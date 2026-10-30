De la emboscada en Culiacán a ser sentenciado a cadena perpetua en EU: La cronología de la caída del "Mayo" Zambada

La captura y posterior traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos desencadenó una fuerte disputa diplomática y judicial entre ambas naciones. Mientras la versión del capo señala un “secuestro” que reaviva las alarmas sobre la soberanía de México, la falta de claridad oficial ha desgastado la confianza bilateral.
Esta es la cronología de los hechos desde que trasladaron al líder del Cártel de Sinaloa el pasado 25 de julio de 2024 hasta el pasado 20 de julio de 2026 cuando fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de fentanilo.
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Cronología del caso "El Mayo", "Los Chapitos", el piloto y Estados Unidos
25 de julio de 2024
Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado desde México a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La aeronave en la que viajaron fue piloteada por Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" , quien posteriormente fue identificado como Alejandro Ojeda Ávila.
26 de julio de 2024
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno estadounidense un "informe completo" sobre la detención de Zambada y Guzmán López.
"Hay que informar, tiene que haber transparencia", señaló el mandatario, quien durante los últimos meses de su administración insistió en conocer si agencias estadounidenses habían participado en una operación dentro de territorio mexicano.
Agosto de 2024
Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó que su país hubiera participado directamente en el operativo.
"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", declaró.
Ese mismo mes, Alejandro Ojeda Ávila solicitó regresar a México. Al no enfrentar cargos en Estados Unidos en ese momento, fue enviado al país sin que, según se conoció posteriormente, se revelara su verdadera identidad.
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8 de febrero de 2025
"El Jando" fue detenido en la comunidad de Jesús María, Culiacán, Sinaloa.
11 de febrero de 2025
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era piloto de confianza de una célula criminal relacionada con la privación ilegal de la persona entregada en Estados Unidos, en referencia a "El Mayo" Zambada.
"En Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro 'N', identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva, además de ser hombre de confianza del líder del grupo delictivo", afirmó el secretario.
Ese mismo día, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Ojeda Ávila por posibles delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
12 de febrero de 2025
El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, así como posibles malos tratos o falta de medicamentos.
18 de febrero de 2025
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a "El Jando" por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
26 de marzo de 2025
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano.
2 de abril de 2025
La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación contra "El Jando" por tráfico de cocaína.
12 de agosto de 2025
Alejandro Ojeda Ávila fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin un proceso formal de extradición. En ese momento, la Fiscalía General de la República estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero.
9 de abril de 2026
Ante una corte federal en Washington, "El Jando" se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla ilegalmente.
29 de abril de 2026
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos vínculos con "Los Chapitos". Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, petición rechazada por México al considerar que representa un intento de vulnerar la soberanía nacional.
22 de junio de 2026
En la presentación de su libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", el exembajador Ken Salazar afirmó que López Obrador temía que "El Mayo" Zambada revelara información sobre funcionarios mexicanos ante autoridades estadounidenses. Sus declaraciones generaron críticas del gobierno federal y dirigentes de Morena.
2 de julio de 2026
El periodista Luis Chaparro difundió un documento en el que, según su investigación, el FBI reconocía su participación en el operativo denominado "Reyes del Aire" o "Air Kings", relacionado con la extracción de Zambada.
También difundió imágenes de la aeronave utilizada en el traslado, exhibida en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México.
7 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que López Obrador había solicitado información a Estados Unidos sobre el operativo y cuestionó la versión de Ken Salazar.
"¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", planteó la mandataria, quien anunció una cronología para deslindar responsabilidades.
8 de julio de 2026
Salazar respondió en su cuenta de X:
"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad".
Ese mismo día, la Fiscalía General de la República señaló que existían posibles violaciones al derecho mexicano e internacional relacionadas con el caso.
La dependencia reconoció además que la identificación del piloto se logró mediante dictámenes periciales de audio, aunque fue cuestionada sobre por qué México entregó a Estados Unidos a una persona que podía aportar información clave sobre el traslado de Zambada.
9 de julio de 2026
Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco abordaron el caso del piloto, pero señalaron que correspondía a la FGR explicar por qué fue enviado a Estados Unidos.
Velasco afirmó que la información sobre la identidad de "El Jando" como piloto se conoció después de su entrega.
10 de julio de 2026
La presidenta anunció que el Gabinete de Seguridad explicaría el caso del piloto.
13 de julio de 2026
En entrevista con N+, Ken Salazar afirmó que él y Merrick Garland, entonces fiscal general de Estados Unidos, buscaron comunicarse cuatro veces con López Obrador para informarle del caso y proponer una reunión, pero aseguró que recibieron una "negativa total de comunicación". También afirmó que no obtuvieron respuesta del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.
14 de julio de 2026
La FGR informó que identificó a "El Jando" como el piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López un año después de haberlo enviado a Estados Unidos, debido a que habría utilizado la identidad de un primo. La institución señaló que con su nombre real existían carpetas de investigación desde 2016.
Ese mismo día, García Harfuch defendió la decisión de enviarlo a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos criminales al argumentar que, para el gabinete de seguridad, representaban mayor riesgo en México que en otro país.
15 de julio de 2026
El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una "conexión mortal" entre cárteles y el gobierno mexicano.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que "El Jando" fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas conocieran plenamente su identidad. Explicó que la decisión fue tomada tras una investigación del Consejo de Seguridad Nacional, aunque aseguró que ella no participó personalmente en la reunión donde se aprobó.
Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR proporcionar más información sobre el caso.
También se informó la renuncia de Ulises Lara a la FGR por "motivos personales". La presidenta evitó pronunciarse sobre su salida y afirmó que será la fiscal Ernestina Godoy quien deberá informar al respecto.
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20 de julio de 2026
Casi dos años después de ser entregado a la justicia estadounidense, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua. Además se ordenó un decomiso de 15,000 millones de dólares al patrimonio de Zambada para reparar los daños que ocasionó.
Brian Cogan, juez federal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, dictó la condena oficial el lunes 20 de julio, 11 meses después de que Zambada se declara culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado en una audiencia previa, con lo que evitó llegar a juicio.
20 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Fausto Corrales Rodríguez ayudará a esclarecer el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y afirmó que la investigación no está cerrada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Fausto Corrales, señalado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que el excofundador del Cártel de Sinaloa fue secuestrado.