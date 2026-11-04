El crecimiento industrial y económico de Nuevo León requiere una nueva estrategia de planeación urbana que permita ordenar la expansión de su zona metropolitana, mejorar la movilidad y garantizar servicios para una población que continúa aumentando, así lo planteó Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey.
Adrián de la Garza urge un plan urbano a 50 años para potenciar la economía de Nuevo León
Durante su participación en el conversatorio "Monterrey, ciudad de inversión", en el Expansión Summit Norte 2026: La evolución de la industria, el alcalde resaltó que es urgente construir un plan de desarrollo urbano integral con una visión de los próximos 50 años, que sea impulsado por el gobierno del Estado y en coordinación con los municipios.
El alacalde recalcó que el crecimiento de la capital de Nuevo León y de los municipios que integran su zona metropolitana exige una mayor coordinación entre autoridades para evitar que la expansión económica termine por deteriorar la calidad de vida.
En la conversación, De la Garza enfatizó que uno de los principales desafíos es superar el modelo de desarrollo urbano que durante décadas ha mantenido separadas las zonas habitacionales de las industriales y comerciales, lo que obliga a miles de personas a realizar largos desplazamientos diariamente.
“Es fundamental, importante y urgente que Nuevo León tenga un gran plan de desarrollo urbano para los próximos 50 años y que, lejos de desincentivar el desarrollo económico, lo potencialice todavía más...
El alcalde explicó que Monterrey tiene cerca de 1.3 millones de habitantes como municipio, mientras que su zona metropolitana supera los seis millones. Además, alrededor de 90% de la población de Nuevo León se concentra en esta región, una dinámica que, dijo, hace indispensable coordinar las decisiones de desarrollo urbano entre los distintos municipios.
El crecimiento urbano presiona la movilidad
De la Garza explicó que hace aproximadamente 60 años, Monterrey fue planeada bajo un esquema que concentraba las zonas habitacionales en determinados sectores y ubicaba las áreas industriales y comerciales en otros puntos de la ciudad.
Sin embargo, dijo, el crecimiento urbano alcanzó esas zonas y modificó las dinámicas de desplazamiento, por lo que actualmente, habitantes de distintos puntos de la metrópoli deben trasladarse diariamente desde sus lugares de residencia hacia los centros de trabajo, comercio y servicios.
Esta distribución, señaló, genera saturación en las principales vialidades y afecta el tiempo que las personas destinan a sus actividades cotidianas.
El problema, agregó, no puede resolverse únicamente desde el gobierno municipal de Monterrey, debido a que los desplazamientos y las necesidades de infraestructura rebasan los límites de la capital, por ello, consideró que el gobierno de Nuevo León debe impulsar un acuerdo con los municipios metropolitanos para establecer la vocación de cada territorio y definir dónde se concentrarán las actividades industriales, habitacionales y comerciales.
Distritos urbanos para recuperar el centro de Monterrey
De la Garza detalló que en el caso de Monterrey, su administración ha impulsado los llamados distritos urbanos como parte de la estrategia municipal para modificar el modelo de crecimiento.
Este explicó que busca recuperar zonas de la ciudad que han perdido población para convertirlas nuevamente en espacios habitacionales, comerciales y de servicios.
La propuesta consiste en incentivar desarrollos de usos mixtos para que las personas puedan encontrar cerca de sus viviendas sus centros de trabajo, comercios y servicios
"Tenemos una visión muy clara del desarrollo de distritos urbanos. ¿A qué me refiero con distritos urbanos? Que estas nuevas o estas áreas viejas de Monterrey donde ya no vive gente puedan tener la capacidad de volver a traerlas a vivir, es decir, incentivar el desarrollo habitacional, pero ahora comercial y de servicios en un mismo punto, donde pensemos en que en el mismo lugar donde vivimos podamos encontrar nuestro trabajo, podamos encontrar el comercio y el servicio que estamos buscando, que la movilidad sea más peatonal, que volvamos a recuperar zonas verdes dentro del área urbana”, explicó.
