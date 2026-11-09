INE abre la puerta a subir más de 6% el salario de trabajadores de módulos en 2027

A nivel nacional, trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan un paro para exigir un aumento a su sueldo y la mejora de sus condiciones laborales.

Blanca Cruz explicó que cuando avancen las actividades de 2027, se pueden generar algunas economías rumbo a la segunda mitad del año.

"Están de acuerdo en que el compromiso es que sigamos con esa revisión para poder generar mejores condiciones en sus salarios y que por supuesto también estaremos haciendo este análisis en el anteproyecto de presupuesto que presentemos el siguiente año, que es el del 27 para efectos en el 28 para que podamos también ir atendiendo la situación que ellos manifiestan", dijo Cruz ante medios de comunicación.

Ciudadanos que acudieron a realizar trámites al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicado en Parque Lira 30, encontraron las oficinas cerradas debido al paro nacional de trabajadores del organismo. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )





¿Cuál incremento de salario ofrece el INE a sus trabajadores?

Instituto Nacional Electoral (INE) señaló el fin de semana que ha iniciado una revisión integral del funcionamiento de las áreas que conforman la institución, mediante un ejercicio colegiado orientado a identificar necesidades, fortalecer los procesos internos y mejorar las condiciones en las que se desempeña su personal.

Como parte de este proceso, el Instituto dijo que ha retomado y fortalecido los mecanismos de diálogo con sus trabajadoras y trabajadores, particularmente con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), cuyas funciones son fundamentales para garantizar los servicios de identificación y atención a la ciudadanía.

El INE indicó que a partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas, y con la voluntad de traducir este ejercicio en soluciones concretas, se plantea un incremento salarial del 6% para el personal con nivel FA1 a partir de enero de 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo.