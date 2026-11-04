Adrián de la Garza urge un plan urbano a 50 años para potenciar la economía de Nuevo León

El problema, agregó, no puede resolverse únicamente desde el gobierno municipal de Monterrey, debido a que los desplazamientos y las necesidades de infraestructura rebasan los límites de la capital, por ello, consideró que el gobierno de Nuevo León debe impulsar un acuerdo con los municipios metropolitanos para establecer la vocación de cada territorio y definir dónde se concentrarán las actividades industriales, habitacionales y comerciales.

Distritos urbanos para recuperar el centro de Monterrey

De la Garza detalló que en el caso de Monterrey, su administración ha impulsado los llamados distritos urbanos como parte de la estrategia municipal para modificar el modelo de crecimiento.

Este explicó que busca recuperar zonas de la ciudad que han perdido población para convertirlas nuevamente en espacios habitacionales, comerciales y de servicios.

La propuesta consiste en incentivar desarrollos de usos mixtos para que las personas puedan encontrar cerca de sus viviendas sus centros de trabajo, comercios y servicios

"Tenemos una visión muy clara del desarrollo de distritos urbanos. ¿A qué me refiero con distritos urbanos? Que estas nuevas o estas áreas viejas de Monterrey donde ya no vive gente puedan tener la capacidad de volver a traerlas a vivir, es decir, incentivar el desarrollo habitacional, pero ahora comercial y de servicios en un mismo punto, donde pensemos en que en el mismo lugar donde vivimos podamos encontrar nuestro trabajo, podamos encontrar el comercio y el servicio que estamos buscando, que la movilidad sea más peatonal, que volvamos a recuperar zonas verdes dentro del área urbana”, explicó.

El alcalde mencionó como ejemplo el Distrito Tec o el Distrito Médico Mitras, donde se han realizado intervenciones en el entorno urbano, entre ellas la recuperación de parques, la ampliación de banquetas, la incorporación de criterios de accesibilidad universal y la habilitación de áreas verdes.

La intención, explicó, es recuperar zonas donde ha disminuido la población y reducir la presión que representa el crecimiento habitacional hacia las orillas de la ciudad.

Agua, energía, movilidad y seguridad, retos para sostener el crecimiento

Durante el conversatorio, Adrián de la Garza reconoció que el agua y la energía eléctrica son dos factores determinantes para sostener la competitividad de la región y evitar que la falta de suministro se convierta en un obstáculo para nuevas inversiones.

En materia hídrica, explicó que más de 60% del consumo del área metropolitana proviene de agua extraída del subsuelo, por lo que consideró necesario fortalecer la planeación de las fuentes de abastecimiento, el almacenamiento y el aprovechamiento de aguas grises y residuales.

Aunque aclaró que el suministro no es responsabilidad directa del municipio, señaló que Monterrey participa en el consejo de Agua y Drenaje para coordinar las acciones que permitan garantizar el recurso en los próximos años. Sin embargo, reconoció que el organismo ha enfrentado dificultades financieras y políticas.

"Hay que tener muy clara la planeación de cómo vamos a cuidar el agua", sostuvo el alcalde, quien también destacó la importancia de aprovechar los periodos de lluvias para almacenar el recurso y administrar las fuentes de abastecimiento ante los ciclos de sequía que enfrenta Nuevo León.