“Si fuera influencer, no tendría problema”, dice diputada Lorena de la Garza sobre Samuel García

De la Garza aclara que cualquier ajuste debe fundamentarse en estudios técnicos que expliquen el flujo de las personas y ayuden a anticipar las necesidades. Al respecto recuerda la existencia del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), un documento que analiza las rutas de los usuarios y que, acusa, el Gobernador Samuel García decidió ignorar.
La legisladora asevera que el emecista encargó camiones chinos, que “terminaron descompuestos y tarde”, pero que además fueron desplegados en zonas que gobierna Movimiento Ciudadano, y no en la zonas donde más se necesita por demanda.
“Hoy, en Nuevo León circulan más camiones de transporte privado de personal, contratados por la iniciativa privada, que camiones de transporte público, debido a la falta de unidades del estado. De ese tamaño es el problema”, dice.
Apuesta rumbo a las elecciones 2027
De la Garza refiere que los alcaldes no han logrado concretar tareas de coordinación con el Gobierno del estado y hace votos para que en 2027 la situación de apertura y diálogo se transforme, con un nuevo gobierno.
En ese sentido, su apuesta va con una cabeza que muestre disposición y capacidad conciliatoria.
“La película sería otra porque hoy se estarían tomando decisiones en conjunto tan solo en el tema de movilidad. Nuestra Ciudad está creciendo mucho y ahí se tiene que hacer un diseño coordinado con municipios, ellos saben cómo se mueve la gente, a dónde va”, explica.
De cara a la elección, la aspirante alerta que Morena y Movimiento Ciudadano son comparsas y trabajan en equipo. Lo expone según la experiencia que ha tenido en el Congreso del estado y destaca que el tiempo le ha dado la razón, pues diputados a quienes señaló de operar para Samuel García, terminaron en la bancada naranja.