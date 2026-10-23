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Huracán Vance categoría 1 avanza rumbo a México y su trayectoria pone bajo alerta a estos dos estados

Debido a que recientemente los huracanes han aumentado de categoría en pocas horas, se solicita a la población a estar atentos a los avisos de Protección Civil.
vie 23 octubre 2026 08:38 AM
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El huracán Vance avance frente a las costas del Pacífico mexicano. Las autoridades municipales y estatales piden a la población estar alertas a los avisos. (Foto: @conagua_clima )

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las lluvias que se prevén en el país derivadas de la interacción entre el Huracán Vance que actualmente es categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, junto con otros fenómenos, por lo que se llama a la población a estar atenta a los avisos que realizan diferentes autoridades como de Protección Civil.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) detalló que a las 03:00 horas de este viernes 23 de octubre, el huracán Vance se localizó a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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"Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del sur de México", informó a través de su cuenta en 𝕏.

¿En dónde lloverá hoy?

Para este día se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua.

Lluvias fuertes en Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevén chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos, así como caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Dichas precipitaciones serán ocasionadas por el frente frío número 3, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, corrientes en chorro polar y subtropical, canales de baja presión y la circulación de Vance, huracán de categoría 1 en la escala SaffirSimpson en el océano Pacífico.

“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, recomienda la dependencia federal.

Trayectoria del Huracán Vance

Hasta el momento, la trayectoria del Huracán Vance se localiza frente a las costas de Guerrero y Colima.

EL SMN detalla que se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en la costa de Guerrero.

Se prevé que a mediodía de este viernes alcance la categoría 2 y se localize a 655 km al sur-suroeste de Acapulco Gro.

El sábado se prevé que el Huracán Vance alcance la categoría 3 y se localize a 590 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana y Zihuatanejo, Guerrero.


Sigue la trayectoria del Huracán a través de este enlace.

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¿Habrá calor hoy en México?

Sí, por la tarde, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, y de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en Oaxaca.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas; así como en el golfo de California.

Rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se pronostica así oleaje de 2 a 3 metros de altura (m) en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 1 a 2 m en la costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:

  • Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras, muelles y zonas donde se registre oleaje elevado.
  • No cruzar ríos, arroyos, vados, caminos inundados ni corrientes de agua.
  • Alejarse de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras que puedan caer.
  • Si se habita en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro cuando se indique.
  • Respetar las restricciones portuarias y las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
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