Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Miami; México podría pedir su extradición

¿Por qué está detenido en EU el esposo de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con la información oficial, el empresario no cuenta con visa de trabajo, de turista ni con ningún otro documento que respalde su estancia legal en ese país. Esto indica que su detención se debe a un asunto migratorio y no directamente a las acusaciones que enfrenta en México.

Sin embargo, el gobierno mexicano podría aprovechar esta situación para solicitar su detención con fines de extradición, de modo que enfrente en territorio nacional los cargos por los que es requerido desde septiembre de 2021, cuando se giraron órdenes de aprehensión contra él y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont.

Según el ICE, Álvarez Puga está en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, para personas con estatus migratorio irregular. (ICE)

¿De qué acusan a Álvarez Puga y Gómez Mont en México?

Ambos son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos provenientes de contratos del sistema penitenciario federal. Las autoridades sostienen que parte de esos fondos, triangulados a través de empresas fachada, terminó en cuentas relacionadas con la pareja.

De acuerdo con las pesquisas, Álvarez Puga habría transferido poco más de dos millones de pesos mediante una de las compañías implicadas, mientras que Gómez Mont habría recibido depósitos por casi 15 millones. El caso también involucra a exfuncionarios del sistema penitenciario y a presuntos operadores financieros.

Desde marzo, las cuentas bancarias del empresario y de la conductora se mantienen aseguradas por orden de la autoridad.

Los antecedentes de Álvarez Puga se remontan a 2010, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló a su despacho contable por ofrecer esquemas de evasión fiscal. En tanto, Gómez Mont había firmado en 2018 un acuerdo reparatorio para cubrir adeudos por casi 11 millones de pesos, aunque dicho convenio fue anulado por la administración federal siguiente.