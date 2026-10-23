Un Consejo de expertos para modernizar el sistema de salud, la respuesta de Sheinbaum frente al desabasto de medicinas

¿Qué es el Consejo Asesor para la Transformación del Sector Salud?

En medio de las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el desabasto de medicamentos se da el anuncio de la presidenta, quien afirma que el problema no es siempre la falta de adquisición de medicamentos, sino su distribución.

"Entonces lo que queremos es modernizar el sistema que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital, a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes", dijo.

¿Cómo busca Sheinbaum resolver el desabasto de medicamentos?

La presidenta explicó que la idea es contar con un sistema que permita que el medicamento llegue a quien lo requiere.

“Tiene su complejidad de hacerlo, pero nos van a ayudar a hacer todo esto muy eficiente. Que quien esté en la farmacia sepa que ese medicamento si está en el almacén o no está en el almacén, que el centro de distribución conozca si ya se terminó ese medicamento para que lo pueda suministrar de manera inmediata, es decir, a optimizar todo este proceso”, planteó.

Destacó que en su gobierno se ha mejorado la compra de medicamentos y la entrega de ellos a partir de programas como las Rutas de la salud, sin embargo, aún está pendiente garantizar que cualquier derechabiente pueda contar con los fármacos cuando así lo requiera.

El problema del desabasto de medicamentos intentó ser atendido en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la construcción de una Megafarmacia en el Estado de México.

¿Quiénes conforman el consejo asesor?

La presidenta Sheinbaum calificó como histórica la conformación de este Consejo Asesor porque permitirá la trazabilidad de los medicamentos.