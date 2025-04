UIF: cuentas de Gómez Mont fueron desbloqueadas, pero tiene orden de aprehensión

El titular de la UIF afirmó que México enfrenta varios riesgos de lavado de dinero, entre ellos, su frontera con la frontera con Estados Unidos y la operación del crimen organizado.

“Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber”, detalló.

Sheinbaum acusa de corrupción en el PJ

Sin mencionar de forma directa la jornada electoral del 1 de junio para renovar al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa elección permitirá renovar a un poder marcado por prácticas de corrupción.

“Una razón más para lo que va a ocurrir el primero de junio, no voy a decir qué, porque me va a sancionar el INE, pero todo mundo sabe que no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte", mencionó.

De acuerdo con la presidenta, un muestra de la corrupción es cuando se demuestra que existe en un caso lavado de dinero, por corrupción o por delincuencia organizado, y luego les liberan las cuentas a los implicados.

La presienta agregó que además de la elección del 1 de junio, su gobierno prepara reformas legales para que en el Poder Judicial no se favorezca a nadie con la liberación de sus cuentas.

“Estamos preparando, ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el primero de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos”, añadió.