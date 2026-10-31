Sheinbaum presume inversión de 700,000 mdp en infraestructura ferroviaria y rescate del tren de pasajeros

La mandataria aseveró que los trenes de pasajeros tienen grandes virtudes, entre ellas llegar más rápido que el vehículo particular, liberar la saturación de las grandes carreteras, que actualmente se encuentran colapsadas por el tránsito, y conectar el desarrollo regional.

Además, señaló que durante décadas el crecimiento de distintas zonas se vio frenado por obstáculos de movilidad, los cuales podrán superarse con la nueva red ferroviaria que pretende articular al centro y norte del país.



Las rutas serían México-Nuevo Laredo, pasando por Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y México-Querétaro-Guadalajara, pasando por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco.

Tren urbano, una alternativa de transporte, dice Sheinbaum

Durante sus recorridos, la presidenta dijo que el tren de pasajeros puede convertirse en un tren urbano en algunas zonas, como en el corredor Ciudad de México-Pachuca, en la zona del Estado de México o en Querétaro.

Sheinbaum apuntó que el tren también funcionará como alternativa de movilidad metropolitana en grandes urbes que enfrentan severos problemas de movilidad y celebró que el tren represente una opción para desahogar las vías de transporte tradicional, que hoy operan al límite.

Asimismo, destacó que la construcción de los trenes no solo mejora la movilidad, sino que genera desarrollo económico en las regiones por donde atraviesa la obra.

"Va a funcionar entre ciudades, pero también entre regiones, y también va a funcionar para el transporte público de ciertas ciudades como Monterrey, del propio Querétario, incluso de León, es como si estuviéramos construyendo metros", afirmó.