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Un Consejo de expertos para modernizar el sistema de salud, la respuesta de Sheinbaum frente al desabasto de medicinas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Consejo se encargará del diseño del sistema para combatir el desabasto de medicamentos a partir de 2027 en el IMSS e IMSS Bienestar.
vie 23 octubre 2026 08:18 AM
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En la imagen, medicamentos en un estante.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que es histórica la conformación del Consejo porque se diseñará un sistema para que el medicamento llegue a los derechohabientes. (Foto: Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para la Transformación del Sector Salud, el cual se encargará de diseñar un sistema para atender el desabasto de medicamentos en el IMSS e IMSS Bienestar.

"Estamos conformando este gran equipo que queremos que en muy poco tiempo nos haga el sistema para poder ponerlo en marcha y que no haya ningún problema en el abasto, ni de medicamentos, ni de insumos médicos para el sector salud", anunció en su conferencia matutina de este viernes.

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¿Qué es el Consejo Asesor para la Transformación del Sector Salud?

En medio de las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el desabasto de medicamentos se da el anuncio de la presidenta, quien afirma que el problema no es siempre la falta de adquisición de medicamentos, sino su distribución.

"Entonces lo que queremos es modernizar el sistema que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes", dijo.

¿Cómo busca Sheinbaum resolver el desabasto de medicamentos?

La presidenta explicó que la idea es contar con un sistema que permita que el medicamento llegue a quien lo requiere.

“Tiene su complejidad de hacerlo, pero nos van a ayudar a hacer todo esto muy eficiente. Que quien esté en la farmacia sepa que ese medicamento si está en el almacén o no está en el almacén, que el centro de distribución conozca si ya se terminó ese medicamento para que lo pueda suministrar de manera inmediata, es decir, a optimizar todo este proceso”, planteó.

Destacó que en su gobierno se ha mejorado la compra de medicamentos y la entrega de ellos a partir de programas como las Rutas de la salud, sin embargo, aún está pendiente garantizar que cualquier derechabiente pueda contar con los fármacos cuando así lo requiera.

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¿Quiénes conforman el consejo asesor?

La presidenta Sheinbaum calificó como histórica la conformación de este Consejo Asesor porque permitirá la trazabilidad de los medicamentos.

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"Este proyecto es muy especial porque nunca se había hecho esto de convocar a los científicos y las científicas mexicanas para ayudar a modernizar y a transformar el sistema de salud", dijo.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, explicó que el Consejo Asesor estará conformado por el Doctor Cuauhtémoc Sánchez del Tecnológico de México, el Doctor Rolando Menchaca del Instituto Politécnico Nacional, la Doctora Zaida Alarcón de la UNAM y el Doctor Jonás Velasco del CIMAT.

También habrá un equipo de Fábrica de Inteligencia Artificial y otro más de Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

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Los proyectos prioritarios serán:

Diseñar un mecanismo de solicitud en tiempo real de medicamentos e insumos.

Gestión de almacén e inventario, lo que permitirá identificar la salida y llegada del medicamento.

Contar con una plataforma de logística de entrega de la última milla que permita, por ejemplo, la planeación de rutas para la entrega de los medicamentos.

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Claudia Sheinbaum Medicamentos Secretaría de Salud

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