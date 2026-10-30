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México

SEP inicia la consulta nacional a mestros para desaparecer la Usicamm y crear un nuevo sistema de carrera magisterial

Los docentes de educación básica emiten su opinión para cambiar las reglas de asignación de plazas y promoción docente a nivel nacional.
vie 30 octubre 2026 12:39 PM
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Normalistas Oaxaca protestan para exigir contratación inmediata y eliminación de la Usicamm. Sostienen cartulinas amarillas con sus mensajes de protesta.
Normalistas egresados de Oaxaca protestan para exigir contratación inmediata y eliminación de la Usicamm. (Foto: Carolina Jiménez/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició la Consulta Nacional para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) . La eliminación de este organismo es una antigua demanda del magisterio y fue un compromiso de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A partir de este viernes, los profesores de educación básica emiten sus opiniones para diseñar un nuevo modelo de asignación de plazas y promoción docente.

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Fechas y horarios de la Consulta Nacional de Usicamm

La consulta a los maestros estará disponible de las 8:00 a las 21:00 horas de este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre.

La SEP estableció que la consulta se llevara a cabo en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, que se realiza hoy.

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Previamente, en agosto pasado, se aplicó un cuestionario diagnóstico a los docentes para identificar los cinco temas prioritarios de la consulta nacional.

"Para que sean las maestras y los maestros quienes determinen el modelo que garantice sus derechos laborales, brinde certeza a su trayectoria profesional, favorezca la transparencia y evite prácticas clientelares o de corrupción", aseguró la dependencia.

¿Cómo participar en la Consulta Nacional de la SEP?

Los docentes de educación básica podrán participar a través de la plataforma digital consultanacional.sep.gob.mx

La consulta sobre la Usicamm se aplicará escuela por escuela y los requisitos son contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet por docente y contar con su CURP para acceder a la plataforma.


Antes de participar en la consulta, la SEP recomienda a los docentes observar un video con un mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Después, en cada escuela, deberán elegir a un maestro como moderador o moderadora de la consulta. Esta figurá será la encargada de presentar los resultados del cuestionario diagnóstico y de completar el Acta de la Consulta.

Al concluir esos pasos, los maestros deberán ingresar de manera individual a la plataforma de la consulta para emitir su voto y opiniones.

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Preguntas de la Consulta Usicamm 2026

La SEP diseñó un cuestionario para este ejercicio, donde se pregunta a los profesores si están de acuerdo con la desaparición de la Usicamm.

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Además, se les consulta si están a favor de que se aplique una evaluación de conocimientos y aptitudes para la asignación de plazas, o si prefieren regresar al "viejo esquema de reparto discrecional de plazas".

Bajo ese modelo, explica la SEP, las plazas docentes se asignaban a través de las Comisiones Mixtas, donde un 50% de vacantes correspondía las autoridades educativas y un 50% al sindicato.

También se pregunta a los maestros si estarían de acuerdo en denunciar actos de corrupción y falta de transparencia en la asignación de plazas y promociones.

Una vez concluido el proceso, se deberá revisar y leer en plenaria el Acta de la Consulta, que después será entregada a la dirección de la escuela y enviada a la Supervisión Escolar.

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Resultados de la Consulta Nacional sobre Usicamm

El 3 de noviembre se difundirán los resultados de la consulta en la página web resultadosconsulta.sep.gob.mx
También será necesario contar con CURP para revisar los resultados.

¿Por qué piden la desaparición de Usicamm?

La Usicamm fue creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fruto de la reforma educativa de 2019, que intentó echar para atrás la reforma educativa de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los maestros terminaron en contra de ambas reformas. Con el priista, entró en operación el Servicio Profesional Docente, pero los maestros denunciaron que este modelo tenía un carácter punitivo y afectaba sus derechos laborales.

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Así que fue sustituido por la Usicamm, pero el magisterio también rechazó este mecanismo al considerar que no eliminó todos los vicios del pasado sobre la carrera magisterial.

En junio pasado, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en el marco del Mundial de Futbol 2026 para exigir la desaparición de la Usicamm, entre otras demandas.

El 11 de junio, horas antes de la inauguración de la Copa de la FIFA, Sheibaum prometió una consulta nacional directa a los maestros para definir el futuro de la Usicamm, la cual inicia este viernes.

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