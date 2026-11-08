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México

Poder Judicial modifica evaluación a trabajadores tras paro y protestas: esto acordó con sindicatos

Tras bloqueos en 17 estados del país, el Poder Judicial acordó con trabajadores reformar el sistema de evaluaciones para garantizar la estabilidad laboral.
dom 08 noviembre 2026 01:58 PM
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, en la firma del convenio con los trabajadores.
Las autoridades judiciales alcanzaron un acuerdo con los trabajadores para modificar el sistema. (SCJN)

Luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaran bloqueos en al menos 17 estados del país para protestar en contra del nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial, las autoridades judiciales acordaron modificar el sistema de evaluación.

En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informaron que reformarán el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación”.

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La decisión se tomó luego de que trabajadores del Poder Judicial manifestaran su preocupación por la posibilidad de que este mecanismo permitiera evaluar de manera discrecional el desempeño de alrededor de 32,000 secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Entre sus principales demandas estaban la claridad en los criterios de evaluación, la estabilidad laboral y la imparcialidad del proceso.

El Poder Judicial señaló que el acuerdo se alcanzó en conjunto con los Comités Ejecutivos Nacionales de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, reconoció “la invaluable labor que día a día realiza la base trabajadora como un pilar fundamental del sistema de justicia”.

Entre los principales cambios se establecerá expresamente que la evaluación del desempeño tendrá como objetivo fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia. Además, se derogarán todas las referencias que puedan interpretarse como una facultad para imponer sanciones o separar de su cargo a los trabajadores como resultado de estas evaluaciones.

También se eliminará la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares de los órganos jurisdiccionales y se modificarán los porcentajes asignados a los aspectos que puedan involucrar factores de subjetividad.

Los trabajadores habían advertido que las evaluaciones, previstas para diciembre de 2026, puede utilizarse de manera "discrecional y punitiva" para justificar su separación de los cargos.

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El proceso de evaluación no incluye a jueces, magistrados ni al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está dirigido exclusivamente a secretarios, oficiales judiciales y actuarios.

Las modificaciones se publicarán a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, se instalarán mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre los asuntos específicos que preocupan a la base trabajadora y alcanzar acuerdos que permitan garantizar el funcionamiento normal de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Tras el acuerdo, las autoridades informaron que los órganos jurisdiccionales del PJF laborarán con normalidad el próximo lunes 9 de noviembre.

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Poder Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia de la Nación

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