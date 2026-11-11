IMSS-Bienestar llevará laboratorios gratuitos a 8,200 clínicas: estarán listos en 2027

“Además, un laboratorio pequeño por cada centro de salud que da los principales resultados para que los médicos puedan hacer un diagnóstico. Ya llevamos 3,400 de los 8,200”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

México tendrá la red de laboratorios clínicos más grande en América Latina en atención médica del primer nivel, afirmó Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar.





¿Cómo funcionan los laboratorios gratuitos del IMSS-Bienestar?

Los 8,200 centros de salud del IMSS-Bienestar contarán con un laboratorio propio, donde los pacientes podrán realizarse estudios gratuitos, como análisis de sangre.

A la par, contarán con internet, para que los resultados sean integrados al expediente digital de cada persona, además de ser recibidos por la o el propio paciente.

Antes de este programa, los análisis de sangre demoraban hasta 16 días; las y los pacientes debían trasladarse a otras ciudades para poder acceder a un laboratorio público o pagar de su propio bolsillo los análisis en un laboratorio privado, de acuerdo con el director del IMSS-Bienestar.

“Es gratuito, el paciente no paga absolutamente nada; la salud es un derecho y ese derecho se garantiza solamente fortaleciendo lo público. Lo público es lo que puede garantizar que la atención médica sea equitativa y que no responda a las dinámicas del mercado”, señaló el funcionario.