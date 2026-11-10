IMSS Bienestar tiene 7,497 millones de pesos sin comprobar

En 2025, el instituto debía transferir a los estados 66,667 millones de pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013).

Un requisito para entregar los recursos es que las entidades federativas cumplan con una aportación solidaria de dinero para los servicios de salud.



Como 14 estados presentaron a destiempo las acreditaciones o comprobaciones de las aportaciones, el IMSS Bienestar pausó la transferencia de los recursos que les correspondían y que, en conjunto, suman 7,497 millones de pesos.

"Sin embargo, el IMSS Bienestar no presentó la documentación respecto del destino final de dichos recursos", señaló la ASF en la auditoría 422 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025, entregada a la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre.

La ASF también halló que, de los 66,667 millones de pesos destinados a los estados, el IMSS Bienestar acordó retenerles 15,392 millones de pesos para comprar los medicamentos de manera directa.

No obstante, el instituto solo presentó la documentación del gasto de 9,519 millones de pesos para la adquisición de fármacos. Del resto de dinero, 5,873 millones de pesos, no comprobó su destino final y tampoco liberó esos recursos para que los estados los compraran por su cuenta.

"El IMSS Bienestar no dio a conocer a las entidades federativas el importe de recursos en especie para el ejercicio fiscal 2025 correspondiente a cada una, por lo que no concilió la entrega de medicamentos", exhibió la auditoría.

La Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS Bienestar investigar las irregularidades.