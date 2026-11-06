¿Cuándo salen de vacaciones los niños en diciembre? Esta es la fecha del último día de clases de 2026

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre?

A través del calendario escolar 2026-2027 compartido por la SEP, se dio a conocer que las vacaciones invernales arrancarán de maneta oficial el lunes 21 de diciembre, por lo que el último día de clases del 2026 será el viernes 18.

El periodo vacacional terminará el martes 5 de enero del 2027; sin embargo, el miércoles 6 tampoco habrá clases, debido a la suspensión de labores docentes.

Con ello, las y los estudiantes contarán con 19 días seguidos de descanso lejos de los salones de clase, comenzando el sábado 19 de diciembre del 2026 y regresando hasta el jueves 7 de enero del 2027.

Mega puente previo a las vacaciones invernales

Antes de que las escuelas cierren sus puertas, el calendario escolar indica que habrán 3 días de descanso adicionales durante el mes de noviembre:

Viernes 13 de noviembre: primer registro de calificaciones escolares.

Lunes 16 de noviembre: día de descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria mensual del Consejo Técnico Escolar.

Tomando en cuenta esta información, del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo el último mega puente del año, dejando descansar a los estudiantes durante 4 días seguidos.





¿Cuántos descansos quedarán en el calendario?

Luego de que las vacaciones invernales terminen, las y los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de algunos días de descanso adicionales antes de la llegada del fin de curso, incluyendo dos semanas de vacaciones por semana santa.

Los días de descanso restantes en el ciclo escolar son: