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México

Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas llega al Zócalo con coro, orquesta y poesía

En el evento participarán más de 1,000 niños y jóvenes de 28 estados. La cita es a las 17:30 horas de este sábado.
vie 06 noviembre 2026 10:47 AM
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En la imagen, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
La entrada a "Voces vivas, salvando al fuego" se presentará la tarde de este sábado en el Zócalo y la entrada será libre. (Foto: Presidencia de México.)

Este sábado el Zócalo de la Ciudad de México se llenará de música, voces y poesía con la realización de la Fiesta de Culturas Comunitarias, "Voces Vivas, Salvando al Fuego".

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que se trata de la segunda edición del festival, en que participarán más de 1,000 niñas, niños y jóvenes del país.

"Se trata del evento cultural que hacemos el más grande de nuestro programa de educación artística comunitaria en espacio público. Es una dirección de escena de Jesús Rodríguez y en esta edición estamos convocando a más de 1,000 niñas y niños de 28 estados del país y 181 municipios", detalló.

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¿En qué consiste Voces Vivas?

Como parte del evento, en escena habrá coro y orquesta monumental, además de poesía en voz alta.

Los asistentes podrán escuchar participaciones en 17 lenguas, entre ellas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, purhépecha, rarámuri y zapoteco

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¿Qué historia contará?

La secretaria de Cultura adelantó que la historia que se contará será sobre el tlacuache que robó el fuego para la humanidad.

"En la obra aparece la mariposa monarca como elemento protagónico y simbólico en torno a temas que nos interesan como la migración, la transformación y la comunidad. Es una obra que reivindica la importancia de las lenguas y de la colectividad a través de las infancias", comentó.

¿A qué hora se realizará Voces Vivas?

La cita es a las 17:30 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, pero el evento se prevé que inicie a las 18:30 horas.

¿Quiénes participan en Voces Vivas?

Entre los más de 1,000 participantes del festival, estarán niñas y niños que provienen de casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de coros infantiles de Michoacán.

"Detrás de lo que vamos a ver este sábado hay seis meses de preparación. Primero los niños, las niñas preparan el trabajo en sus comunidades y después viene un periodo de dos semanas donde montan la obra completa en un campamento", detalló.

¿Habrá transmisión?

Para quienes no puedan asistir al Zócalo de la Ciudad de México, a través del canal 22 podrán seguir la transmisión.

Voces Vivas será transmitido a partir de las 18:30 horas.

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También regresa Original

Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, informó que del 12 al 15 de noviembre se desarrollará Original, el encuentro de arte textil, decorativo y utilitario.

En el Complejo Cultural Los Pinos 580 maestras y maestros artesanos exhibirán sus más de 174,000 piezas artesanales.

"Los encuentros permiten que el público conozca directamente a quienes labor elaboran las piezas, se acerquen a sus procesos de creación y adquieran sin intermediarios artesanía mexicana", dijo.

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Como parte de la edición 2026, se desarrollará el Festival Musical Original.

"Abrimos el escenario a comunidades artísticas que renuevan sus tradiciones mediante el uso de lenguas originarias de sus instrumentos o música tradicional", explicó.

El horario para visitar original es de 10:30 a 20:30 horas y la entrada es libre.

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Zócalo Cultura conferencia mañanera

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