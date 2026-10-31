Trabajadores del IMSS anuncian cuarta marcha nacional para el 9 de noviembre; piden intervención de Gobernación

También demandan que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones sea para todos los trabajadores; rechazo a las Afores, y un presupuesto de salud de 7% del Producto Interno Bruto (PIB).



Otra de las peticiones es la eliminación de la " Ley Mordaza", como los trabajadores llaman a una serie de cambios que, acusan, Olivos Hernández realizó a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para perseguir al personal disidente.

Piden intervención de Segob

Este viernes, los trabajadores marcharon por tercera vez en la Ciudad de México hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al llegar a la dependencia, una comisión de ocho representantes sostuvo una reunión por casi tres horas con funcionarios públicos, a quienes solicitaron su intervención para realizar un Congreso Nacional Extraordinario, donde plantearán la destitución del líder del SNTSS.

Después de una hora de reunión, el personal del salud informó que acordaron realizar un Congreso Nacional Extraordinario el , donde plantearán la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

Al grito de “¡Fuera Olivos, fuera Olivos!”, trabajadores del IMSS inician la tercera marcha nacional en demanda de la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos Hernández. 📹: @dulceanahisoto https://t.co/XjtDXn6j0n — Expansión Política (@ExpPolitica) October 30, 2026



La comisión incluyó a ocho representantes de los estados de Chihuahua, Hidalgo, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Durango.

Al salir de la reunión, los trabajadores explicaron que entregaron un oficio a la Segob donde medie para concretar una reunión entre el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, la Secretaría del Trabajo, un representante de cada sección sindical y un representante de los jubilados.

Exigen cuentas al SNTSS

También solicitaron una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Con la finalidad de llegar a un acompañamiento en la interpretación de quejas o denuncias en contra del CEN y los comités ejecutivos seccionales por acoso y discriminación", explicaron.