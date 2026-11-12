Buen Fin 2026: no solo Profeco, estas dependencias también te ayudan ante fraudes y abusos

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la principal institución encargada de defender los derechos de los consumidores, no es la única que puede intervenir y es que dependiendo del problema, también se puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o incluso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿A qué dependencia acudir según el problema?

1. Profeco: si un comercio no respeta una promoción o una compraProblemas con comercios

Si una tienda anuncia un descuento y no lo respeta, cambia el precio al momento de pagar, incumple una promoción, no entrega un producto o se niega a respetar una garantía, la Profeco puede intervenir.

Durante El Buen Fin 2026, la dependencia desplegará más de 1,000 servidores públicos en 350 brigadas y habilitará 169 módulos de atención en zonas comerciales de alta afluencia.

También ofrecerá atención mediante el Teléfono del Consumidor:

- 55 5568 8722.

- 800 468 8722.

- Correo: asesoria@profeco.gob.mx.

- X: @AtencionProfeco y @Profeco.

Condusef: si tienes cargos no reconocidos o problemas con tu banco

En caso de que por ejemplo detectes cargos que no reconoces en tu tarjeta de crédito o débito, transferencias no autorizadas o cobros indebidos relacionados con servicios financieros, puedes solicitar ayuda a la Condusef.

La recomendación es comunicarte primero con el banco para reportar el movimiento, bloquear o cancelar la tarjeta y presentar una aclaración ante su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).