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México

Sheinbaum presume inversión de 700,000 mdp en infraestructura ferroviaria y rescate del tren de pasajeros

Sheinbaum recordó que durante su sexenio se estima construir 2,500 km de vías férreas, con 700,000 mdp de inversión y rescatar el tren de pasajeros como medio de trasporte.
sáb 31 octubre 2026 08:11 PM
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Sheinbaum durante un recorrido por el proyecto Tren México-Querétaro
Claudia Sheinbaum supervisó la construcción del Tren México-Querétaro. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión estimada en 700,000 millones de pesos para la construcción de 2,500 kilómetros de vías férreas, de las cuales solo 300 están destinadas a la carga y 2,200 al transporte de pasajeros.

Tras supervisar el avance de la construcción de trenes en Querétaro y Guanajuato, detalló que ambas rutas se suman a la Línea de Carga del Tren Maya y a la conclusión del Tren Interoceánico para lograr la meta sexenal.

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La mandataria aseveró que los trenes de pasajeros tienen grandes virtudes, entre ellas llegar más rápido que el vehículo particular, liberar la saturación de las grandes carreteras, que actualmente se encuentran colapsadas por el tránsito, y conectar el desarrollo regional.

Además, señaló que durante décadas el crecimiento de distintas zonas se vio frenado por obstáculos de movilidad, los cuales podrán superarse con la nueva red ferroviaria que pretende articular al centro y norte del país.

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Las rutas serían México-Nuevo Laredo, pasando por Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y México-Querétaro-Guadalajara, pasando por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco.

Tren urbano, una alternativa de transporte, dice Sheinbaum

Durante sus recorridos, la presidenta dijo que el tren de pasajeros puede convertirse en un tren urbano en algunas zonas, como en el corredor Ciudad de México-Pachuca, en la zona del Estado de México o en Querétaro.

Sheinbaum apuntó que el tren también funcionará como alternativa de movilidad metropolitana en grandes urbes que enfrentan severos problemas de movilidad y celebró que el tren represente una opción para desahogar las vías de transporte tradicional, que hoy operan al límite.

Asimismo, destacó que la construcción de los trenes no solo mejora la movilidad, sino que genera desarrollo económico en las regiones por donde atraviesa la obra.

"Va a funcionar entre ciudades, pero también entre regiones, y también va a funcionar para el transporte público de ciertas ciudades como Monterrey, del propio Querétario, incluso de León, es como si estuviéramos construyendo metros", afirmó.

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“El tren de pasajeros genera una cantidad muy importante de empleos y mucho desarrollo, como bien explicó el General Vallejo, desde el tema de la minería, la extracción de arena, los materiales de la construcción que se requieren, los durmientes", afirmó.

Finalmente, la mandataria reiteró que la recuperación de los trenes de pasajeros es un proyecto de justicia social y desarrollo nacional, al que dará continuidad hasta que termine su administración.

Avance de los proyectos en Querétaro e Irapuato

Según el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", el general Ricardo Vallejo, la construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance del 32%, actualmente tiene el 90% del derecho de vía y avanza conforme al programa.

La ruta desde la capital del país hasta el centro de Querétaro comprende seis estaciones: Buenavista, Huehuetoca, Tula, San Juan del Rio, El Marqués y La Corregidora, además de 200 kilómetros de vías, con una población beneficiada estimada en 2 millones de personas.

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En tanto que del proyecto Querétaro-Irapuato, las autoridades informaron que comprende 10 viaductos de construcción: cinco están ya están en labores, dos más inician la próxima semana y hay tres pendientes.

No obstante, antes de fin de año deberán estarse construyendo los 10 al mismo tiempo; mientras que las primeras prioridades para la puesta en operación serán las estaciones en Apaseo y Celaya, las más grandes del primer corredor.

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Claudia Sheinbaum Tren Querétaro

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