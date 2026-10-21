Zoé Robledo anuncia aumento salarial de 8% para los trabajadores del IMSS; 4% será directo al sueldo tabular

"El incremento del 4% al salario tabular está por encima de la inflación, lo que significa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS", aseguró Zoé Robledo este miércoles.

El funcionario detalló que el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) concluyó la noche del martes y esta mañana el Consejo Técnico del IMSS sesionó para aprobar la nueva propuesta salarial.



Aunque aseguró que el incremento es viable para las finanzas de la institución, reconoció que se podrá aplicar a través de medida de contención del gasto que no afecten los servicios de salud.

"Es financieramente viable. Es resultado de un esfuerzo del Instituto, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de eficiencias y economías, un ejercicio de austeridad republicana en gasto que no afecta la condición médica

El anuncio se horas antes de la Segunda Marcha Nacional de los trabajadores del IMSS para exigir un aumento salarial de 10%. Por esta demanda, el personal del instituto ha realizado diversas protestas desde hace dos semanas, donde también piden la destitución del líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

Las movilizaciones llevaron al sindicato a organizar una consulta para que los trabajadores decidieran si rechazaban o aprobaban un aumento salarial de 6.8% global, aprobado inicialmente. De esa cifra, solo 2.9% era para el sueldo tabular.

En la cosulta salarial del 14 de octubre ganó el "No" y el IMSS y el SNTSS instalaron una nueva mesa de trabajo para renegociar la propuesta salarial de este año.