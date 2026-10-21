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México

Zoé Robledo anuncia aumento salarial de 8% para los trabajadores del IMSS; 4% será directo al sueldo tabular

El director del Seguro Social, Zoé Robledo, afirmó que el incremento al salario tabular está por encima de la inflación, como demandaban los trabajadores del instituto.
mié 21 octubre 2026 10:59 AM
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Personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizan una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana.
Imagen ilustrativa. Personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizaron una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana. (Cuartoscuro/Karen Castañeda Virgen )

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció un aumento salarial de 8% para los trabajadores del IMSS. Tras llevar a cabo una nueva negociación con el sindicato, el Instituto aceptó dar un incremento adicional al aprobado en septiembre de 2026.

El aumento de 8% será global y, de esa proporción, 4% se aplicará de manera directa al sueldo tabular y 4% al Concepto 11, un ayuda para la renta de casa habitación.

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"El incremento del 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS", aseguró Zoé Robledo este miércoles.

El funcionario detalló que el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) concluyó la noche del martes y esta mañana el Consejo Técnico del IMSS sesionó para aprobar la nueva propuesta salarial.

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Aunque aseguró que el incremento es viable para las finanzas de la institución, reconoció que se podrá aplicar a través de medida de contención del gasto que no afecten los servicios de salud.

"Es financieramente viable. Es resultado de un esfuerzo del Instituto, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de eficiencias y economías, un ejercicio de austeridad republicana en gasto que no afecta la condición médica

El anuncio se horas antes de la Segunda Marcha Nacional de los trabajadores del IMSS para exigir un aumento salarial de 10%. Por esta demanda, el personal del instituto ha realizado diversas protestas desde hace dos semanas, donde también piden la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

Las movilizaciones llevaron al sindicato a organizar una consulta para que los trabajadores decidieran si rechazaban o aprobaban un aumento salarial de 6.8% global, aprobado inicialmente. De esa cifra, solo 2.9% era para el sueldo tabular.

En la cosulta salarial del 14 de octubre ganó el "No" y el IMSS y el SNTSS instalaron una nueva mesa de trabajo para renegociar la propuesta salarial de este año.

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"Este incremento escucha a los trabajadores. En la consulta convocada por el sindicato, expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", aseguró Zoé Robledo.

En los últimos 23 años, solo en tres ocasiones se ha alcanzado el 8% de aumento salarial global: en 2023, 2024 y 2025. Además, en 14 años es la segunda vez que el salario tabular alcanza el 4% de aumento. La última vez fue en 2023.

Anuncia plan para los Derechohabientes

El director general del IMSS anunció también el lanzamiento del Plan Integral de Compromisos con los Trabajadores para los Derechohabientes.

A través de esa estrategia, que será presentada al Consejo Técnico del IMSS la próxima semana, se busca reforzar el abasto de medicamentos e insumos, fortalecer la atención de urgencias y otros aspectos de la atención médica.

Zoé Robledo también prometió la basificación de 10,000 trabajadores 08, entre ellos trabajadores contratados durante la pandemia, como personal médico, de enfermería y camilleros.

Esta iniciativa es resultado de la iniciativa "Piso por Piso", a través de la cual el IMSS recorrió sus hospitales para escuchar las necesidades del personal de salud .

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Secretaría de Salud Políticas de atención de salud

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