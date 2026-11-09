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México

¿Cuándo es el puente del 20 de noviembre? La fecha en la que se recorre el descanso oficial

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana cae en viernes, el día de descanso obligatorio para las y los trabajadores formales en México se recorrerá.
lun 09 noviembre 2026 04:32 PM
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Calendario con el 20 de noviembre encerrado en rojo. A lado un busto de Emiliano Zapata y la bandera de México.
La mayoría de trabajadores y trabajadoras formales podrá disfrutar de un fin de semana largo. (Imagen generada con IA | Gemini)

El próximo viernes 20 de noviembre se conmemorará el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, sin embargo, el día de descanso obligatorio se recorrerá y no será en esa fecha.

El día libre para las y los trabajadores en México será el próximo lunes 16 de noviembre, pues la Ley Federal del Trabajo establece que la suspensión de labores debe realizarse el tercer lunes de noviembre.

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Con ello la mayoría de trabajadores y trabajadoras formales podrá disfrutar de un fin de semana largo.

¿El 20 de noviembre habrá descanso?

El próximo viernes 20 de noviembre no es un día de descanso obligatorio en la legislación laboral mexicana. Si se da el día libre, será una decisión de la persona, empresa o institución empleadora.

¿Qué pasa si me piden trabajar el puente de la Revolución?

En caso de que una o un trabajador formal sea requerido para laborar el lunes 16 de noviembre, deberá ser compensado.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en un día de descanso obligatorio cada persona trabajadora a la que se le requiera cumplir su jornada laboral deberá recibir su salario diario más un salario doble, de acuerdo con el Artículo 75.

Para conocer la compensación, cada persona puede multiplicar su salario diario por tres.

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¿Quiénes tendrán megapuente en noviembre?

Quienes podrán gozar de un megapuente de cuatro días serán las y los estudiantes de jardín de niños, primarias y secundarias a nivel nacional.

Además de no tener clases el próximo lunes 16 de noviembre por el Aniversario de la Revolución, tampoco tendrán que acudir a sus escuelas el viernes 13 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos días se suman al descanso usual de sábado y domingo.

La causa es que ese día las y los docentes tendrán jornada de registro de calificaciones, por lo cual las y los estudiantes contarán con el día libre.

Sin embargo, este no es un día de descanso obligatorio previsto para las y los trabajadores, por lo cual solo estudiantes de educación básica gozarán del " megapuente ".

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puente-puentes-dias-festivos-vacaciones Educación Ley Federal del Trabajo

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