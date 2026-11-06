Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas llega al Zócalo con coro, orquesta y poesía

¿En qué consiste Voces Vivas?

Como parte del evento, en escena habrá coro y orquesta monumental, además de poesía en voz alta.

Los asistentes podrán escuchar participaciones en 17 lenguas, entre ellas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, purhépecha, rarámuri y zapoteco





¿Qué historia contará?

La secretaria de Cultura adelantó que la historia que se contará será sobre el tlacuache que robó el fuego para la humanidad.

"En la obra aparece la mariposa monarca como elemento protagónico y simbólico en torno a temas que nos interesan como la migración, la transformación y la comunidad. Es una obra que reivindica la importancia de las lenguas y de la colectividad a través de las infancias", comentó.

¿A qué hora se realizará Voces Vivas?

La cita es a las 17:30 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, pero el evento se prevé que inicie a las 18:30 horas.

¿Quiénes participan en Voces Vivas?

Entre los más de 1,000 participantes del festival, estarán niñas y niños que provienen de casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de coros infantiles de Michoacán.

"Detrás de lo que vamos a ver este sábado hay seis meses de preparación. Primero los niños, las niñas preparan el trabajo en sus comunidades y después viene un periodo de dos semanas donde montan la obra completa en un campamento", detalló.

¿Habrá transmisión?

Para quienes no puedan asistir al Zócalo de la Ciudad de México, a través del canal 22 podrán seguir la transmisión.

Voces Vivas será transmitido a partir de las 18:30 horas.