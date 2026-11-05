México rumbo a 2027: ¿qué hemos perdido en ocho años?

Pero el deterioro de los servicios públicos no es nuestra única preocupación.

Las elecciones de 2024 marcaron el inicio de una profunda transformación institucional. El partido en el poder y sus aliados obtuvieron el 58.39% de la votación nacional emitida; sin embargo, por determinación del INE, posteriormente confirmada por el Tribunal Electoral, se les asignaron 364 de las 500 diputaciones federales, equivalentes al 72.8% de la Cámara. Esta diferencia de 14.41 puntos porcentuales constituyó, una sobrerrepresentación que excedía los límites que debían aplicarse a la coalición. Con ello, el bloque gobernante alcanzó la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución sin requerir el apoyo de la oposición en la Cámara de Diputados.

Y comenzó la anunciada destrucción de la independencia judicial y de la democracia en nuestro país.

El 15 de septiembre de 2024 se publicó la reforma judicial, que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Con ella se transformó uno de los poderes encargados de proteger a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad.

Un juez sin preparación puede equivocarse al proteger nuestros derechos; un juez sin independencia puede dejar de protegerlos precisamente cuando más lo necesitamos y con total consciencia de ello.

Tras la reforma judicial se promovieron juicios de amparo y otros procedimientos para cuestionarla. Sin embargo, el 31 de octubre de 2024 se reformó nuevamente la Constitución para impedir que sus modificaciones pudieran impugnarse mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Así, incluso cuando una reforma constitucional pudiera afectar nuestros derechos fundamentales, quedaron cerradas esas vías judiciales para cuestionarla.

El 20 de diciembre de 2024 se publicó la reforma que dispuso la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, la COFECE y el IFT. Sus funciones fueron redistribuidas entre otras autoridades, pero se eliminaron las garantías de autonomía constitucional que antes tenían.