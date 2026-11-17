La visita más reciente fue a Colombia. Este martes, De La Espriella informó que recibió a Salinas Pliego, con quien conversó sobre su visión empresarial y las oportunidades de inversión en ese país.

Como resultado del encuentro, el político colombiano anunció que Italika llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas, en un proyecto que contempla una inversión que permitirá generar cerca de 1,000 empleos.

¡BUENAS NOTICIAS PARA BARRANQUILLA Y PARA COLOMBIA! 🇨🇴 Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano @RicardoBSalinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión. Ricardo le apuesta a nuestro país: ITALIKA llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos. Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente. La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto. ¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 17, 2026



De La Espriella calificó la decisión del empresario mexicano como una apuesta por Colombia y aseguró que representa una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y abrir espacios para el crecimiento económico.

Una semana antes, Salinas Pliego viajó a El Salvador y fue recibido por Bukele en Casa Presidencial. El empresario informó que durante la reunión conversaron sobre seguridad y justicia, educación con agentes de inteligencia artificial, inversión en energía y el futuro del dinero, particularmente el papel del bitcoin.

En su mensaje, Salinas Pliego destacó que El Salvador registró 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025, según cifras oficiales de ese país. También elogió los avances educativos que atribuyó al gobierno salvadoreño y calificó a Bukele como un gobernante capaz y honesto.

En esa conversación también afirmó que estaba luchando contra lo que calificó como un régimen criminal y corrupto, y sostuvo que México avanzaba hacia un sistema de partido único como Cuba. A esas expresiones se sumó el respaldo público del expresidente Vicente Fox, quien recientemente aseguró que Salinas Pliego está desplegando un liderazgo de gran alcance y que los partidos políticos buscan figuras con esas características. "Salinas está desplegando un liderazgo gigantesco. Seguramente llegará. El buen líder es deseado y peleado por los partidos políticos. ¡Es el caso!", escribió Fox en redes sociales. El posicionamiento político del empresario coincide con el conflicto que mantiene con el gobierno federal por los adeudos fiscales de sus empresas. Salinas Pliego ha sostenido que los cobros forman parte de una persecución política, mientras que las autoridades fiscales han defendido que se trata del cumplimiento de obligaciones tributarias. En septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el empresario estaba realizando pagos mensuales correspondientes a la deuda de Elektra, mediante un esquema de 18 mensualidades por 31,000 millones de pesos, después de un pago inicial.





¿Salinas Pliego buscará la Presidencia de México en el 2030?

Los encuentros con ambos personajes latinoamericanos de derecha se producen después de que, en enero de 2026, Salinas Pliego reconociera que contempla competir por la Presidencia de México en 2030.

Durante una entrevista con el diario británico Financial Times , el empresario respondió que si no encontraba otra alternativa buscaría contender, aunque aclaró que no era su intención principal. Dijo que su objetivo era construir una alternativa política frente al régimen encabezado por Morena.