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México

Sheinbaum afirma que elecciones 2027 están garantizadas pese a recorte al INE de 6,000 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que el Instituto Nacional Electoral recibirá un presupuesto similar al de las elecciones federales de 2024.
mié 11 noviembre 2026 11:45 AM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el presupuesto aprobado para el Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza las elecciones intermedias de 2027, en las que se elegirán 17 gubernaturas. (Fotos: Daniel Augusto (izq.) y Graciela López (der.) / Cuartoscuro.com)

Las elecciones de 2027 se encuentran garantizadas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, pese al recorte de recursos para el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 .

“Desde nuestro punto de vista, las elecciones están garantizadas para el (20)27 presupuestalmente y también en todos los sentidos”, dijo la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Tras la renuncia de Guadalupe Taddei , exconsejera presidenta electoral, señalada de presuntos actos de corrupción, el INE recibirá 6,000 millones de pesos menos el próximo año.

Estos recursos fueron redirigidos en su lugar a programas sociales como La Escuela es Nuestra, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con el proyecto votado por la Cámara de Diputados.

Sheinbaum defendió que el presupuesto para 2027 es similar al asignado al Instituto en 2024, cuando México tuvo elecciones federales, así como de ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“El INE se queda con 36,000 millones (de pesos) más o menos, que es un presupuesto importante y muy similar al que tuvo –si consideramos la inflación– el INE en el 2024”, afirmó la presidenta.

En 2027 habrá elecciones de 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, así como cargos locales en los estados.

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El presupuesto federal para el próximo año fue aprobado por la Cámara de Diputados la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, con el voto de 352 legisladores a favor, 130 en contra y cero abstenciones.

Sheinbaum adelantó que presentará de nuevo una iniciativa de reforma electoral, en la cual uno de los objetivos es transparentar el gasto del INE para las elecciones. La mandataria criticó que durante décadas se crearon monopolios y duopolios para la contratación de papelería electoral, que incluye las boletas y las casillas donde millones de ciudadanos emiten su voto.

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INE Presupuesto del gobierno Elecciones México 2027 Claudia Sheinbaum

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