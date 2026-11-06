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¿Cuándo salen de vacaciones los niños en diciembre? Esta es la fecha del último día de clases de 2026

Previo al inicio de las vacaciones, los estudiantes disfrutarán de varios días de descanso extra, incluyendo un mega puente de hasta cuatro días seguidos.
vie 06 noviembre 2026 10:30 AM
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niños saliendo de una escuela pública en méxico.
En total, las y los estudiantes tendrán 19 días seguidos de vacaciones entre diciembre de 2026 y enero de 2027. (Expansión / Google Flow)

Tras haber dejado atrás las celebraciones del Día de Muertos, los ojos de las y los estudiantes de México han vuelto al calendario de la SEP para consultar cuándo arrancan las vacaciones de diciembre y cuándo es el último día de clases de 2026 para alumnos de educación básica.

Además, antes de que arranque el periodo vacacional, las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria ofrecerán hasta tres días adicionales de descanso, incluyendo un último mega puente de 4 días seguidos.

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¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre?

A través del calendario escolar 2026-2027 compartido por la SEP, se dio a conocer que las vacaciones invernales arrancarán de maneta oficial el lunes 21 de diciembre, por lo que el último día de clases del 2026 será el viernes 18.

El periodo vacacional terminará el martes 5 de enero del 2027; sin embargo, el miércoles 6 tampoco habrá clases, debido a la suspensión de labores docentes.

Con ello, las y los estudiantes contarán con 19 días seguidos de descanso lejos de los salones de clase, comenzando el sábado 19 de diciembre del 2026 y regresando hasta el jueves 7 de enero del 2027.

Mega puente previo a las vacaciones invernales

Antes de que las escuelas cierren sus puertas, el calendario escolar indica que habrán 3 días de descanso adicionales durante el mes de noviembre:

  • Viernes 13 de noviembre: primer registro de calificaciones escolares.
  • Lunes 16 de noviembre: día de descanso por el aniversario de la Revolución Mexicana.
  • Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria mensual del Consejo Técnico Escolar.

Tomando en cuenta esta información, del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo el último mega puente del año, dejando descansar a los estudiantes durante 4 días seguidos.

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¿Cuántos descansos quedarán en el calendario?

Luego de que las vacaciones invernales terminen, las y los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de algunos días de descanso adicionales antes de la llegada del fin de curso, incluyendo dos semanas de vacaciones por semana santa.

Los días de descanso restantes en el ciclo escolar son:

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  • Viernes 29 de enero: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
  • Lunes 1 de febrero: día de la constitución.
  • Viernes 26 de febrero: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
  • Viernes 5 de febrero: Segundo registro de calificaciones.
  • Lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.
  • Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril: vacaciones de Semana Santa.
  • Viernes 30 de abril: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
  • Miércoles 5 de mayo: aniversario de la Batalla de Puebla
  • Viernes 28 de mayo: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
  • Viernes 25 de junio: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.
  • Viernes 2 de julio: último registro de calificaciones.

El ciclo escolar 2026-2027 finalizará el viernes 9 de julio, dando inicio al periodo de vacaciones de verano.

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Las vacaciones invernales terminarán el jueves 7 de enero de 2027. (Especial)

UNAM e IPN adelanta las vacaciones invernales

En el caso de los planteles de nivel medio superior y superior pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el periodo vacacional será algo más extenso, pues el ciclo escolar finaliza oficialmente el viernes 27 de noviembre.

Posteriormente, del 1 al 11 de diciembre se llevará a cabo el periodo de exámenes finales, haciendo que las vacaciones administrativas arranquen el 14 de diciembre y finalicen el jueves 31. Además, el viernes 1 de enero de 2027 no habrá clases por ser día de descanso oficial, mientras que del 4 al 29 de enero se llevará a cabo el periodo intersemestral. El ciclo escolar arrancará oficialmente el martes 2 de febrero del 2027.

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Por su parte, los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) terminarán clases el viernes 18 de diciembre, teniendo en los días previos el periodo de evaluaciones.

Además, las clases arrancarán oficialmente hasta el lunes 25 de enero del 2027, destinando las tres semanas previas para la planeación didáctica, académica y directiva.

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