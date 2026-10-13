Clara Luz, bajo presión en Morena: Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Mijes lanzan cuestionamientos

¿Por qué los morenistas no quieren a Clara Luz como candidata?

Tatiana Clouthier rechazó que Flores sea el perfil que represente a Morena en las próximas elecciones y consideró que su designación perjudica al movimiento.

“No estamos contentos, no estamos y no aceptamos de ninguna manera que un perfil como el de la actual coordinadora sea quien aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral porque esto daña enormemente al movimiento y daña enormemente al partido”, declaró.

También cuestionó su desempeño y afirmó que “ha iniciado un desplome porque no levanta y porque no tiene el perfil”, además de acusarla de haber mentido reiteradamente. Tras el nombramiento, Clouthier anunció que creará un movimiento para buscar salvar a Nuevo León.

Tatiana Clouthier formó parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )



Los cuestionamientos hacia Flores también están marcados por su antecedente electoral. En 2021 compitió por la gubernatura de Nuevo León con Morena y, después de encabezar las preferencias durante parte de la contienda, cayó hasta el cuarto lugar tras la difusión de un video que la vinculaba con Keith Raniere, líder de la organización Nxivm.

Su designación como coordinadora representa un nuevo intento de posicionarse rumbo a la gubernatura, ahora de cara al proceso electoral de 2027.

Por su parte, Andrés Mijes expresó su preocupación por lo que describió como un sentimiento de derrota en la entidad y por la percepción de que Nuevo León ya fue entregado a otras fuerzas políticas.

“Estamos preocupados por el sentimiento de derrota que hay en Nuevo León, el sentimiento de que se entregó ya el estado a otros partidos políticos y que se está perdiendo la gran oportunidad que tenemos de poder traer la transformación a Nuevo León”, señaló.