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México

“Se doblaron por migajas": acusan PAN y PRI a MC por avalar el Presupuesto de Egresos de Morena

El PAN y el PRI acusan a Movimiento Ciudadano de negociar su respaldo al PEF 2027 a cambio de recursos para Jalisco y Nuevo León.
lun 09 noviembre 2026 08:39 PM
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Pancartas y acusaciones en la discusión del Presupuesto de Egresos
La oposición de PAN y PRI señaló que MC avaló el Presupuesto con un pacto por migajas con Morena. (Foto: Cuartoscuro)

En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, las bancadas del PAN y el PRI criticaron a Movimiento Ciudadano por respaldar a Morena en la aprobación del presupuesto, a cambio de recursos federales para Jalisco y Nuevo León.

Los legisladores señalaron que se estiman en unos 6,500 millones de pesos los recursos destinados a la construcción de dos acueductos en Jalisco, con los que se busca atender el problema de abasto de agua que enfrenta Guadalajara.

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Explicaron que los recursos fueron asignados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obras hídricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellas los acueductos Calderón-San Gaspar y Sustituto Chapala-Guadalajara.

También se contemplan recursos para Nuevo León.

Durante la discusión, el panista Paulo Gonzalo Martínez López calificó a los emecistas como “migajeros”, al señalar que solo les asignaron 6,500 millones de los 45 mil millones de pesos que, afirmó, necesitan para resolver los problemas de infraestructura hidráulica.

“Para ellos sí hay dinero, pero para la gente que está en un hospital reclamando medicinas, no hay dinero. Son unos migajeros. A MC le dieron 0.06% del Presupuesto (…) Por eso terminaron doblándose. Esa es su dignidad política que tiene, eso es lo que valen”, dijo el panista.


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Por su parte, Movimiento Ciudadano confirmó que votaría a favor del PEF 2027 en lo general, como parte de un acuerdo con el gobierno federal para garantizar recursos a los estados que gobierna: Jalisco y Nuevo León.

La defensa de la bancada naranja estuvo a cargo de la diputada Gloria Núñez, quien enfatizó que el respaldo no significa que estén de acuerdo con todo el Presupuesto ni que dejen de cuestionar las decisiones del gobierno federal. Sin embargo, sostuvo que está por encima de las diferencias el “bienestar de los mexicanos”.

"Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población (...) Por ello, reconocemos la disposición al diálogo que permitió construir acuerdos para impulsar proyectos hidráulicos", dijo Núñez.

Adicionalmente, sostuvo que Movimiento Ciudadano no dará "un cheque en blanco" al gobierno federal, sino que respaldará "acuerdos concretos".

En redes sociales, la diputada federal Mery Pozos, de Morena, explicó en un mensaje que el acuerdo es para salvar a Jalisco y no es una gestión del gobernador del estado.

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Cámara de Diputados Paquete Económico Presupuesto del gobierno Movimiento Ciudadano

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