liderado por T-Bone Mendez (también de ficción), el cual opera el tráfico de cocaína a gran escala.

En GTA: Vice City Stories salen redes de tráfico de armas operadas por personajes de origen mexicano, entre ellos uno identificado como Pedro García.