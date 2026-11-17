La visita más reciente fue a Colombia. Este martes, De La Espriella informó que recibió a Salinas Pliego, con quien conversó sobre su visión empresarial y las oportunidades de inversión en ese país.
Como resultado del encuentro, el político colombiano anunció que Italika llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas, en un proyecto que contempla una inversión que permitirá generar cerca de 1,000 empleos.
De La Espriella calificó la decisión del empresario mexicano como una apuesta por Colombia y aseguró que representa una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y abrir espacios para el crecimiento económico.
Una semana antes, Salinas Pliego viajó a El Salvador y fue recibido por Bukele en Casa Presidencial. El empresario informó que durante la reunión conversaron sobre seguridad y justicia, educación con agentes de inteligencia artificial, inversión en energía y el futuro del dinero, particularmente el papel del bitcoin.
En su mensaje, Salinas Pliego destacó que El Salvador registró 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, según cifras oficiales de ese país. También elogió los avances educativos que atribuyó al gobierno salvadoreño y calificó a Bukele como un gobernante capaz y honesto.
¿Salinas Pliego buscará la Presidencia de México en el 2030?
Los encuentros con ambos personajes latinoamericanos de derecha se producen después de que, en enero de 2026, Salinas Pliego reconociera que contempla competir por la Presidencia de México en 2030.
Durante una entrevista con el diario británico Financial Times , el empresario respondió que si no encontraba otra alternativa buscaría contender, aunque aclaró que no era su intención principal. Dijo que su objetivo era construir una alternativa política frente al régimen encabezado por Morena.