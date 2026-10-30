Las acusaciones mencionadas en el caso incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero; además, en el caso de Álvarez Puga se señalan operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Por ello, el gobierno mexicano pretende que las órdenes existentes puedan ser atendidas incluso si la pareja se encuentra fuera del país.
¿Quién es Inés Gómez-Mont?
Inés Gómez-Mont Arena es una exconductora de televisión, modelo y periodista mexicana que alcanzó popularidad en programas de entretenimiento de TV Azteca. Entre los espacios en los que participó se encuentran Ventaneando, Los 25+ y Venga la Alegría.
Su trayectoria en televisión comenzó en 1997, cuando participó como actriz en la telenovela Tric Trac. Años después se incorporó a TV Azteca, primero en el área de producción de noticias y posteriormente en el equipo de espectáculos encabezado por Pati Chapoy.
Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en 2025
El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado en México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en 2025 en Estados Unidos, según registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Álvarez Puga estuvo recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, ubicado en Miami, Florida, espacio que no es una prisión penal ni una instalación para personas acusadas de delitos civiles, sino un centro administrativo destinado a migrantes en situación irregular.