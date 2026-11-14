Salmerón abre frente contra morenistas de Chihuahua, Nuevo León y CDMX; el partido le cierra el paso

El equipo de CRUZ PÉREZ CUÉLLAR como presidente municipal de Ciudad Juárez. 1.- Secretario del ayuntamiento y actual alcalde por licencia de Cruz, Héctor Ortiz Orpinel. PANista de toda la vida y amigo personal de Cruz desde hace 25 años.. Diputado local del PAN en 2010. Tiene investigaciones abiertas sobre presunta corrupción en remodelación y venta de casas desocupadas del Infonavit. Su esposa es magistrada estatal y apoya totalmente a la gobernadora panista Maru Campos. 2. Tesorería municipal, Dayira Raquel Ferníandez Trabajó para el empresario juarense Tomas Zaragoza (dueño de la empresa gasera internacional responsable de la pasada tragedia ocurrida en la Alcaldía Iztapalapa en CDMX), y de ahí pasó al ayuntamiento. Es de conocimiento público el apoyo económico que el poderoso grupo gasero e inmobiliario de Tomas Zaragoza ha brindado al alcalde de Juárez. 3.- Oficialía mayor. Rosa Angélica Aragón. Antes de llegar ahí trabajó en la empresa Roger Publicidad, Su propietario, Rogelio Martínez, apoyó siempre a los gobiernos panistas. Amigo de Cruzy parte del grupo de empresarios que apoyan su candidatura al Gobierno Estatal. Existe un señalamiento de corrupción por más de 5 millones de pesos por canonjías solicitadas que se encuentra en proceso de integración para hacer la denuncia. 4.- Coordinación de Proyectos especiales. Lo fue Adriana Fuentes Téllez. Empresaria, política y diputada del PRI (2012-2015 y 2016-2018), renunció al cargo para postularse al senado de la República por el PAN, cargo que ahora ostenta como senadora de primera minoría (2024-2030). Es parte del grupo Fuentes encabezado por su padre, Valentín, de los más poderosos empresarios de la región y abiertamente antiobradorista. A su renuncia la sucedió Enrique Licón Chávez, expriísta muy cercano (exempleado) a la familia Fuentes. De 2004 a 2013 fue funcionario priísta en Ciudad Juárez y de 2013 a 2016 diputado local priísta MUY cercano al gobernador César Duarte. El alcalde Cruz lo llamaba su “jefe de gabinete” y tomaba decisiones en ausencia del alcalde. 5.- Secretaría de Seguridad Pública Municipal. César Omar Muñoz Morales. Mucha gente en Ciudad Juárez lo vincula con el grupo delincuencial “La Línea” No digo más. En el marco de la tragedia ocurrida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (provocada en parte por las declaraciones xenófobas y racistas de CPC), la policía municipal actuó de manera ilegal al participar en la redada de personas migrantes en los cruceros. 6.- Dirección General (DG) de Obras Públicas. Daniel González García. Arquitecto proveniente del sector privado, vinculado con empresas constructoras que durante años han participado en las obras públicas. No tiene antecedentes de participación en Morena ni en ningún otro partido político 7.- DG de Desarrollo Urbano. Claudia V. Morales. Empresaria del sector de valuación inmobiliaria. La dirección que encabeza ha sido señalada por empresarios como una de las más corruptas en el gobierno actual. Hay carpetas de investigación por presunta corrupción abiertas por empresarios. Se han hecho públicas pruebas de extorsión para otorgar permisos, existen carpetas de investigación por corrupción. Muy sonado el caso de una casa de cambio en la Zona Protegida de El Chamizal. 8.- DG desarrollo Social. Alberto Vallejo Quintana. Sin trayectoria en morena, exfuncionario del Instituto estatal Electoral y propietario de negocios. 9.- DG de Servicios Públicos. Alberto Tapia Martínez. Fue diputado priísta y dirigente de los charros del SNTE. Nunca ha estado en morena. 10. Coordinador de asesores, Roberto Barraza Jordán. Priísta, candidato a presidente municipal por el PRI, empresario del ramo industrial. Antes de integrarse con Cruz era abiertamente antiobradorista. 11. Secretaria particular. Martha B. Quezada Vara. Panista de toda la vida, colaboradora de Cruz desde 1998 y 2006 en sus oficinas de enlace como Diputado Panista, incluso en el 2018 cuando logra el escaño Cruz como Senador. 12.- DG de Planeación y Evaluación. Emilio R. Ramiro Flores. Diputado panista en la LX Legislatura, siempre dentro del ala conservadora del PAN, amigo cercano a Cruz. Coordinador de delegados federales en Chihuahua en la presidencia de Fox. Autor de publicaciones como “La Izquierda Maquillada”. Critico permanente del movimiento obradorista, por gestiones de CPC se sumó al gobierno de AMLO en CONAFE. 13.- DG de centros comunitarios. Luis Fernando Rodríguez Giner. Priista de toda la vida. Fue diputado local en 2013 muy cercano a César Duarte. En 2021 fue candidato a la alcaldíoa por el PVEM. participo en la campaña del 2024 como candidato del Partido Verde en contra de Cruz, cayendo la votación histórica del Verde en Ciudad Juárez. Es nieto del gobernador Práxedes Giner Durán, corrupto y violento represor de los movimientos agrarios y estudiantiles de 1959-1965, lo cual en si no culpa a Rodríguez Giner, pero éste ha defendido siempre la actuación de su abuelo, autor de la célebre frase “¿Querían tierra?, échenles tierra hasta que se harten”, cuando ordenó sepultar en una fosa común a los guerrilleros caídos el 23 de septiembre de 1965, y prohibió que recibieran la bendición. 