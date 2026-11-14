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México

Salmerón abre frente contra morenistas de Chihuahua, Nuevo León y CDMX; el partido le cierra el paso

Militantes de Morena protagonizaron una pelea pública debido a las declaraciones de Pedro Salmerón, quien cuestionó a Cruz Pérez Cuéllar, Clara Luz Flores y Rafael Barajas "El Fisgón".
sáb 14 noviembre 2026 03:59 PM
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Pedro Salmerón, historiador mexicano, habla frente a un micrófono con la bandera de México detrás de él, en una conferencia en Palacio Nacional.
Pedro Salmerón reprobó los perfiles de sus compañeros morenistas Cruz Pérez Cuéllar y Clara Luz Flores. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El morenista Pedro Salmerón se lanzó contra su propio partido en redes sociales y cuestionó las c oordinaciones estatales de Chihuahua y Nuevo León, así como a sus excompañeros del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.

El historiador cuestionó la autoridad moral de Cruz Pérez Cuéllar, quien fue nombrado el pasado 28 de septiembre como coordinador de la Defensa de Cuarta Transformación en Chihuahua, y de Clara Luz Flores, quien tiene el mismo encargo pero en Nuevo León.

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Pedro Salmerón acusa de panista a Cruz Pérez Cuéllar

Pedro Salmerón, quien es miembro fundador de Morena, señaló en X a Cruz Pérez Cuéllar de racista y panista, además descalificó a su equipo de trabajo por no estar integrado con cuadros del morenismo.

"En el gabinete y equipo de trabajo de Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez hay tres de Morena. Todos los demás, panistas, priistas, operadores de empresarios con conflictos de interés, no pocos señalados de corrupción", dice el mensaje que compartió.

En la misma red social, enlistó a todos sus colaboradores y los catalogó según su origen partidista, sus cargos en la administración pública, sus posturas políticas y hasta sus publicaciones académicas.

En el listado figuran 40 nombres y cargos como el de coordinador de asesores, director general de obras públicas, secretaria particular, director general de desarrollo urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Derechos Humanos y de Ecología, entre otros.


A Clara Luz Flores la tildó de integrante de la secta Nxivm y también descalificó su nombramiento en la entidad.

La morenista carga con esta afirmación desde 2021, fecha en que se divulgó un video donde aparece sosteniendo una conversación con Keith Raniere, quien fuera líder de un "supuesto grupo de autoayuda" que cometió tráfico sexual y conspiración para el trabajo forzado.

En dicha entrevista, Clara Luz Flores Carrales le pide a Raniere, líder de la secta, consejos para la gobernanza. Cuando el clip salió a la luz, el estadounidense ya había sido arrestado por el FBI y condenado a 120 años de prisión.

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Salmerón descalifica a "El Fisgón" y a Pedro Miguel

Como parte de los señalamientos que Pedro Salmerón destapó contra sus compañeros de partido, también están los que lanzó hacia quienes dirigen el Instituto de Formación Política de Morena: Rafael Barajas, mejor conocido como "El Fisgón" y Pedro Miguel.

Salmerón apuntó que quienes hoy integran esa célula del partido no están calificados y han auspiciado la llegada de colaboradores que "no tienen trabajo militante en la calle, en las plazas, los sindicatos, los ejidos, las comunidades o las escuelas".

Además, advirtió que sus excompañeros minimizan a la militancia llamándola "ovejas", bloquean sus cuestionamientos legítimos y silencian la crítica desde múltiples trincheras del partido.

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Excluye Consejo de Morena a Salmerón

Luego del exabrupto que Salmerón protagonizó en diferentes frentes del partido, denunció también en redes sociales que el Consejo Consultivo Nacional de Morena lo hizo a un lado y atribuyó la decisión a Arturo Martínez, quien actualmente desempeña el cargo de secretario del CEN de Arte y Cultura.

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No obstante, la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del partido le respondió que él mismo pidió ser excluido del Consejo. "Si no compartes, respetamos; pero no lastimes un proyecto colectivo mintiendo", le respondió.

¿Quién es Pedro Salmerón?

Pedro Salmerón es escritor, historiador y fundador de Morena. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocupó la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), cargo al que renunció en 2019 tras una controversial declaración sobre la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Salmerón aseveró que se trató de un grupo de "valientes jóvenes", aunque participaron en el intento de secuestro y muerte del empresario Eugenio Garza Sada.

En 2022, Salmerón fue propuesto como embajador de México en Panamá; sin embargo, su designación no prosperó debido a señalamientos públicos de acoso sexual en su contra y la falta de beneplácito del gobierno panameño.

Más tarde, en 2023, fue nombrado director general del Archivo General Agrario (AGA), donde actualmente se desempeña.

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