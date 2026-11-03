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México

“Si fuera influencer, no tendría problema”, dice diputada Lorena de la Garza sobre Samuel García

La diputada priista Lorena de la Garza critica la poca seriedad de Samuel García como gobernador y señala que un escenario así no debe replicarse en Monterrey.
mar 03 noviembre 2026 04:00 PM
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Lorena de la Garza, diputada local por el PRI y aspirante a la alcaldía de Monterrey
Lorena de la Garza, diputada priista en el Congreso de Nuevo León y aspirante a la alcaldía de Monterrey, reprueba el Gobierno de Samuel García. (Gabriela Esquivel/Expansión)

La diputada priista por el Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, se alista para la pelea por la alcaldía de Monterrey y advierte que la gente merece la continuidad de un “gobierno serio, ordenado y versátil”; en ese sentido, reprueba al gobernador Samuel García por restarle credibilidad al servicio público.

En entrevista con Expansión Política, adelanta que PRI y PAN preparan una alianza capaz de frenar a Morena y que sabrá ponerle un alto a “los fosfo, fosfo”, quienes demostraron que "lo nuevo no es necesariamente lo bueno".

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“No se ha firmado el convenio de coalición, pero tenemos el entendimiento de que queremos ir juntos, ya fuimos juntos en el 2024 y nos fue muy bien. Nosotros tenemos mucha claridad de hacia dónde vamos, qué proyecto queremos impulsar y ahí reside nuestra tranquilidad”, explica.

Observa en MC un Gobierno poco serio

Lorena de la Garza contrasta la forma de hacer política entre el tricolor y Movimiento Ciudadano y asegura que las críticas al Gobernador Samuel García se han recrudecido en la entidad, porque “la gente se dio cuenta de que lo nuevo no necesariamente es bueno”.

Ellos ya hicieron su campaña y su forma de gobierno. Y fue una gran campaña de comunicación, pero eso no ha sido un gran gobierno”.
Lorena de la Garza, diputada priista en el Congreso de Nuevo León


De la Garza reconoce que para el PRI es un reto conectar con la juventud, pero subraya que una vía de comunicación superficial no es la clave.

“Un Gobernador que transmite (en vivo) posando sin camisa en su casa, o en pijama, en horario laboral, es algo que nosotros por supuesto no tendríamos como opción y mucho menos para hacerlo como comunicación pública", insiste.

La priista apunta que estas formas de comunicación no corresponden a las de un titular del Ejecutivo y tampoco se traducen en mejoras para la movilidad, salud, agua, drenaje y transporte público, por lo que producen hartazgo cotidiano.

"Nosotros creemos en la seriedad del servicio público, en su dignificación, y profesionalización; en estar a la altura que representa la investidura de un Gobierno. Y la gente ya lo está sintiendo, porque nos han dicho: 'no me cae mal, pero ya me harté de sus payasadas. Si fuera influencer no tendría problema, pero es el gobernador'", comparte.

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Alianza PRI-PAN, demanda de ciudadanía, dice Lorena de la Garza

Lorena de la Garza, diputada priista y aspirante a la Alcaldía de Monterrey, asevera que la alianza PRI-PAN no sólo es competitiva, sino que es una demanda de la ciudadanía en Nuevo León y su capital.

“Estamos viendo para la elección del 2027 el mismo rechazo de gente que no quiere que llegue Morena a gobernar Nuevo León y un hartazgo, que viene acumulándose, de muchas deficiencias a nivel gobierno que representa Movimiento Ciudadano”, dice.

La legisladora destaca que el gobierno de coalición de Adrián de la Garza en Monterrey ha tenido grandes resultados y detalla que la misma población le ha comunicado que no quiere una competencia dividida rumbo al próximo año.

“Nos han dicho 'estamos confiando en ustedes y queremos que se pongan las pilas y no queremos que se separen para el 2027 porque no queremos a Morena aquí y ya estamos hartos de los fosfo fosfo'”.
Lorena de la Garza, diputada priista por el Congreso de Nuevo León

Movilidad para Monterrey basada en decisiones técnicas

La diputada afirma que la movilidad es un tema que urge atender en la capital desde una perspectiva “técnica y no política” y de cara al arranque de las precampañas, anticipa su postura.

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De la Garza aclara que cualquier ajuste debe fundamentarse en estudios técnicos que expliquen el flujo de las personas y ayuden a anticipar las necesidades. Al respecto recuerda la existencia del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), un documento que analiza las rutas de los usuarios y que, acusa, el Gobernador Samuel García decidió ignorar.

La legisladora asevera que el emecista encargó camiones chinos, que “terminaron descompuestos y tarde”, pero que además fueron desplegados en zonas que gobierna Movimiento Ciudadano, y no en la zonas donde más se necesita por demanda.

“Hoy, en Nuevo León circulan más camiones de transporte privado de personal, contratados por la iniciativa privada, que camiones de transporte público, debido a la falta de unidades del estado. De ese tamaño es el problema”, dice.

Apuesta rumbo a las elecciones 2027

De la Garza refiere que los alcaldes no han logrado concretar tareas de coordinación con el Gobierno del estado y hace votos para que en 2027 la situación de apertura y diálogo se transforme, con un nuevo gobierno.

En ese sentido, su apuesta va con una cabeza que muestre disposición y capacidad conciliatoria.

“La película sería otra porque hoy se estarían tomando decisiones en conjunto tan solo en el tema de movilidad. Nuestra Ciudad está creciendo mucho y ahí se tiene que hacer un diseño coordinado con municipios, ellos saben cómo se mueve la gente, a dónde va”, explica.

De cara a la elección, la aspirante alerta que Morena y Movimiento Ciudadano son comparsas y trabajan en equipo. Lo expone según la experiencia que ha tenido en el Congreso del estado y destaca que el tiempo le ha dado la razón, pues diputados a quienes señaló de operar para Samuel García, terminaron en la bancada naranja.

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Monterrey Nuevo León PRI

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