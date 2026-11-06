De Cd. Juárez a Cancún, trabajadores del Poder Judicial hacen paro indefinido por evaluación de desempeño

“Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas", sostuvo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que el nuevo mecanismo puede poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores, lo que motivó protestas en al menos 15 estados del país.

En la Ciudad de México, trabajadores bloqueron la calzada Ignacio Zaragoza y también mantienen protestas en la sede de San Lázaro y en las oficinas del Poder Judicial de la Federal en Insurgentes Sur.

¿En qué estados hay protestas?

El paro se realiza en las sedes de Tijuana, Ciudad Juárez, en Baja California; en Monterrey, Nuevo León; en Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Morelia y Uruapan, en Michoacán.

En Toluca, en el Estado de México y Acapulco.Las protestas se registran también en Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río, en Veracruz; en Ciudad Victoria y Tampico, en Tamaulipas; en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero.

Además hay protestas de trabajadores de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

La evaluación que desató las protestas

El Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece las reglas para evaluar el desempeño del personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.