El alcalde mencionó como ejemplo el Distrito Tec o el Distrito Médico Mitras, donde se han realizado intervenciones en el entorno urbano, entre ellas la recuperación de parques, la ampliación de banquetas, la incorporación de criterios de accesibilidad universal y la habilitación de áreas verdes.
La intención, explicó, es recuperar zonas donde ha disminuido la población y reducir la presión que representa el crecimiento habitacional hacia las orillas de la ciudad.
Agua, energía, movilidad y seguridad, retos para sostener el crecimiento
Durante el conversatorio, Adrián de la Garza reconoció que el agua y la energía eléctrica son dos factores determinantes para sostener la competitividad de la región y evitar que la falta de suministro se convierta en un obstáculo para nuevas inversiones.
En materia hídrica, explicó que más de 60% del consumo del área metropolitana proviene de agua extraída del subsuelo, por lo que consideró necesario fortalecer la planeación de las fuentes de abastecimiento, el almacenamiento y el aprovechamiento de aguas grises y residuales.
Aunque aclaró que el suministro no es responsabilidad directa del municipio, señaló que Monterrey participa en el consejo de Agua y Drenaje para coordinar las acciones que permitan garantizar el recurso en los próximos años. Sin embargo, reconoció que el organismo ha enfrentado dificultades financieras y políticas.
"Hay que tener muy clara la planeación de cómo vamos a cuidar el agua", sostuvo el alcalde, quien también destacó la importancia de aprovechar los periodos de lluvias para almacenar el recurso y administrar las fuentes de abastecimiento ante los ciclos de sequía que enfrenta Nuevo León.
En cuanto a la energía eléctrica, De la Garza señaló que el municipio mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los problemas de suministro que se presentaron semanas antes en distintos sectores de la ciudad. También mencionó que existen proyectos para renovar dos plantas importantes, una ubicada en el centro y otra hacia el sur de Monterrey.
El objetivo, dijo, es que la infraestructura eléctrica no se convierta en una limitante para la actividad económica.
"Traen una planeación para el estado de Nuevo León, para regresar precisamente el servicio de energía eléctrica y que no sea un factor que impida el crecimiento, la inversión o el desarrollo de la entidad", explicó.
La movilidad es otro de los desafíos que enfrenta la zona metropolitana. El alcalde reconoció que, aunque el transporte público no es una responsabilidad directa del municipio, Monterrey implementó un servicio gratuito que conecta distintos puntos de la ciudad, con unidades climatizadas, Wi-Fi y cámaras de vigilancia enlazadas en tiempo real al centro de inteligencia.
De acuerdo con De la Garza, la intención es ofrecer una alternativa que incentive a los habitantes a dejar sus vehículos particulares y utilizar el transporte colectivo.
"Tenemos que tener un transporte público suficiente, eficiente, atractivo, que invite al ciudadano a que deje el vehículo en la cochera y que se quiera subir al transporte público", señaló.
En seguridad, el edil destacó la infraestructura tecnológica municipal, que incluye una red propia de más de 1,600 kilómetros de fibra óptica, más de 7,500 cámaras de vigilancia, 1,500 botones de pánico y 85 tótems de seguridad.
Según explicó, estos sistemas permiten monitorear distintos puntos de la ciudad, analizar información para prevenir delitos y responder ante emergencias.
También defendió la profesionalización policial como parte de la estrategia para garantizar condiciones de seguridad. Indicó que el salario base mínimo de los policías municipales es de 35,000 pesos mensuales y que existe un esquema de carrera policial para promover su especialización.
Para De la Garza, la seguridad es un elemento directamente relacionado con la capacidad de atraer inversiones, pues las empresas evalúan las condiciones del entorno antes de establecerse o ampliar sus operaciones.
"Estoy de acuerdo que la seguridad no lo es todo. Pero si no hay seguridad, no tienes nada", afirmó.