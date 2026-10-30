SEP inicia la consulta nacional a mestros para desaparecer la Usicamm y crear un nuevo sistema de carrera magisterial

Fechas y horarios de la Consulta Nacional de Usicamm
La consulta a los maestros estará disponible de las 8:00 a las 21:00 horas de este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre.
La SEP estableció que la consulta se llevara a cabo en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, que se realiza hoy.
Previamente, en agosto pasado, se aplicó un cuestionario diagnóstico a los docentes para identificar los cinco temas prioritarios de la consulta nacional.
"Para que sean las maestras y los maestros quienes determinen el modelo que garantice sus derechos laborales, brinde certeza a su trayectoria profesional, favorezca la transparencia y evite prácticas clientelares o de corrupción", aseguró la dependencia.
¿Cómo participar en la Consulta Nacional de la SEP?
Los docentes de educación básica podrán participar a través de la plataforma digital consultanacional.sep.gob.mx
La consulta sobre la Usicamm se aplicará escuela por escuela y los requisitos son contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet por docente y contar con su CURP para acceder a la plataforma.
Antes de participar en la consulta, la SEP recomienda a los docentes observar un video con un mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Después, en cada escuela, deberán elegir a un maestro como moderador o moderadora de la consulta. Esta figurá será la encargada de presentar los resultados del cuestionario diagnóstico y de completar el Acta de la Consulta.
Al concluir esos pasos, los maestros deberán ingresar de manera individual a la plataforma de la consulta para emitir su voto y opiniones.