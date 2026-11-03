“Si fuera influencer, no tendría problema”, dice diputada Lorena de la Garza sobre Samuel García

“No se ha firmado el convenio de coalición, pero tenemos el entendimiento de que queremos ir juntos, ya fuimos juntos en el 2024 y nos fue muy bien. Nosotros tenemos mucha claridad de hacia dónde vamos, qué proyecto queremos impulsar y ahí reside nuestra tranquilidad”, explica.

Observa en MC un Gobierno poco serio

Lorena de la Garza contrasta la forma de hacer política entre el tricolor y Movimiento Ciudadano y asegura que las críticas al Gobernador Samuel García se han recrudecido en la entidad, porque “la gente se dio cuenta de que lo nuevo no necesariamente es bueno”.

Ellos ya hicieron su campaña y su forma de gobierno. Y fue una gran campaña de comunicación, pero eso no ha sido un gran gobierno”. Lorena de la Garza, diputada priista en el Congreso de Nuevo León



De la Garza reconoce que para el PRI es un reto conectar con la juventud, pero subraya que una vía de comunicación superficial no es la clave.

“Un Gobernador que transmite (en vivo) posando sin camisa en su casa, o en pijama, en horario laboral, es algo que nosotros por supuesto no tendríamos como opción y mucho menos para hacerlo como comunicación pública", insiste.

La priista apunta que estas formas de comunicación no corresponden a las de un titular del Ejecutivo y tampoco se traducen en mejoras para la movilidad, salud, agua, drenaje y transporte público, por lo que producen hartazgo cotidiano.

"Nosotros creemos en la seriedad del servicio público, en su dignificación, y profesionalización; en estar a la altura que representa la investidura de un Gobierno. Y la gente ya lo está sintiendo, porque nos han dicho: 'no me cae mal, pero ya me harté de sus payasadas. Si fuera influencer no tendría problema, pero es el gobernador'", comparte.