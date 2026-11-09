INE abre la puerta a subir más de 6% el salario de trabajadores de módulos en 2027

Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que trabajadores de los módulos han aceptado que los incrementos salariales partan del 6% y luego se revise si hay recursos para subir los sueldos en el futuro cercano.
"Hay el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del 6% y hasta donde podamos crecerlo con base en la suficiencia que nosotros tengamos, sin que esto signifique que no podemos activar algún otro mecanismo si en su momento se tuviera que hacer alguna solicitud de ampliación también se podría hacer si en su momento, en 2027'', expuso este lunes.
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A nivel nacional, trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan un paro para exigir un aumento a su sueldo y la mejora de sus condiciones laborales.
Blanca Cruz explicó que cuando avancen las actividades de 2027, se pueden generar algunas economías rumbo a la segunda mitad del año.
"Están de acuerdo en que el compromiso es que sigamos con esa revisión para poder generar mejores condiciones en sus salarios y que por supuesto también estaremos haciendo este análisis en el anteproyecto de presupuesto que presentemos el siguiente año, que es el del 27 para efectos en el 28 para que podamos también ir atendiendo la situación que ellos manifiestan", dijo Cruz ante medios de comunicación.
¿Cuál incremento de salario ofrece el INE a sus trabajadores?
Instituto Nacional Electoral (INE) señaló el fin de semana que ha iniciado una revisión integral del funcionamiento de las áreas que conforman la institución, mediante un ejercicio colegiado orientado a identificar necesidades, fortalecer los procesos internos y mejorar las condiciones en las que se desempeña su personal.
Como parte de este proceso, el Instituto dijo que ha retomado y fortalecido los mecanismos de diálogo con sus trabajadoras y trabajadores, particularmente con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), cuyas funciones son fundamentales para garantizar los servicios de identificación y atención a la ciudadanía.
El INE indicó que a partir de los primeros resultados de las revisiones laborales, salariales y operativas, y con la voluntad de traducir este ejercicio en soluciones concretas, se plantea un incremento salarial del 6% para el personal con nivel FA1 a partir de enero de 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo.
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Adicionalmente, durante el primer trimestre de 2027, las áreas competentes continuarán con el análisis de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, con el propósito de integrar propuestas que puedan valorarse en la elaboración del presupuesto institucional para 2028, indicó.
Se respetarán 30 minutos de comida
También dijo que fortalecerá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornadas laborales, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos, conforme a la normatividad vigente.
El Instituto expuso que para el segundo periodo vacacional de 2026, se establecerá una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Asimismo, analizará esquemas de programación vacacional más homogéneos, considerando las necesidades operativas del Instituto durante los periodos ordinarios y electorales.
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El INE indicó que se desarrolla una planeación integral de capacitación orientada al fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo profesional del personal de los MAC.
También que mantiene en marcha procedimientos para la renovación del equipamiento tecnológico de los módulos, con el propósito de mejorar las herramientas disponibles para la prestación de los servicios.
El paro de trabajadores ocurre en medio de la polémica por los presuntos actos de corrupción de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.