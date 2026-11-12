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México

Buen Fin 2026: no solo Profeco, estas dependencias también te ayudan ante fraudes y abusos

Si tienes cargos no reconocidos, compras incumplidas o eres víctima de una estafa por internet, también puedes solicitar apoyo a Condusef y SSPC.
jue 12 noviembre 2026 05:50 PM
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Durante el Buen Fin 2026, los consumidores pueden solicitar apoyo de Profeco, Condusef o la SSPC, según el tipo de irregularidad, fraude o afectación que enfrenten. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscueo)

La edición 2026 de El Buen Fin está a punto de comenzar y antes de que te lances a realizar tus compras para aprovechar los descuentos y promociones, aquí te decimos a que dependencias puedes recurrir como consumidor para denunciar alguna irregularidad, solicitar asesoría o recibir atención si hay algún problema con una compra, un cargo bancario no reconocido o un fraude por internet.

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Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la principal institución encargada de defender los derechos de los consumidores, no es la única que puede intervenir y es que dependiendo del problema, también se puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o incluso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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¿A qué dependencia acudir según el problema?

1. Profeco: si un comercio no respeta una promoción o una compraProblemas con comercios

Si una tienda anuncia un descuento y no lo respeta, cambia el precio al momento de pagar, incumple una promoción, no entrega un producto o se niega a respetar una garantía, la Profeco puede intervenir.

Durante El Buen Fin 2026, la dependencia desplegará más de 1,000 servidores públicos en 350 brigadas y habilitará 169 módulos de atención en zonas comerciales de alta afluencia.

También ofrecerá atención mediante el Teléfono del Consumidor:

- 55 5568 8722.
- 800 468 8722.
- Correo: asesoria@profeco.gob.mx.
- X: @AtencionProfeco y @Profeco.

Condusef: si tienes cargos no reconocidos o problemas con tu banco

En caso de que por ejemplo detectes cargos que no reconoces en tu tarjeta de crédito o débito, transferencias no autorizadas o cobros indebidos relacionados con servicios financieros, puedes solicitar ayuda a la Condusef.

La recomendación es comunicarte primero con el banco para reportar el movimiento, bloquear o cancelar la tarjeta y presentar una aclaración ante su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).

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Si la institución financiera no resuelve el problema, puedes presentar una reclamación ante la Condusef mediante su Portal de Queja Electrónica.

Canales de atención:

- Teléfono: 55 53 400 999.
- Portal: Queja Electrónica .
- Correo: asesoria@condusef.gob.mx.

La comisión señala que los bancos deben proporcionar un folio de aclaración y dar respuesta dentro de los plazos establecidos. En determinados casos de cargos no reconocidos, existe un procedimiento de abono provisional mientras se realiza la investigación.

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3. SSP si eres víctima de un fraude por internet

Si durante las compras del Buen Fina recibes enlaces falsos, mensajes que simulan ser de tiendas departamentales, ofertas fraudulentas o eres víctima del robo de información bancaria, puede solicitar orientación a las autoridades de seguridad.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió recomendaciones para prevenir fraudes durante esta edición de El Buen Fin.

Entre ellas se encuentran comprar únicamente en sitios oficiales, evitar enlaces sospechosos, no compartir contraseñas ni códigos de verificación y conservar los comprobantes de pago.

Así que si detectas perfiles falsos o posibles fraudes, repórtalo y comunícate al 911.

En la Ciudad de México también puedes recibir orientación o reportar situaciones sospechosas en la Unidad de Policía Cibernética que brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana, en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se pueden consultar recomendaciones de seguridad digital en las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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El Buen Fin Seguridad Profeco

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