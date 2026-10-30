Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Detienen a Inés Gómez Mont en Florida; llevaba cinco años prófuga de la justicia mexicana

En México, la exconductora de televisión enfrenta una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
vie 30 octubre 2026 04:04 PM
Añadir Expansión Política en Google
Fotografía de archuvo de Inés Gómez Mont como conductora.
Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años prófuga de la justicia mexicana. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

La exconductora de televisión Inés Gómez-Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Inés Gómez Mont fue asegurada este viernes en Miami, como resultado del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos.

Publicidad

A través de un mensaje en redes sociales, la institución informó que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.


Inés Gómez Mont estuvo prófuga por cinco años

En 2021 se emitió una orden de aprehensión en contra de Álvarez Puga, esposo de la exconductora, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero. Mientras que casi un año después, la FGR confirmó que tanto Gómez Mont y su esposo eran buscados en 194 países por presuntos actos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal.

Así, la detención ocurre poco más de un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda internacional contra Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Te puede interesar:

¿Qué hicieron Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga? Estos son los cargos por los que se les acusa
México

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en México y cuáles son los cargos en su contra?


El pasado 30 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria anunció que el gobierno mexicano solicitaría una explicación al organismo internacional por la cancelación de las alertas y buscaría que fueran reactivadas.

Sheinbaum cuestionó la decisión al señalar que ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes en México y que existían investigaciones por un presunto esquema de facturación falsa para facilitar la evasión de impuestos.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont?

La investigación contra la conductora y el empresario se remonta a 2019 y está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Publicidad

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la pareja participó en un esquema que utilizó empresas para simular operaciones y triangular recursos provenientes de contratos públicos.

Las órdenes de aprehensión vigentes en México

Aunque la ficha roja fue retirada recientemente, la situación judicial de Gómez-Mont y Álvarez Puga en México no desapareció. Ambos tienen órdenes de aprehensión, de acuerdo con la mandataria federal.

Publicidad

Las acusaciones mencionadas en el caso incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero; además, en el caso de Álvarez Puga se señalan operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Por ello, el gobierno mexicano pretende que las órdenes existentes puedan ser atendidas incluso si la pareja se encuentra fuera del país.

¿Quién es Inés Gómez-Mont?

Inés Gómez-Mont Arena es una exconductora de televisión, modelo y periodista mexicana que alcanzó popularidad en programas de entretenimiento de TV Azteca. Entre los espacios en los que participó se encuentran Ventaneando, Los 25+ y Venga la Alegría.

Su trayectoria en televisión comenzó en 1997, cuando participó como actriz en la telenovela Tric Trac. Años después se incorporó a TV Azteca, primero en el área de producción de noticias y posteriormente en el equipo de espectáculos encabezado por Pati Chapoy.

Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en 2025

El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado en México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en 2025 en Estados Unidos, según registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Álvarez Puga estuvo recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, ubicado en Miami, Florida, espacio que no es una prisión penal ni una instalación para personas acusadas de delitos civiles, sino un centro administrativo destinado a migrantes en situación irregular.

Tags

Interpol Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad