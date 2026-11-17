En días recientes, Cole dijo que funcionarios mexicanos que han protegido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran en una lista prioritaria de la DEA.

La Administración de Control de Drogas ofreció en agosto 25 millones de dólares como recompensa para quien dé información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, "El Pelón", quien se volvió líder del Cártel Jalisco después de la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho".

EU va contra funcionarios

Estados Unidos irá contra funcionarios que colaboren con los cárteles, incluso si ocupan una gubernatura, advirtió Sara Carter en entrevista con La Voz en octubre, en un mensaje que cobra relevancia después de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas de México.

“ Si ayudan o colaboran con los cárteles , no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) del gobierno de Donald Trump.

La advertencia tiene como antecedente el caso de Rubén Rocha Moya. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La fiscalía estadounidense alegó que Rocha Moya habría tenido reuniones con integrantes de Los Chapitos , ofrecido protección a sus actividades y recibido apoyo de esa facción para llegar a la gubernatura.

El caso de Rocha Moya no es el único señalamiento reciente de Washington contra una persona vinculada con la política mexicana.