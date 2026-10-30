SEP inicia la consulta nacional a mestros para desaparecer la Usicamm y crear un nuevo sistema de carrera magisterial

Fechas y horarios de la Consulta Nacional de Usicamm

La consulta a los maestros estará disponible de las 8:00 a las 21:00 horas de este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre.

La SEP estableció que la consulta se llevara a cabo en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, que se realiza hoy.



Previamente, en agosto pasado, se aplicó un cuestionario diagnóstico a los docentes para identificar los cinco temas prioritarios de la consulta nacional.

"Para que sean las maestras y los maestros quienes determinen el modelo que garantice sus derechos laborales, brinde certeza a su trayectoria profesional, favorezca la transparencia y evite prácticas clientelares o de corrupción", aseguró la dependencia.

¿Cómo participar en la Consulta Nacional de la SEP?

Los docentes de educación básica podrán participar a través de la plataforma digital consultanacional.sep.gob.mx

La consulta sobre la Usicamm se aplicará escuela por escuela y los requisitos son contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet por docente y contar con su CURP para acceder a la plataforma.

¡Hoy comienza la Consulta Escuela por Escuela para construir un nuevo sistema de contratación y promoción de las maestras y los maestros! 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 Como parte del compromiso de la presidenta @Claudiashein, abrimos este espacio de diálogo para escuchar la voz del magisterio y recoger las opiniones de cada docente. 🏫🇲🇽 🔗 Participa en la plataforma: https://t.co/wZLkbMZ2AH — SEP México (@SEP_mx) October 30, 2026



Antes de participar en la consulta, la SEP recomienda a los docentes observar un video con un mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Después, en cada escuela, deberán elegir a un maestro como moderador o moderadora de la consulta. Esta figurá será la encargada de presentar los resultados del cuestionario diagnóstico y de completar el Acta de la Consulta.

Al concluir esos pasos, los maestros deberán ingresar de manera individual a la plataforma de la consulta para emitir su voto y opiniones.