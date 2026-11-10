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México

IMSS Bienestar tiene 7,497 millones de pesos sin comprobar

La Auditoría Superior de la Federación encontró que el IMSS Bienestar tampoco entregó la totalidad de los medicamentos adquiridos para los estados en 2025, a pesar de los problemas de desabasto.
mar 10 noviembre 2026 05:50 PM
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Un cajón con medicamentos de una institución de salud pública.
La ASF solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS Bienestar investigar las irregularidades en el programa de medicamentos para personas sin seguridad social. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El IMSS Bienestar no comprobó el destino final del presupuesto para medicamentos destinado a 14 estados del país en 2025. Además, a pesar de los problemas de desabasto, tampoco entregó todos los insumos que debió adquirir para las entidades federativas, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este organismo administra los servicios de salud de 24 estados, con quienes firma convenios anuales para la transferencia de recursos federales. También pacta la retención de una parte del dinero para comprar directamente los medicamentos y entregarlos en especie.

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En 2025, el instituto debía transferir a los estados 66,667 millones de pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013).

Un requisito para entregar los recursos es que las entidades federativas cumplan con una aportación solidaria de dinero para los servicios de salud.

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Como 14 estados presentaron a destiempo las acreditaciones o comprobaciones de las aportaciones, el IMSS Bienestar pausó la transferencia de los recursos que les correspondían y que, en conjunto, suman 7,497 millones de pesos.

"Sin embargo, el IMSS Bienestar no presentó la documentación respecto del destino final de dichos recursos", señaló la ASF en la auditoría 422 de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025, entregada a la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre.

La ASF también halló que, de los 66,667 millones de pesos destinados a los estados, el IMSS Bienestar acordó retenerles 15,392 millones de pesos para comprar los medicamentos de manera directa.

No obstante, el instituto solo presentó la documentación del gasto de 9,519 millones de pesos para la adquisición de fármacos. Del resto de dinero, 5,873 millones de pesos, no comprobó su destino final y tampoco liberó esos recursos para que los estados los compraran por su cuenta.

"El IMSS Bienestar no dio a conocer a las entidades federativas el importe de recursos en especie para el ejercicio fiscal 2025 correspondiente a cada una, por lo que no concilió la entrega de medicamentos", exhibió la auditoría.

La Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS Bienestar investigar las irregularidades.

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También exigió, en su caso, sancionar a los servidores públicos que no presentaron la documentación respecto del destino final de los recursos.

Aunque estos hechos ocurrieron en 2025, demuestra que las instituciones de salud siguen enfrentando problemas para la correcta adquisición y entrega de medicamentos, lo que afecta el abasto en los insumos.

Trabajadores de IMSS Bienestar han protestado en los últimos dos años para exigir abasto suficiente de insumos y mejores condiciones laborales.

Hace un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum inició una gira por hospitales del organismo para comprobar su situación y escuchar las demandas del personal de salud. En uno de sus eventos aseguró que el desabasto en IMSS Bienestar se registra por problemas burocráticos.

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Establecimientos de salud Políticas de atención de salud Auditoría Superior de la Federación

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