Salmerón abre frente contra morenistas de Chihuahua, Nuevo León y CDMX; el partido le cierra el paso

Pedro Salmerón acusa de panista a Cruz Pérez Cuéllar
Pedro Salmerón, quien es miembro fundador de Morena, señaló en X a Cruz Pérez Cuéllar de racista y panista, además descalificó a su equipo de trabajo por no estar integrado con cuadros del morenismo.
"En el gabinete y equipo de trabajo de Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez hay tres de Morena. Todos los demás, panistas, priistas, operadores de empresarios con conflictos de interés, no pocos señalados de corrupción", dice el mensaje que compartió.
En la misma red social, enlistó a todos sus colaboradores y los catalogó según su origen partidista, sus cargos en la administración pública, sus posturas políticas y hasta sus publicaciones académicas.
En el listado figuran 40 nombres y cargos como el de coordinador de asesores, director general de obras públicas, secretaria particular, director general de desarrollo urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Derechos Humanos y de Ecología, entre otros.
A Clara Luz Flores la tildó de integrante de la secta Nxivm y también descalificó su nombramiento en la entidad.
La morenista carga con esta afirmación desde 2021, fecha en que se divulgó un video donde aparece sosteniendo una conversación con Keith Raniere, quien fuera líder de un "supuesto grupo de autoayuda" que cometió tráfico sexual y conspiración para el trabajo forzado.
En dicha entrevista, Clara Luz Flores Carrales le pide a Raniere, líder de la secta, consejos para la gobernanza. Cuando el clip salió a la luz, el estadounidense ya había sido arrestado por el FBI y condenado a 120 años de prisión.