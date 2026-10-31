Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Trabajadores del IMSS anuncian cuarta marcha nacional para el 9 de noviembre; piden intervención de Gobernación

Los trabajadores aseguraron que continuarán con las manifestaciones hasta lograr la destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández.
sáb 31 octubre 2026 06:47 PM
Añadir Expansión Política en Google
marcha contra lider sindical.jpeg
Trabajadores del IMSS suman tres semanas de protestas. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Los trabajadores del IMSS anunciaron una cuarta Megamarcha Nacional el próximo 9 de noviembre para exigir la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos Hernández.

Tras celebrar una Asamblea Constitutiva este sábado, acordaron que la manifestación en la Ciudad de México partirá a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Zócalo capitalino.

En ese encuentro, además, ratificaron un pliego petitorio de siete puntos: aumento salarial de 10% y dotación suficiente de material, equipo y personal médico.

Publicidad

También demandan que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones sea para todos los trabajadores; rechazo a las Afores, y un presupuesto de salud de 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para saber más

Trabajadores del IMSS marchan en la Ciudad de México el 21 de octubre de 2026
México

Trabajadores del IMSS: "No pararemos hasta tener un Congreso Nacional en busca de destituir a Rafael Olivos"


Otra de las peticiones es la eliminación de la " Ley Mordaza", como los trabajadores llaman a una serie de cambios que, acusan, Olivos Hernández realizó a los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para perseguir al personal disidente.

Piden intervención de Segob

Este viernes, los trabajadores marcharon por tercera vez en la Ciudad de México hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al llegar a la dependencia, una comisión de ocho representantes sostuvo una reunión por casi tres horas con funcionarios públicos, a quienes solicitaron su intervención para realizar un Congreso Nacional Extraordinario, donde plantearán la destitución del líder del SNTSS.

Después de una hora de reunión, el personal del salud informó que acordaron realizar un Congreso Nacional Extraordinario el , donde plantearán la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.


La comisión incluyó a ocho representantes de los estados de Chihuahua, Hidalgo, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Durango.

Al salir de la reunión, los trabajadores explicaron que entregaron un oficio a la Segob donde medie para concretar una reunión entre el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, la Secretaría del Trabajo, un representante de cada sección sindical y un representante de los jubilados.

Exigen cuentas al SNTSS

También solicitaron una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Con la finalidad de llegar a un acompañamiento en la interpretación de quejas o denuncias en contra del CEN y los comités ejecutivos seccionales por acoso y discriminación", explicaron.

Publicidad

Demandaron, además, que la Segob solicite al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el número exacto de trabajadores agremiados al SNTSS; que confirme si el sindicato ha cumplido con la entrega y registro de la rendición de cuentas detallada de cada seis meses.

Los trabajadores exigen que el sindicato rinda cuentas y que entregue el texto íntegro de los estatutos modificados en el Congreso Nacional Ordinario del 11 de septiembre de 2026.

"Vamos a seguir nuestra lucha. Las manifestaciones las seguiremos haciendo cada vez que sea necesario hasta alcanzar el fin", declaró Eduardo Vinicio Martínez, integrante de la comitiva que dialogó en la Secretaría de Gobernación.

Publicidad

Tags

Derechos laborales Instituto Mexicano del Seguro Social

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad