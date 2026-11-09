“Se doblaron por migajas": acusan PAN y PRI a MC por avalar el Presupuesto de Egresos de Morena

Por su parte, Movimiento Ciudadano confirmó que votaría a favor del PEF 2027 en lo general, como parte de un acuerdo con el gobierno federal para garantizar recursos a los estados que gobierna: Jalisco y Nuevo León.

La defensa de la bancada naranja estuvo a cargo de la diputada Gloria Núñez, quien enfatizó que el respaldo no significa que estén de acuerdo con todo el Presupuesto ni que dejen de cuestionar las decisiones del gobierno federal. Sin embargo, sostuvo que está por encima de las diferencias el “bienestar de los mexicanos”.

"Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población (...) Por ello, reconocemos la disposición al diálogo que permitió construir acuerdos para impulsar proyectos hidráulicos", dijo Núñez.

Adicionalmente, sostuvo que Movimiento Ciudadano no dará "un cheque en blanco" al gobierno federal, sino que respaldará "acuerdos concretos".

En redes sociales, la diputada federal Mery Pozos, de Morena, explicó en un mensaje que el acuerdo es para salvar a Jalisco y no es una gestión del gobernador del estado.