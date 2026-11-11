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México

IMSS-Bienestar llevará laboratorios gratuitos a 8,200 clínicas: estarán listos en 2027

Ya son 3,400 los laboratorios instalados en los centros de atención del IMSS-Bienestar que realizan análisis clínicos sin costo; para 2027 se llegará a la meta, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
mié 11 noviembre 2026 10:30 AM
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Muestras de sangre en un laboratorio.
El IMSS-Bienestar contará con un laboratorio en cada uno de los 8,200 centros de salud que se encuentran en 24 de las 32 entidades del país. (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com)

Ni largos trayectos ni pagar por análisis privados: cada uno de los 8,200 centros de atención del IMSS-Bienestar contarán con un laboratorio gratuito donde se podrán realizar estudios a las y los pacientes con el programa ‘Laboratorio en tu Clínica’.

Hasta ahora, ya operan 3,400 laboratorios y se prevé que para febrero de 2027 estén instalados en los 8,200 centros de salud del IMSS-Bienestar, distribuidos en 24 de las 32 entidades del país.

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“Además, un laboratorio pequeño por cada centro de salud que da los principales resultados para que los médicos puedan hacer un diagnóstico. Ya llevamos 3,400 de los 8,200”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

México tendrá la red de laboratorios clínicos más grande en América Latina en atención médica del primer nivel, afirmó Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar.

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¿Cómo funcionan los laboratorios gratuitos del IMSS-Bienestar?

Los 8,200 centros de salud del IMSS-Bienestar contarán con un laboratorio propio, donde los pacientes podrán realizarse estudios gratuitos, como análisis de sangre.

A la par, contarán con internet, para que los resultados sean integrados al expediente digital de cada persona, además de ser recibidos por la o el propio paciente.

Antes de este programa, los análisis de sangre demoraban hasta 16 días; las y los pacientes debían trasladarse a otras ciudades para poder acceder a un laboratorio público o pagar de su propio bolsillo los análisis en un laboratorio privado, de acuerdo con el director del IMSS-Bienestar.

“Es gratuito, el paciente no paga absolutamente nada; la salud es un derecho y ese derecho se garantiza solamente fortaleciendo lo público. Lo público es lo que puede garantizar que la atención médica sea equitativa y que no responda a las dinámicas del mercado”, señaló el funcionario.

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Svarch aseguró que los 8,200 laboratorios estarán terminados y operando para febrero de 2027, además de contar con internet en cada uno de los centros del IMSS-Bienestar.

Estos centros son el primer contacto para las personas que buscan atención médica y no cuentan con seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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La presidenta señaló que habilitar estos laboratorios no es sencillo, pues además de la compra del equipo es necesario capacitar a las y los médicos para que puedan realizar los análisis clínicos y asegurar la conexión a internet para cargar y compartir la información del paciente.

Para 2027 también se busca construir el Sistema Universal de Salud, en donde los tres sistemas (IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE) estén completamente integrados, para que cualquier persona –sin importar si cuenta o no con seguridad social– se pueda atender en cualquier clínica u hospital.

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Claudia Sheinbaum Secretaría de Salud Presidencia

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