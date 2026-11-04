Registro a la Beca Rita Cetina: errores comunes y cómo evitarlos al hacer la inscripción

El registro de estudiantes de primaria y secundaria a la Beca Rita Cetina , que abrió desde el pasado 26 de octubre, está a punto de cerrar, por lo que aquellos padres, madres y tutores que aún no lo han realizado tienen hasta el viernes 6 de noviembre para hacerlo.

Este trámite se realiza 100% en línea y no suele llevar más de 20 minutos. Sin embargo, existen diversos errores comunes que pueden poner en riesgo el registro y que en el peor de los casos, pueden hacer que los estudiantes no reciban el apoyo.

Desde saber cuál es la plataforma de inscripción hasta verificar que los documentos estén vigentes y bien digitalizados, son muchos los pasos previos que se deben considerar antes de comenzar con el registro, y cada uno de ellos es igual de importante.

