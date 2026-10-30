De la emboscada en Culiacán a ser sentenciado a cadena perpetua en EU: La cronología de la caída del "Mayo" Zambada

8 de febrero de 2025

"El Jando" fue detenido en la comunidad de Jesús María, Culiacán, Sinaloa.

11 de febrero de 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era piloto de confianza de una célula criminal relacionada con la privación ilegal de la persona entregada en Estados Unidos, en referencia a "El Mayo" Zambada.

"En Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro 'N', identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva, además de ser hombre de confianza del líder del grupo delictivo", afirmó el secretario.

Ese mismo día, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Ojeda Ávila por posibles delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

12 de febrero de 2025

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, así como posibles malos tratos o falta de medicamentos.

18 de febrero de 2025

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a "El Jando" por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

26 de marzo de 2025

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano.

2 de abril de 2025

La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación contra "El Jando" por tráfico de cocaína.

12 de agosto de 2025

Alejandro Ojeda Ávila fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin un proceso formal de extradición. En ese momento, la Fiscalía General de la República estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero.

9 de abril de 2026

Ante una corte federal en Washington, "El Jando" se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla ilegalmente.

29 de abril de 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos vínculos con "Los Chapitos". Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, petición rechazada por México al considerar que representa un intento de vulnerar la soberanía nacional.

El gobernador con licencia fue acusado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas. (Carl de Souza/AFP)

22 de junio de 2026

En la presentación de su libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", el exembajador Ken Salazar afirmó que López Obrador temía que "El Mayo" Zambada revelara información sobre funcionarios mexicanos ante autoridades estadounidenses. Sus declaraciones generaron críticas del gobierno federal y dirigentes de Morena.

2 de julio de 2026

El periodista Luis Chaparro difundió un documento en el que, según su investigación, el FBI reconocía su participación en el operativo denominado "Reyes del Aire" o "Air Kings", relacionado con la extracción de Zambada.

También difundió imágenes de la aeronave utilizada en el traslado, exhibida en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México.

7 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que López Obrador había solicitado información a Estados Unidos sobre el operativo y cuestionó la versión de Ken Salazar.

"¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", planteó la mandataria, quien anunció una cronología para deslindar responsabilidades.

8 de julio de 2026

Salazar respondió en su cuenta de X:

"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad".

Ese mismo día, la Fiscalía General de la República señaló que existían posibles violaciones al derecho mexicano e internacional relacionadas con el caso.

La dependencia reconoció además que la identificación del piloto se logró mediante dictámenes periciales de audio, aunque fue cuestionada sobre por qué México entregó a Estados Unidos a una persona que podía aportar información clave sobre el traslado de Zambada.

9 de julio de 2026

Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco abordaron el caso del piloto, pero señalaron que correspondía a la FGR explicar por qué fue enviado a Estados Unidos.

Velasco afirmó que la información sobre la identidad de "El Jando" como piloto se conoció después de su entrega.

10 de julio de 2026

La presidenta anunció que el Gabinete de Seguridad explicaría el caso del piloto.

13 de julio de 2026

En entrevista con N+, Ken Salazar afirmó que él y Merrick Garland, entonces fiscal general de Estados Unidos, buscaron comunicarse cuatro veces con López Obrador para informarle del caso y proponer una reunión, pero aseguró que recibieron una "negativa total de comunicación". También afirmó que no obtuvieron respuesta del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

14 de julio de 2026

La FGR informó que identificó a "El Jando" como el piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López un año después de haberlo enviado a Estados Unidos, debido a que habría utilizado la identidad de un primo. La institución señaló que con su nombre real existían carpetas de investigación desde 2016.

Ese mismo día, García Harfuch defendió la decisión de enviarlo a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos criminales al argumentar que, para el gabinete de seguridad, representaban mayor riesgo en México que en otro país.

15 de julio de 2026

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una "conexión mortal" entre cárteles y el gobierno mexicano.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que "El Jando" fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas conocieran plenamente su identidad. Explicó que la decisión fue tomada tras una investigación del Consejo de Seguridad Nacional, aunque aseguró que ella no participó personalmente en la reunión donde se aprobó.

Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR proporcionar más información sobre el caso.

También se informó la renuncia de Ulises Lara a la FGR por "motivos personales". La presidenta evitó pronunciarse sobre su salida y afirmó que será la fiscal Ernestina Godoy quien deberá informar al respecto.