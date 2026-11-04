Registro a la Beca Rita Cetina: errores comunes y cómo evitarlos al hacer la inscripción

El registro de estudiantes de primaria y secundaria a la Beca Rita Cetina, que abrió desde el pasado 26 de octubre, está a punto de cerrar, por lo que aquellos padres, madres y tutores que aún no lo han realizado tienen hasta el viernes 6 de noviembre para hacerlo.
Este trámite se realiza 100% en línea y no suele llevar más de 20 minutos. Sin embargo, existen diversos errores comunes que pueden poner en riesgo el registro y que en el peor de los casos, pueden hacer que los estudiantes no reciban el apoyo.
Desde saber cuál es la plataforma de inscripción hasta verificar que los documentos estén vigentes y bien digitalizados, son muchos los pasos previos que se deben considerar antes de comenzar con el registro, y cada uno de ellos es igual de importante.
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¿Dónde se hace el registro a la Beca Rita Cetina?
En primer lugar, es muy importante destacar que el registro se realiza en línea única y exclusivamente a través del portal web https://www.becaritacetina.gob.mx/ ; no existen módulos de registro presenciales ni mucho menos a través de redes sociales. Cualquier publicación o sitio web diferente al mencionado anteriormente es falso y puede poner en riesgo los datos personales que se compartan.
Además, se debe recordar que se trata de un trámite gratuito, por lo que también es ilegal cobrar dinero a cambio de “asegurar” un lugar de los estudiantes dentro de la beca.
Beca Rita Cetina para primaria y secundaria: Similares pero no iguales
Una de las dudas más comunes es saber si el monto otorgado y el trámite de inscripción es el mismo para estudiantes de primaria y secundaria, pues a pesar de que ambos apoyos comparten nombres, su funcionamiento general tiene diferencias marcadas.
En el caso de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, se otorga un apoyo anual de 2,500 pesos por cada estudiante registrado. El programa está disponible para estudiantes de todos los grados de primaria inscritos en escuelas públicas, y el registro debe ser realizado por el padre, madre o tutor de los menores.
Por su parte, la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos por familia, con un total de 5 dispersiones durante todo el año escolar. Además, se otorgan 700 adicionales a partir de la o el segundo hijo inscrito en secundaria. El programa está disponible en los tres grados de secundaria para estudiantes inscritos en escuelas públicas, y el registro también debe ser realizado por el adulto responsable de los menores.
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Documentos de inscripción a la Beca Rita Cetina
Ya sea para primaria o para secundaria, los datos y documentos que se solicitan son los mismos, y éstos deben estar digitalizados en formato PDF o JPG.
De la madre, padre, tutora o tutor:
CURP certificada.
Número de celular.
Correo electrónico.
Identificación oficial digitalizada.
Comprobante de domicilio.
De la o el estudiante:
CURP certificada.
Clave del Centro de Trabajo de la escuela (CCT).
Además, aunque el listado no lo indica, uno de los requisitos indispensables es contar con una cuenta Llave MX, con la cual deberás acceder al registro en el sitio web. Por ello, en caso de no contar con tu cuenta, puedes crearla rápidamente a través del portal web oficial , solo necesitas conocer tu CURP.
¿Ya sabes qué necesitas para solicitar las becas #RitaCetina para primaria y secundaria?😳
Si bien los pasos a seguir durante el registro son muy claros en el portal, es muy importante evitar cometer alguno de los siguientes errores, pues aunque el sistema sí permite finalizar el proceso, los documentos o datos guardados se pueden rechazar al momento de la verificación.
Llave CDMX en lugar de Llave MX: Es común que las personas confundan estas cuentas, pues ambas funcionan como llaves de acceso a diferentes trámites. Sin embargo, la Llave CDMX no te permitirá acceder al portal de la beca, por lo que es indispensable verificar que tu cuenta sea de Llave MX.
CURP sin certificar: Si tu CURP o la del estudiante no cuentan con la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil” en la parte inferior derecha, es necesario acudir a la oficina de registro civil a actualizar el documento, pues de otra forma no será aceptado en el registro.
INE borrosa al digitalizar: Si bien para digitalizar el INE basta con tomar una fotografía en formato JPG, es muy importante verificar que la foto muestre claramente todos los datos. Para ello, la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar ha compartido las siguientes recomendaciones:
Colocar la credencial sobre una superficie lisa.
Verificar que los datos sean legibles y claros.
Tomar la foto de frente con los 4 bordes visibles.
Cuidar que haya buena luz y evitar las sombras. Es importante no usar flash.
Comprobante de domicilio vencido: El comprobante no debe ser mayor a 3 meses de antigüedad. Eso quiere decir que para esta convocatoria solo funcionan documentos con fechas de agosto, septiembre y octubre.
No conozco el CCT: Si no conoces la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, puedes buscar el dato en el portal https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html . Solo debes ingresar el nombre del plantel, el domicilio donde se ubica y el nivel educativo del estudiante.
¿Cómo saber si el registro es correcto?
Si ya realizaste tu registro y quieres saber si todo salió bien, puedes realizar la consulta a través del Buscador de Becas Benito Juárez . Para ello, solo debes seguir estos pasos:
Ingresa al sitio web del buscador.
Resuelve el captcha que aparece para verificar que no eres un robot
Escribe el folio que se generó en tu comprobante al finalizar el registro y da clic en buscar.
Si el resultado indica que el registro fue exitoso no es necesario realizar ningún otro trámite.