14.- DG de asentamientos humanos. Julio César de la Cruz. Abogado simpatizante del PAN, Sin trayectoria en morena. 15. DG de desarrollo económico. Tania Maldonado Garduño. Funcionaria en administraciones panistas, fue regidora del ayuntamiento por Movimiento Ciudadano. 16. DG de protección civil. Sergio Rodríguez. Bombero profesional sin filiación partidista. 17. DG de informática y comunicaciones. Annel Leonor Velarde. Sin trayectoria política, llegó desde el grupo empresarial Fuentes. 18. Coordinación de Redes Sociales. Mitsuo Daniel Shiguetomi. Diseñador gráfico de Juárez, muy cercano a Cruz, dueño de la empresa Timing Político junto con Jesús Limón Alonso (panista y primo de Cruz) y que en evidente conflicto de intereses recibió un contrato por más de cuatro millones de pesos bajo el concepto de publicidad. 19. Coordinación de Resilencia. Yesenia Arlet Hidalgo Priísta, candidata a diputada suplente por el PRI. Denunciada en 2022 por conflicto de intereses. 20. Coordinación de Transparencia. Fernando Gómez Cid de León. Fue Juez de Barandilla, y jefe del Archivo Municipal, amigo del hermano de Cruz. Sin militancia previa en Morena. 21. Coordinación de Comunicación Social. Carlos Israel Náajera Payán. Reportero de medios de comunicación tradicionales (antiobradoristas). Colaborador de Movimiento Ciudadano. 22. Coordinador General de Seguridad Vial. Jesús Manuel García. Amigo de Cruz, sin militancia política. 23.- Dirección de Atención a Comunidades Religiosas. David Ernesto Medina. Político identificado con el PRI, fue destacado dirigente del Partido Encuentro Social, activista religioso, sin escándalos evidentes, no forma parte del círculo cercano a Cruz, pero ofrece su capital político evangélico. 24.- Dirección de Atención y bienestar animal.. Alma Edith Arrendondo. fue Regidora del PAN, nunca ha sido simpatizante del proyecto Morenista. 25. Dir de Derechos Humanos, Santiago González Reyes. Fundador de morena, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue defensor de los derechos de los migrantes en Texas y Arizona. 26. Dir de Ecología. César René Díaz. Cuota del PVEM. Señalado por presuntos actos de corrupción en la venta de engomados ecológicos además de presunta extorsión a yonqueros y recicladores. 27. Dir de Educación. Enrique Alvidrez Olivas. Priísta, cuota de los charros del SNTE. 28. Dir de participación ciudadana. Sebastián Aguilera Brenes. El segundo morenista de la lista… 29. Dirección de Salud Municipal. Daphne santana Fernández. Sin militancia política, desempeñaba el mismo cargo en la anterior administración priísta. 30. Sistema municipal de Protección a niñas, niños y adolescentes. Laura Mónica Martín Franco. Panista de toda la vida, abiertamente antiobradorista hasta que la sumó al gobierno su amigo Cruz. 31. Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Alvaro Mora. Sin militancia partidista. 31. Instituto Municipal de la Juventud. Luis Oswaldo Rivas. Sin militancia partidista. 32. Instituto Municipal de las Mujeres. Elvira Urrutia. Sin militancia partidista. Académica comprometida con las causas de género. 33. Instituto Municipal del Deporte. Carlos Escalante. Basquetbolista sin filiación partidista. Ha hecho bien su trabajo. 34. Instituto Municipal para la Cultura Myrna Edith Barajas. Sin militancia en morena y claramente distanciada de los creadores de cultura. 35. Operadora municipal de estacionamientos. Jaime Flores Castañeda. Militante destacado del PRI, diputado federal en la LXI Legislatura por el PRI, Visitador en la Comisión de Derechos Humanos por ocho años, opositor permanente del obradorismo. Tuvo el mismo puesto en la Administración Municipal Priista de Enrique Serrano. 36.Sistema de Urbanización Municipal Adicional. Javier Said Estrada. Fue funcionario de los anteriores alvcaldes priístas y panistas. 37. Sistema para el desarrollo Integral de la Familia. Lucía Denisse Chavira. Priísta distinguida, delegada de SEDATU en el sexenio de Peña Nieto, esposa de Marco Quezada, exalcalde priísta. 38. Dirección de regulación comercial. Oscar Guevara. Existen varias investigaciones en inteligencia de la Fiscalía Estatal donde se tiene ubicados los modus operandis de los inspectores de comercio, comandados por el abogado Oscar Guevara. 39. Dirección de parques y jardines. Daniel zamarrón. Tercer morenista de la lista. 40.- Contralor Municipal. Jorge Alberto Gutiérrez Casas. Fue dirigente municipal del PRI. Su carrera está ligada a los dos gobiernos de Héctor “Teto” Murguía. En el primero, de 2004 a 2007, fue Director General de Servicios Públicos. De 2007 a 2010 fue diputado local en el Congreso de Chihuahua. Con el regreso de Murguía a la alcaldía volvió a la Dirección General de Servicios Públicos de 2010 a DATOS PROPORCIONADOS POR AMIGOS DE CIUDAD JUÁREZ y CORROBORADOS POR MÍ. SI HAY ALGÚN ERROR, LO CORREGIRÉ CON DISCULPAS.