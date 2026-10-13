Clara Luz, bajo presión en Morena: Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Mijes lanzan cuestionamientos

La designación de Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de Morena en Nuevo León generó críticas de Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes, quienes cuestionaron distintos aspectos de la decisión y expresaron preocupación por el panorama político del estado rumbo a las elecciones de 2027.
Entre los señalamientos destacan el rechazo a que Flores aparezca en las boletas electorales, las dudas sobre su perfil y el temor a que el partido pierda la oportunidad de gobernar la entidad.
Publicidad
¿Por qué los morenistas no quieren a Clara Luz como candidata?
Tatiana Clouthier rechazó que Flores sea el perfil que represente a Morena en las próximas elecciones y consideró que su designación perjudica al movimiento.
“No estamos contentos, no estamos y no aceptamos de ninguna manera que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral porque esto daña enormemente al movimiento y daña enormemente al partido”, declaró.
También cuestionó su desempeño y afirmó que “ha iniciado un desplome porque no levanta y porque no tiene el perfil”, además de acusarla de haber mentido reiteradamente. Tras el nombramiento, Clouthier anunció que creará un movimiento para buscar salvar a Nuevo León.
Los cuestionamientos hacia Flores también están marcados por su antecedente electoral. En 2021 compitió por la gubernatura de Nuevo León con Morena y, después de encabezar las preferencias durante parte de la contienda, cayó hasta el cuarto lugar tras la difusión de un video que la vinculaba con Keith Raniere, líder de la organización Nxivm.
Su designación como coordinadora representa un nuevo intento de posicionarse rumbo a la gubernatura, ahora de cara al proceso electoral de 2027.
Por su parte, Andrés Mijes expresó su preocupación por lo que describió como un sentimiento de derrota en la entidad y por la percepción de que Nuevo León ya fue entregado a otras fuerzas políticas.
“Estamos preocupados por el sentimiento de derrota que hay en Nuevo León, el sentimiento de que se entregó ya el estado a otros partidos políticos y que se está perdiendo la gran oportunidad que tenemos de poder traer la transformación a Nuevo León”, señaló.
Publicidad
¿Waldo Fernández será el candidato del Partido Verde?
Waldo Fernández, quien quedó fuera de la coordinación estatal de Morena, pidió a Flores aclarar públicamente si Karina Barrón forma parte de su equipo de trabajo.
“Pido a Clara Luz clarificar eso. Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo de trabajo”, expresó.
En la elección de gobernador de 2021, cuando Clara fue candidata, el Partido Verde perdió su registro local; el Partido del Trabajo también, y Nueva Alianza ya no pudo recuperar el suyo. Las dirigencias de esos partidos nos han buscado y han manifestado su preocupación, tanto a nivel local como nacional, por eso estamos aquí.
Las diferencias se presentan mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analiza la posibilidad de competir por separado de Morena en 2027.
Su dirigente estatal, Edgar Salvatierra, mencionó a Fernández como una alternativa para buscar la gubernatura, pero el senador con licencia descartó esa posibilidad y afirmó que regresará al Senado de la República.
La definición de Morena y la postura que adopte el Verde serán factores relevantes en la configuración de las candidaturas para disputar el gobierno de Nuevo León en 2027.