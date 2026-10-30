A través de un mensaje en redes sociales, la institución informó que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.



La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026





Inés Gómez Mont estuvo prófuga por cinco años

En 2021 se emitió una orden de aprehensión en contra de Álvarez Puga, esposo de la exconductora, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero. Mientras que casi un año después, la FGR confirmó que tanto Gómez Mont y su esposo eran buscados en 194 países por presuntos actos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal.

Así, la detención ocurre poco más de un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas de búsqueda internacional contra Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.



El pasado 30 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria anunció que el gobierno mexicano solicitaría una explicación al organismo internacional por la cancelación de las alertas y buscaría que fueran reactivadas.

Sheinbaum cuestionó la decisión al señalar que ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes en México y que existían investigaciones por un presunto esquema de facturación falsa para facilitar la evasión de impuestos.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont?

La investigación contra la conductora y el empresario se remonta a 2019 y está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.