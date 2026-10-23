Huracán Vance categoría 1 avanza rumbo a México y su trayectoria pone bajo alerta a estos dos estados

"Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del sur de México", informó a través de su cuenta en 𝕏.

¿En dónde lloverá hoy?

Para este día se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua.

Lluvias fuertes en Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevén chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos, así como caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Dichas precipitaciones serán ocasionadas por el frente frío número 3, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, corrientes en chorro polar y subtropical, canales de baja presión y la circulación de Vance, huracán de categoría 1 en la escala SaffirSimpson en el océano Pacífico.

“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, recomienda la dependencia federal.

Trayectoria del Huracán Vance

Hasta el momento, la trayectoria del Huracán Vance se localiza frente a las costas de Guerrero y Colima.

EL SMN detalla que se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en la costa de Guerrero.

Se prevé que a mediodía de este viernes alcance la categoría 2 y se localize a 655 km al sur-suroeste de Acapulco Gro.

El sábado se prevé que el Huracán Vance alcance la categoría 3 y se localize a 590 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana y Zihuatanejo, Guerrero.



Sigue la trayectoria del Huracán a través de este enlace.