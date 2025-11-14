Ricardo Salinas Pliego, el empresario que pasó de ser amigo de AMLO a opositor de la 4T por su deuda con el SAT

La ruptura con la 4T

Hasta el 2021, Salinas Pliego era un empresario cercano a la 4T. No solo comía con el entonces presidente López Obrador, también fue parte del Consejo Asesor Presidencial junto a empresarios como Bernardo Gómez (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles, Grupo Imagen), Carlos Hank González (Hermes) y Daniel Chávez (Grupo Vidanta).

López Obrador lo ponía de ejemplo de que no todo aquel que tiene dinero es malvado. “El director de esta fundación (Azteca) tiene dinero, pero tiene dimensión social", solía decir el expresidente.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía una relación cercana con el empresario Ricardo Salinas Pliego. (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro.)

Sin embargo, el empresario y el expresidente rompieron. Las diferencias se orginaron en lo económico.

El entonces presidente López Obrador reveló que el empresario adeudaba millones de impuestos. “Todo esto, pues ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación: yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”, dijo el 3 de noviembre de 2023.

El entonces presidente también reveló que a Salinas Pliego no le gustó la creación de los Bancos del Bienestar porque los recursos de los programas sociales dejaron de dispersarse a través de Banco Azteca.

Los desencuentros con el gobierno de López Obrador trascendieron al de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también exhibió las deudas del empresario y lo ha mencionado en varias ocasiones durante sus conferencias matutinas.

Salinas Pliego dijo hace algunos días que tiene disposición a pagar porque ya quiere poner fin a años de litigio, pero rechaza el monto acumulado.

Apenas este jueves, un capítulo más en "la pesadilla" –como él la llamó– se ejecutó en su contra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los recursos con los que había impugnado su deuda y reiteró las sentencias que lo obligan a pagar más de 50,000 millones de pesos por créditos fiscales que datan desde 2008.

Grupo Salinas anunció que llevará el caso a instancias internacionales. "Nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos”, advirtió. "Hoy no se acaba. Comienza", retó el empresario luego de las resoluciones de la Corte.

Su reacción ante la decisión y su manera de referirse a funcionarios y ministros y ministras, muestra a un personaje más político.

"Ya no estamos ante una empresario más, estamos ante un personaje que en los últimos años y especialmente en los últimos meses, se ha ha abierto como además un actor político, en el sentido que busca cuestionar al poder político y que en algún momento ha señalado que busca el acceso al poder", sentencia el abogado constitucionalista Sergio Salgado Román.